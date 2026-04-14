「Towel Laboratory」米国Amazonで新製品2種を同時投入！

伊澤タオル株式会社

伊澤タオル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤正司、以下「当社」）は、米国のAmazon.comにて展開中の自社ブランド「Towel Laboratory」より、新ラインアップとして「Super Softness Series」および「Super Low lint Series」の2モデルを発売いたしました。

2025年8月の米国進出以来、第一弾モデル「Plush Light-Weight Towel」に続いて、今回のラインアップ拡充により、多様なライフスタイルを持つ米国消費者のニーズを満たし、北米市場におけるシェア拡大を加速させます。

■ 新ラインアップの概要と米国市場へのアプローチ

今回は、日本のAmazon.co.jpで培った「悩み解決型」のプロダクト開発手法を、米国独自の生活文化に最適化した2モデルを同時投入します。米国の「高温洗濯・大型乾燥機」という洗濯文化や、ユーザー属性ごとの嗜好の差に基づき、以下の製品を展開いたします。

- Super Low lint Series・解決する課題： 洗濯時の糸くずの付着や厚手タオルの乾きにくさなど、家事の負担を削減。・ターゲット： 洗濯頻度の高い大学生、共働き世帯、機能性を重視する層。特に大学生向けには、米国最大の商戦期の一つである「バック・トゥ・スクール（7～9月）」に向けた販売を強化します。・特徴： 独自技術により毛羽落ちを極限まで抑制。「Easy Care（手入れのしやすさ）」「Quick Dry（速乾性）」を求める米国の合理的なライフスタイルに合致した実用モデルです。- Super Softness Series・解決する課題： 硬くゴワつきやすい米国の一般的なタオルの常識を覆す、圧倒的な質感を提案。・ターゲット： 自宅にスパのような体験を求める層。また、母の日やウェディング等のギフト需要。米国特有の贈り物文化「ウェディングレジストリ（結婚祝いリスト）」が活発になる5～6月に合わせ、販売を強化します。・特徴： まるで雲に触れるような柔らかさを実現。自分へのご褒美から贈答用まで、暮らしの質を高める至福の使い心地を提供します。■ 今後の展望

当社は、米国のAmazon.comにおける1Pベンダー（直接取引）としての強固なパートナーシップを活かし、今後もさらなるラインアップの拡充を予定しております。「Towel Laboratory」を単なる日本発のブランドに留めず、米国家庭における「新しいスタンダード」へと成長させてまいります。

■ Towel Laboratory 商品ページ- Super Low lint Serieshttps://www.amazon.com/Towel-Laboratory-Super-Low-lint/dp/B0GSFQCSTV/- Super Softness Serieshttps://www.amazon.com/Towel-Laboratory-Technology-Super-Softness/dp/B0GSFK2QLD/■ 会社概要

会社名 ：伊澤タオル株式会社

代表者 ：代表取締役 伊澤正司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1丁目26-6

事業内容：タオル製品等の企画・製造及び輸出入・販売

公式HP ：https://www.izawa-towel.com/