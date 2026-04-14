【BS-TBS】「天狗の台所 Season3」2026年秋、放送決定！！

株式会社ＢＳ-ＴＢＳ

BS-TBSでは、2026年秋、木曜ドラマ23枠（毎週木曜よる11時～）にて「天狗の台所 Season3」を放送することが決定しました。（30分枠）

2024年12月のSeason2放送終了後から続編を待望する声が寄せられていましたが、今秋、ついにSeason3の放送が決定。今回も天狗の末裔たちが織り成す丁寧な暮らしを、壮観な風景と香り立つ料理と共に美しい映像で描いていきます。

物語の中核を担うメインキャスト、駒木根葵汰（飯綱基役）・塩野瑛久（愛宕有意役）・越山敬達（飯綱オン役）の3人も引き続き出演が決定！そして、“Season3”には新たなキャストも登場予定！

原作者監修の元、オリジナルストーリーが展開する。

Season2では、オンはニューヨークへ帰り、有意は自分で会社をたちあげる事を宣言。そして天狗の里で変わらず暮らす基。それぞれ別々の生活を送る3人が再び里へ集まるところから物語は始まる。。。

果たして、今回はどんな出会いと、料理が登場するのか！？

この秋の放送に、ご期待ください！

【出演者コメント】

駒木根 葵汰◆駒木根 葵汰さん（飯綱 基役）

『天狗の台所 season3』制作決定しました。

改めまして、飯綱基役の駒木根葵汰です。

１人の作品ファンとして、またあの世界が戻ってくるのかと思うと自然と笑みが溢れ出てきます。

今回はこれまで以上に村の人々の関係性や成長、そして“食”を通じた温かい時間を丁寧に届けられたらと思っています。

日常の中にある小さな幸せや、誰かと囲む食卓の尊さを、またこの作品で感じてもらえたら嬉しいです。

そして何よりも自分自身が楽しみながらのびのびとやっていけたらと思います。

皆様の日常にささやかな癒しをお裾分けしますので放送までお楽しみに！

塩野 瑛久◆塩野 瑛久さん（愛宕 有意役）

言ったか言わずか「おかわり」の声を聞きつけて天狗たちが帰ってきました。

また有意として皆様にお会いできること、そして何より、あの穏やかで贅沢な時間に帰れることを心から嬉しく思います。

シーズン1、2と、この物語を大切に育ててくださった皆様の愛が、再び僕たちを飯綱家へと運んでくれました。

本当にありがとうございます。

「美味しいものは、みんなで食べるのが一番」と言いますが、この喜びを分かち合えることが何よりのご馳走です。

今回のお品書きも、心解けるような温かな時間を詰め込んでお届けします。ぜひ一緒に味わってください。

越山 敬達◆越山 敬達さん（飯綱 オン役）

飯綱オン役を演じます。越山敬達です。

今回でシーズン3ということで、オンに向き合って4年目になります。と同時に、基さん有意さんとも4年目。

自分自身の成長を記録してもらっているドラマでもあります。

だからこその関係性の深まりが、作品にも反映されていたらいいなと思います。

そして今回も、旬の食材を使った、美味しそうで真似したくなるような料理がたくさん登場します。

この村で生まれる、たくさんのドラマを支える「料理」という柱にも注目していただけたらと思います。

変わりゆく何かと変わらぬ何かを是非お楽しみください。

このドラマが皆さんにとって、ほっと一息つけるような存在になれば嬉しいです。

【原作者・プロデューサー コメント】

原作・田中 相さん

TVドラマ3期。素直に驚き、嬉しい気持ちでいっぱいです。スタッフやキャストの皆様、そして何より原作とドラマ1・2期をお引き立ていただいた皆様のおかげです。ありがとうございます。前期と同じく漫画とドラマは異なる展開を見せますが、どちらの「天狗の台所」もお楽しみいただければ。私も放映が楽しみです！

プロデューサー・五箇 公貴さん

私も数々のドラマを作ってきましたが、シーズン3は初めての経験です。これもひとえに原作やドラマを愛してくださっているファンの皆様のおかげです。本当に皆さんに支えられてるなと実感しています。ありがとうございます。私たちも成長した三人に早く会いたいです。オン役の越山敬達さんは会うたびに身長が伸びていて、私たちも皆様と同様に親になった気持ちで温かく見守っています。今回は二年ぶりですし駒木根さん、塩野さんより大きくなっている気もします…。シーズン３は今までと少し違う所があるのですが、それはご覧頂くまでのお楽しみということで。今回も皆様がホッとする気持ちになれるドラマや、再現してみたい！と思って頂けるような料理の数々を準備しています。

天狗達の新しい季節をお楽しみに。

【番組情報】

番組名：天狗の台所 Season3

放送日時：2026年秋、放送 毎週木曜よる11時～11時30分

■出演

▽レギュラー出演

飯綱 基（いづな もとい）：駒木根 葵汰

愛宕 有意（あたご ゆい）：塩野 瑛久

飯綱 オン（いづな おん）：越山 敬達 ほか

■スタッフ

原作：田中 相『天狗の台所』＜講談社「月刊アフタヌーン」連載＞

脚本：岨手由貴子、天野千尋、熊本浩武

監督：長島翔 、畑中みゆき、宮崎萌加、小山亮太

プロデューサー：五箇公貴 （株式会社maroyaka）、向井達矢 （制作会社ラインバック）、平賀渉（BS-TBS）

音楽：VaVa（SUMMIT, Inc.）

製作：BS-TBS maroyaka

制作：ラインバック

■番組SNS

番組公式X（@bstbs_drama23） https://x.com/bstbs_drama23/

番組公式Instagram（bstbs_drama23） https://www.instagram.com/bstbs_drama23/

番組公式Tiktok（BS‐TBSドラマ） https://www.tiktok.com/@bstbs_drama

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■原作情報

原作：田中相『天狗の台所』（講談社「月刊アフタヌーン」連載）

著 ：田中 相 発行：講談社

発行巻数：１巻～６巻 ＊第７巻/2026年4月23日発売