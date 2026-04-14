「伝わらない中期経営計画」を「自ら語りたくなる物語」に変える

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年5月14日（木）に「経営の意志を全社員の誇りへ、中期経営計画のナラティブ設計」と題したオンラインセミナーを開催します。

《セミナー詳細》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/seminar/2605_chukei/(https://www.ageha.tv/seminar/2605_chukei/?utm_campaign=2604_pr_chukei)

■伝えているのに伝わらない、社員に行動を促す中期経営計画づくり

中期経営計画には、企業の未来を切り拓くための緻密な戦略と、次なるステージへの高い志が込められています。

しかし、どれほど素晴らしい計画であっても、現場の社員一人ひとりがその「意味」を自分ごと化できなければ、組織が一体となって動き出すのは容易ではありません。「経営の意志」と「現場の納得感」の間にあるギャップ。それを埋めることこそが、中期経営計画策定後の重要テーマです。

本セミナーでは、中期経営計画を単なる「情報の共有」に留めず、社員が自ら語りたくなるような「物語（ナラティブ）」へと昇華させる設計手法を提案します。

策定された戦略の論理性を活かしつつ、情緒的なストーリーを吹き込むことで、社員の「誇り」と「行動」を引き出すコミュニケーション戦略。2026年、人的資本経営が重要視される今こそ必要な、「想いが伝わり、組織が共鳴する中期経営計画」の描き方を解説します。

セミナー詳細・申し込みはコチラ :https://www.ageha.tv/seminar/2605_chukei/?utm_campaign=2604_pr_chukei

＜こんな方におすすめ＞

・中期経営計画の浸透に、課題を感じている経営企画、人事、広報の方

・経営陣の想いを、もっと現場のモチベーションにつなげたい方

・社員を巻き込むインナーコミュニケーションの具体策を知りたい方

■セミナー概要

【開催日】2026年5月14日（木）12：00～12：50（11：50開場）

【会場】Zoomでのオンライン配信

【参加費】無料

【お申込みURL】https://www.ageha.tv/seminar/2605_chukei/(https://www.ageha.tv/seminar/2605_chukei/?utm_campaign=2604_pr_chukei)

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2604_pr_chukei)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2604_pr_chukei)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv