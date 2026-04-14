イベント出店の移動時に、梱包資材の容積を7割カット！現地で必要な分だけ組み立てができる、アクセサリー用の小箱が新登場（段ボール通販）

株式会社アースダンボール

ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2026年3月25日(水)より、新商品「ラッピング用クラフトボックス 67×43×23」の販売を開始しました。

手のひらサイズでコンパクトなクラフトボックスがアースダンボールから新登場。一見、厚紙で作られた箱のように見えるが、極薄の段ボール素材（0.9mm厚）を採用している。

通常、このサイズ感のクラフトボックスは貼り箱といわれる厚紙を加工した素材が使用されており、美粧性の高いデザイン多い。しかしながら、箱が既に組み立てられた状態でしか使用することができず、イベント時の搬入などでは荷物がかさばってしまうことが課題にあげられる。

本商品は上記の課題を解決すべく、イベント時などにおいて現地で箱の組み立てが可能であることにフォーカスして設計・開発を行った製品。ダンボールの場合、組み立て前は平たい状態であるため、必要に応じて組み立てることで省スペース化を図ることが可能。

本商品の組み立て時は外寸80mm×50mm×25mm、組み立て前の平たい状態では175mm×93mm×1.8mmなので、容積率に換算すると約70%の省スペース化が実現できる。少しでも荷物を減らしたいという切なる願いにお応えすることができるアイテムだ。

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2216.html

アクセサリーやコスメグッズなどの小物雑貨のギフトラッピングにもおすすめのダンボール箱。

箱の寸法は長形3号封筒に入るように調整し、箱の深さはフリマアプリの配送規格（30mm以内）に収まるよう、外寸25mmに設計。箱を封筒に入れることで、定形外郵便などの配送サービスを利用して商品発送が可能。

フリマアプリ「メルカリ」や、ハンドメイド作品販売の「minne（ミンネ）」「Creema（クリーマ）」など、個人で出品・販売する商品の梱包・発送にもご利用いただけます。

商品発送だけでなく、小型のアイテムを保護するためのケースや、展示会や即売会などの店頭販売時にも便利なアイテム。

■商品概要

商品ID：2216

商品名：ラッピング用クラフトボックス 67×43×23

材質 ：C5

厚み ：G/F(0.9mm厚)

色 ：両面茶色

重量 ：145g

内寸法：67×43×23mm

外寸法：80×50×25mm

発売日：2026年3月25日(水)

公式通販価格 ：単価30円～(税込)

公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2216.html

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2216.html

■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献

株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。

SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）

今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。

■ダンボール箱への印刷をご検討されている方へ(フルカラーダンボールのご案内)

https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html

【株式会社アースダンボールについて】

創業73年。ダンボールの企画、製造及びWebサイトを通じた販売を行っており、埼玉と福岡に自社工場を構えています。4,000種類以上のダンボールをラインナップしており、オーダーメイド寸法の自動見積も充実。また小ロット対応が可能なインクジェットフルカラー印刷の技術を導入し、お客様の多様なニーズにお応えしています。

本社 ：〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17

蓮田工場：〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼620-22

九州工場：〒811-3515 福岡県宗像市池田1685

代表者 ：代表取締役社長 奥田 敏光

設立 ：1953年3月(創業：1953年3月)

電話番号：048-728-9202(代表)

事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売

URL ：https://www.bestcarton.com/

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名 ：株式会社アースダンボール

担当者 ：商品企画マネージャー 奥田 大輔

電話番号：048-728-9202

Email ：info@bestcarton.com

【アースダンボール公式SNS】

・X(旧：Twitter)

https://x.com/hakoshokunin

・Instagram

https://www.instagram.com/hakomarukun_world/

・YouTube

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・Pinterest

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【アースダンボール関連動画】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FwXFvIDyfDE ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LqBsTPlfMNI ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=RwCI7crt1nM ]

[商品ID:2216] ラッピング用クラフトボックス 67×43×23(https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2216.html)

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2216.html