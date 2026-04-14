【リプトン(Lipton)コラボ第二弾】アイスティーがおいしく飲める真空二重構造のステンレスタンブラー「リプトンのみごろステンレスタンブラー」を発売

株式会社ドウシシャリプトンのみごろステンレスタンブラー

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービス株式会社(本社：神奈川県川崎市中原区、代表取締役社長：高森智史、以下 リプトン)が展開する世界No.1ティーブランド*「リプトン」のカラフルで華やかなリプトンカラーとデザインを採用した真空二重構造のステンレス製タンブラー「リプトンのみごろステンレスタンブラー」を、全国のドン・キホーテ、ユニーの一部店舗で2026年4月20日(月)より順次発売を開始します。

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2025年)

今回発売する「リプトンのみごろステンレスタンブラー」は、リプトンをイメージしたカラフルで華やかなカラーとデザインを採用した、真空二重構造のステンレスタンブラーです。また、リプトン監修によるアイスティーとアイスグリーンティーのレシピを同梱しており、香りが引き立つおいしいアイスティーやアイスグリーンティーを手軽に楽しむことができます。

【商品特長】

◆リプトンカラーの真空二重構造のステンレスタンブラー

リプトンのブランドを象徴する「リプトン イエローラベル」のほか、「リプトン さくらティー」「リプトン グリーンティー」をイメージした全3色の展開です。各色の名称もリプトンで展開するお茶の名前にちなんだネーミングとしました。

左からリプトン イエローラベル/リプトン さくらティー/リプトン グリーンティー

◆おいしい紅茶と緑茶の淹れ方カード入り

本製品には、アイスティーとアイスグリーンティー、それぞれのおいしい作り方を紹介したレシピカードを封入しています。表面にはアイスティーの、裏面にはアイスグリーンティーの蒸らし時間などを掲載しています。世界No.1のティーブランド*であるリプトンは、紅茶・緑茶それぞれの茶葉の特長を活かした香り高い味わいが人気です。

茶葉の種類によって、最適な淹れ方が異なるため、リプトンならではのこだわりがつまったレシピカードで、気軽においしいお茶を楽しむことができます。

おいしいアイスティーの作り方のレシピ付き

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2025年)

◆リプトン限定デザイン

本体の正面にリプトンのロゴが印刷されており、いつでも気軽に紅茶でリラックスをしてほしい気持ちを込めてデザインしました。

のみごろタンブラー350リプトン イエローラベルのみごろタンブラー350リプトン さくらティーのみごろタンブラー350リプトン グリーンティー

【リプトンについて】

135年以上にわたる茶の研究と品質へのこだわりをベースに茶葉を厳選し、気軽においしく楽しめるお茶を125カ国以上で展開している世界No.1のティーブランド*です。

19世紀末、トーマス・J・リプトン卿は“たくさんの人に、気軽に上質な紅茶を飲んでもらいたい”と考え、品質の安定した紅茶をお客様に提供することを目指しました。そこでリプトンは広大な茶園を買い取り、茶樹の栽培から生産まで一貫して行うことで、その理想を実現し、「茶園から直接ティーポットへ」というスローガンが生まれました。紅茶事業を始めてから、135年以上がたった今も、常にその思いを胸に歩み続け、昨今のWellbeing（心身ともに健康であること）への注目や消費者の健康意識の高まりとともにお茶ブームを牽引してきました。また、ブランド理念として「大切な人とのつながりになるブランド」を掲げており、一杯の紅茶が生み出す大切な人との時間から、皆様がもっと前向きな気持ちに、もっと笑顔になれるとリプトンは信じています。

*ユーロモニターインターナショナル調べ；お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2025年)

【商品概要】

名称 ：リプトンのみごろステンレスタンブラー

型番 ：DSTB350LYL/ DSTB350LST/ DSTB350LGT

カラー ：のみごろタンブラー350リプトン イエローラベル

のみごろタンブラー350リプトン さくらティー

のみごろタンブラー350リプトン グリーンティー

のみごろタンブラー350リプトン イエローラベル

のみごろタンブラー350リプトン さくらティー

のみごろタンブラー350リプトン グリーンティー

サイズ（約） ：W75×D75×H130ｍｍ

容量（約） ：350ｍl

希望小売価格 ：2,178円（税込）

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。