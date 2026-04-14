太陽とたたかう大谷選手が、今年は巨大なトラックになって渋谷の街から出発！『雪肌精』の日やけ止めを使う″チャンス″を運ぶ「大谷SUNトラック」が東名阪に出現

株式会社コーセー（コンシューマーブランド事業部）大谷SUNトラックイメージSHIBUYA CAST. GARDENでのイベントイメージ

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 慎二）は、当社を代表するグローバルスキンケアブランド『雪肌精』において、紫外線が本格化する4月より、大谷翔平選手を起用した日やけ止めの重要性を発信する大型プロモーションを実施します。

今年は、『雪肌精』の"タフ膜ＵＶ"をキーメッセージに、太陽とたたかう大谷選手をリアルな巨大3Dビジュアルで再現した大迫力の「大谷SUNトラック」が登場。世界を舞台に数々のチャンスシーンと感動を届けてきた大谷選手が、今度は日やけ止めの重要性と、『雪肌精』の日やけ止めを使う"チャンス"を各地へお届けすべく、4月18日（土）から4月28日（火）にかけて東京・名古屋・大阪の名所を駆け巡ります。

本トラックのお披露目の場として、4月18日（土）・19日（日）の2日間、東京・SHIBUYA CAST. GARDENにてタッチアップイベントを実施します。会場では『雪肌精』の日やけ止めを実際にお試しいただけるタッチアップスペースや、『雪肌精』のＵＶケアアイテムなどがその場で当たるゲーム体験「雪肌精ＵＶ 大谷SUNチャンス」などイベント会場でしか楽しめないコンテンツが盛りだくさんです。またお住まいの地域に関わらず全国から参加でき、『雪肌精』公式X（@kose_sekkisei）のフォロー＆キャンペーン投稿のリポストで大谷選手の直筆サインボールが抽選で当たる「大谷SUNトラックキャンペーン」も同時開催します。

さらに、夏の紫外線と戦うすべてのスポーツ選手を応援する「雪肌精 SUN BLOCKERS」は、今年で始動から4年目を迎えます。今年は「雪肌精 SUN BLOCKERS 2026」と題し、日やけ止めの贈呈に加え、大谷選手も高校時代に活用していたマンダラチャートから着想を得た「雪肌精パフォーマンスチャート」を新たに配布。「紫外線を気にせず最高のパフォーマンスを発揮するための日やけ止めの大切さ」を啓発するとともに、心身の両面からスポーツを頑張るすべての人を『雪肌精』が大谷選手とともに強力にサポートします。

「大谷SUNトラック」概要

■太陽とたたかう大谷選手が巨大トラックに！

「大谷SUNトラック」が渋谷から出発して各地を駆け巡り、"ＵＶケアのチャンス"をお届け！

全国から参加できる、大谷選手のサインボールが当たるSNS投稿キャンペーンも同時開催

※「大谷SUNトラック」 表裏イメージ

今年は、太陽とたたかう大谷選手を再現した大迫力の巨大3Dビジュアルを搭載した「大谷SUNトラック」が登場！紫外線が本格化し始めるこの時期に、日やけ止めの重要性と『雪肌精』の日やけ止めを使う"チャンス"を皆さんのもとへお届けします。「大谷SUNトラック」は、4月18日（土）から4月28日（火）にかけて、渋谷から出発し、東京・名古屋・大阪の名所を駆け巡ります。街の風景に溶け込みながらも圧倒的な存在感を放つ「大谷SUNトラック」の迫力を、ぜひお楽しみください。

また、イベント会場やトラックの走行ルートにお越しいただけない方でも、全国どこからでもSNS上でご参加いただける「大谷SUNトラックキャンペーン」を同時開催します。雪肌精公式X（@kose_sekkisei）をフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で大谷選手の直筆サイン入りボールや『雪肌精』の日やけ止めが当たる特別なチャンスをご用意しています。

「大谷SUNトラック」運行スケジュール

期間 ：4月18日（土）～4月28日（火）

走行エリア：東京・名古屋・大阪

「大谷SUNトラック」 走行スケジュール（予定）：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127263/table/66_1_713d689bea6acd4ece9dfdfa4b70b67b.jpg?v=202604140951 ]

※走行ルートや予定は予告無く変更することがあります。

「大谷SUNトラックキャンペーン」概要

期間 ：同上

参加方法：『雪肌精』公式X（@kose_sekkisei）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると

抽選で『雪肌精』のＵＶ商品や大谷選手のサインボールが当たる。

さらに指定のハッシュタグ 「＃大谷SUNトラック」をつけてトラックの写真を投稿すると

当選確率がアップ。

賞品 ：大谷選手直筆サイン入り 雪肌精オリジナルボール／1名

「雪肌精 スキンケア ＵＶ エッセンス ミルク N」／30名様

■渋谷で大迫力の「大谷SUNトラック」をお披露目！

4月18日（土）・19日（日）の2日間で「大谷SUNトラックイベント」を開催！

『雪肌精』ＵＶケア商品のタッチアップ体験や、当たりが出たら商品がもらえる

「雪肌精ＵＶ 大谷SUNチャンス」を実施。

※イメージ

本トラックのお披露目の場として、4月18日（土）・19日（日）の2日間、東京・渋谷のSHIBUYA

CAST. GARDENにてタッチアップイベントを開催します。会場には「大谷SUNトラック」が停車し、『雪肌精』の日やけ止めを実際にお試しいただけるほか、SNS投稿で参加できる、『雪肌精』ＵＶケア商品などが当たるゲーム体験「雪肌精ＵＶ 大谷SUNチャンス」や等身大パネルの設置など、ここでしかできない特別な体験をご用意しています。

「大谷SUNトラックイベント」概要

期間：4月18日（土）13時00分～17時00分

4月19日（日）10時00分～17時00分

会場：SHIBUYA CAST. GARDEN（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-21）

内容：『雪肌精』日やけ止めタッチアップ／大谷SUNトラック展示／

SNS投稿キャンペーンコンテンツ「雪肌精ＵＶ 大谷SUNチャンス」／

大谷翔平選手の等身大パネルフォトスポットの設置

キャンペーンサイト：https://sekkisei.jp/site/p/sekkisei_uv_cp2026.aspx#truck

イベント内開催：「雪肌精ＵＶ 大谷SUNチャンス」概要

期間 ：同上

会場 ：同上

内容 ：SNS投稿で参加でき、その場で『雪肌精』ＵＶ商品が当たるルーレットゲーム

参加条件：１. 会場で「大谷SUNトラック」や「イベントの様子」を撮影。

２. ハッシュタグ「#雪肌精」「#大谷SUNトラック」をつけてご自身のSNSに投稿。

３. スタッフに投稿画面を見せると、タッチパネルでのコンテンツに参加できます。

賞品 ：A賞 「雪肌精 スキンケア ＵＶ エッセンス ミルク N」

B賞 「雪肌精 スキンケア ＵＶ エッセンス ジェル N」

C賞 「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」

[医薬部外品]（トライアル） 30mL

販売名：雪肌精 化粧水

■4月は急激に紫外線が増加する季節！紫外線量は真夏とほぼ同じに

地球上に降り注ぐ紫外線には、紫外線A波（UV-A）と紫外線B波（UV-B）との2種類があります。

・UV-A（紫外線A波）

波長が長く窓ガラスも通り抜ける紫外線です。

肌の奥まで届き、ダメージが蓄積され、シミ・シワ・たるみなど肌の老化を徐々に進行させます。

・UV-B（紫外線B波）

波長が短く、肌の炎症と色素沈着を引き起こします。

ヒリヒリと赤くなる日やけ（サンバーン）やシミの原因となります。

■大谷選手からのメッセージ

近年は紫外線対策が運動パフォーマンスの向上に繋がることも広く知られるようになり、年齢や性別を問わず紫外線対策をする人が増えています。

『雪肌精』は、過酷な紫外線ダメージから未来の肌を守るために「日やけ止めを使う習慣をあらゆる世代に広めたい」という想いのもと、世界を舞台に活躍し、性別や年齢を問わず多くの人々に愛されている大谷選手とグローバル広告契約を締結し、2023年より日やけ止めの広告に出演いただいています。

大谷選手から、夏の紫外線と戦いながら、スポーツを頑張るすべての人へエールを込めたメッセージも『雪肌精』公式YouTubeにて公開中です。

コメント映像 ：https://youtu.be/2KjnB-WxNmk

＜メッセージ＞

みなさんもしっかり紫外線対策していきましょう！僕も『雪肌精』の日やけ止めを使ってタフなシーズンを乗り越えます。一緒に最高のパフォーマンスを発揮しましょう！

■日やけ止めの大切さを啓発する「雪肌精 SUN BLOCKERS 2026」が始動！

4年目の今年は、世界を舞台に活躍する大谷選手も実践したメソッドを採用。

1,000名のアスリートへ日やけ止めと「雪肌精パフォーマンスチャート」を配布し、心身の両面からサポート！

「雪肌精 SUN BLOCKERS」は、スポーツに取り組む老若男女全ての人に「日やけ止めの大切さ」を広めるために、2023年に結成しました。4年目を迎える今年は「雪肌精 SUN BLOCKERS 2026」と題し、サポートをさらに強化します。全国のスポーツ選手1,000名に『雪肌精』の日やけ止めを贈呈するとともに、今年は身体のケアだけでなく、目標達成に向けた心の健康や精神面のサポートも重要と考え、新たな取り組みとして「雪肌精パフォーマンスチャート」を配布します。

本チャートは、世界を舞台に圧倒的なパフォーマンスを発揮し続ける大谷選手が高校時代に目標達成のために活用していた「マンダラチャート」から着想を得て制作しました。日やけ止めを使ってもらうことで肌や身体を紫外線から守るとともに、目標へのプロセスを可視化するチャートを活用いただくことで、心身の両面からスポーツを頑張るすべての人を強力にサポートします。

■「雪肌精 SUN BLOCKERS 2026」メンバーへの大谷選手からのメッセージ

こんにちは、大谷翔平です。

スポーツを頑張るすべての人へ、日やけ止めを贈ります。

僕は、学生時代から「明確な目標を持つ」ことを大事にしています。

そして、目標を達成するためには、身体と心をケアすることが必要です。

紫外線を気にすることなく、目標に向かって最高のパフォーマンスを発揮するために、

『雪肌精』の日やけ止めと、雪肌精パフォーマンスチャートを贈ります。

『雪肌精』の日やけ止めは、汗や水に強く、スキンケアのように心地よく肌を守ってくれるので、

季節やシーンを問わず、使い続けています。

皆さんも、目標に向かって日々頑張り続けるために

『雪肌精』の汗水に強いタフな日やけ止めで紫外線を対策することで、

日々のパフォーマンスを上げていきましょう。

スポーツを頑張るすべての人へ。

太陽に負けないタフな自分を、『雪肌精』と、僕と、一緒に目指していきましょう！

「雪肌精 SUN BLOCKERS 2026」概要

配布期間 ：2026年4月14日（火）～5月29日（金）

サイトURL：https://sekkisei.jp/site/p/sunblockers.aspx

※配布先の募集は行なっておりません。団体様には事務局よりお声がけさせていただきます。

「雪肌精 SUNBLOCKERS 2025」昨年の実績（一部抜粋）

昨年は、立教大学女子ラクロス部他、屋外スポーツに取り組む21団体、約1,000名のスポーツ選手へ大谷翔平選手からのメッセージカードと、『雪肌精』の日やけ止めをお届けし、「日やけ止めの大切さ」をお伝えしたほか、特別企画として、「出張SUN BLOCKERS」と題し、大谷翔平選手の母校・学校法人花巻学院 花巻東高等学校の屋外スポーツ選手たちへの『雪肌精』の日やけ止めの差し入れなどを行いました。日ごろから紫外線を浴びる環境で練習に励む選手たちに、肌を守る大切さや大谷選手からのエールを届ける機会となりました。

■太陽の日差しは、多くの人の肌にダメージ 日やけ止めがパフォーマンス向上のカギに

日やけ止めが運動時のパフォーマンス向上の面でも活躍するアイテムであることが示唆される感想も

「雪肌精 SUN BLOCKERS」では昨年度、屋外スポーツに取り組む438名のスポーツ選手へのアンケート調査を実施。日やけ止めを使用した方が、練習／試合／応援のパフォーマンスが上がった気がするか質問したところ「日やけをできる限り抑えることで暑さで体力消耗することが減ったように感じる」「安心感があって練習に集中できた」といった声が寄せられ、98.1％が、日やけ止めはスポーツを楽しむために必要なアイテムであると答えるなど、日やけ止めが美容だけでなく、運動時のパフォーマンス向上にもつながるアイテムであることが示唆されました。なお当社では日やけ止め使用による疲労軽減効果を検証し、研究結果から、屋外での運動時に日やけ止めを使用することで疲労感が軽減される可能性を確認しています。※1

※1 株式会社コーセーリリース：日やけにより、運動時の疲労が高まることを確認 ～運動疲労に対する日やけ止めの価値拡張の可能性～(https://koseholdings.co.jp/ja/kose/news/8612/)

・日やけ止めはスポーツを楽しむために必要なアイテムだと思う人は全体の98.1％

日やけ止めの大切さを学び、実際に使用した屋外スポーツに取り組む選手たちに対し、「日やけ止めはスポーツを楽しむために必要なアイテムだと思いましたか？」と質問したところ、98.1％が「必要だと思う／どちらかと言えば必要だと思う」と回答しました。

アンケート概要

調査内容 ：日やけ止めに関するアンケート

調査対象者：性別：男女／年齢：10代未満～30代

調査数 ：483人

設問数 ：15問

調査期間 ：2025年5月1日（木）～7月４日（金）

◆ 商品情報

１. 雪肌精 スキンケア U V エッセンス ジェル N

2026年2月16日 発売

90g SPF50＋/PA++++

ＵＶ耐水性 ★★

汗・水で膜を強くする抱水シールド成分配合。長時間うるおう"タフ膜"UVジェル。水分を抱えこむ機能を持つ、うるぱしゃポリマーを採用。べたつきや負担感のない薄膜がのび広がり、みずみずしく肌を紫外線から守ります。また、透明感パウダー配合により、ぬった直後から明るく透き通るような印象を叶えます。

＜配合成分＞

和漢植物エキス：３種のハトムギ（薏苡仁）〔国産ハトムギエキス・ハトムギ発酵エキス・ハトムギ水〕／トウキ（当帰）エキス／メロスリア（白蘞）エキス／テンニンカ（天人花）エキス／藍エキス／梅酢エキス／ビタミンE／スクワラン（うるおい美容成分）

和漢ミネラル（素肌保護）／透明感パウダー

抱水シールド成分はベントナイト、ハトムギ発酵エキスはサッカロミセス／ハトムギ種子発酵液、梅酢エキスはウメ果実エキス、ビタミンE はトコフェロール、和漢ミネラルはマイカ、透明感パウダーは合成フルオロフロゴバイトです。

１. 雪肌精 スキンケア ＵＶ エッセンス ミルク N

2026年2月16日 発売

60g SPF50＋/PA++++

ＵＶ耐水性 ★★

汗・水で膜を強くする抱水シールド成分配合。こすれにも強い"タフ膜"ＵＶミルク。軽やかに溶け込むオイルを採用。肌にすっとなじむミルクタイプです。つけていることを忘れるほど薄くてしなやかな膜で、紫外線からしっかり肌を守ります。また、ストレッチヴェールにより、スポーツやレジャーなど動きの多いシーンでもヨレにくくしなやかにフィットします。

＜配合成分＞

和漢植物エキス：３種のハトムギ（薏苡仁）〔国産ハトムギエキス・ハトムギ発酵エキス・ハトムギ水〕／トウキ（当帰）エキス／メロスリア（白蘞）エキス／テンニンカ（天人花）エキス／藍エキス／梅酢エキス

ビタミンE／スクワラン（うるおい美容成分）／和漢ミネラル（素肌保護）/ストレッチヴェールポリマー

抱水シールド成分はベントナイト、ハトムギ発酵エキスはサッカロミセス／ハトムギ種子発酵液、梅酢エキスはウメ果実エキス、ビタミンEはトコフェロール、和漢ミネラルはマイカ、ストレッチヴェールポリマーはポリメチルシルセスキオキサンです。