URBAN EARTH BBQ トナリエ宇都宮店2026年4月16日(木) リニューアルオープン！
開放的な屋上空間で、仲間と過ごす、ちょっと特別な時間。
宇都宮の空と街を見渡すこの場所で、
特別なBBQ体験が、今年も進化して帰ってきます。
宇都宮駅すぐの「トナリエ宇都宮」（栃木県宇都宮市）屋上にて、
株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする
屋上バーベキュー「URBAN EARTH BBQ」が、2026年4月16日（木）リニューアルオープン！
より快適にお楽しみいただける空間へと生まれ変わります。
仕事帰りにふらっと。
休日は仲間や家族とゆっくり。
日常のすぐそばで、
非日常を楽しめるアウトドア空間です。
都会の中で、空を感じるBBQ体験
“都心のアウトドア空間”をコンセプトに、
宇都宮の街並みを一望できる開放的なロケーションをご用意。
厳選食材を使用したBBQコースと、
種類豊富なドリンク飲み放題で、
誰でも気軽に楽しめる手ぶらBBQ。
今シーズンは、
食材・ドリンクともにパワーアップし、
さらに満足度の高い体験へ進化しました。
手ぶらOK × 駅すぐ × 全天候型
・準備いらずで楽しめる手ぶらBBQ
・宇都宮駅から徒歩1分の好アクセス
・雨でも安心のテント完備
“気軽さ”と“特別感”を両立した、
ちょうどいいアウトドア体験です。
春の平日限定プラン 登場
4月28日までの平日限定。春の空の下、お得に楽しむ特別なひとときを。
オープンを記念して、
平日だけのお得な限定プランをご用意しました。
仕事終わりに、ちょっと贅沢なご褒美時間を。
■実施期間
2026年4月16日(木) ～ 2026年4月28日(火)まで（平日限定）
■メニュー
・厚切り豚ステーキ
・ジューシー鶏ステーキ
・フランクフルト
・焼き野菜
・枝豆
・コーンバター
・焼きおにぎり
・飲み放題付き
■価格（税込）
・アルコール飲み放題（2時間）4,200円
・ソフトドリンク飲み放題（2時間）3,600円
気軽に楽しめて、しっかり満足。
“ちょうどいい贅沢”を平日に。
選べるBBQコースも充実
厚切り豚バラ＆人気のチーズタッカルビ
■『カジュアルBBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
4,950円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
4,400円（税込）
メインが3種のボリュームステーキ
■『厚切りステーキの豪快BBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
5,610円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
5,060円（税込）
■『和牛＆海鮮の豪華BBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
7,590円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
7,040円（税込）
■『持ち込みコース』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
3,850円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
3,300円（税込）
・キッズソフトドリンク飲み放題
1,320円（税込）
※お客様のお好きな食材をお持ち込みいただけます。
面倒なコンロの設置もなく、お手軽にBBQを満喫いただけます♩
■キッズセット
・ソフトドリンク飲み放題 1,650円（税込）
■開催概要
（1）実施期間
2026年4月16日（木）～2026年10月下旬（予定）
（2）営業時間
平日：16:00～22:00
土日祝：11:00～22:00
■予約WEBサイト
https://bbq.urban-earth.jp/utsunomiya/
■場所
所在地：栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 トナリエ宇都宮屋上
アクセス：JR宇都宮駅徒歩1分
お問合せ：070-5370-4669
前日の12時まで：WEBでのみ予約可
前日の12時以降：電話でのみ予約可
（株式会社スタンドケイ）