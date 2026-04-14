QommonsAI活用研修を兵庫県加東市（かとうし）で実施--北播磨圏域の4自治体が集結、管理職からは「自分たちの発言にはこれまで以上に責任が伴う」との声も

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は2026年4月7日、兵庫県加東市の職員を対象に、自治体向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」の活用研修（初級編）を現地にて実施いたしました。

■研修実施概要

実施自治体：兵庫県加東市（かとうし）

研修カリキュラム：初級編

参加者数：午前約30名、午後約30名（計約60名）

オンライン参加自治体：兵庫県多可町、加西市、西脇市（北播磨広域定住自立圏の構成自治体）

参加者の特徴：担当課による事前レクチャーにより週3日～毎日使っている職員が各回5～6名いる一方、初ログイン・未利用の職員も各回10名程度（約2割）。幅広いレベルが混在

背景：LGWAN全庁展開を控えた事前研修として実施

■「他の研修より積極的」--業務直結の機能に自ら手を動かす姿

研修は講義形式で行われ、受講者はQommonsAIを操作しながら頻繁にメモを取るなど、終始真剣な姿勢で臨んでいました。プライベートナレッジや議会対応AIなど業務に直結する機能の紹介では、「あっ、なるほど！」という反応とともに、説明を待たずに自らプロンプトを考えて入力する姿が見られました。担当のデジタル推進課からは「他の研修よりも職員が積極的に参加している」との言葉がありました。

■ 参加者の反応

研修の様子

休憩時間中、管理職の方々「自治体の発言や発信した情報がどのように使われるかわからない時代になった。これからは自分たちの発言にこれまで以上に責任が伴ってくるな…」ーAIが行政情報を参照する時代に向けた率直な気づきの声

■ 北播磨圏域4自治体が集結--3月の研修を経て広がる横のつながり

今回の研修には、北播磨広域定住自立圏を構成する多可町・加西市・西脇市がオンラインで参加しました。このうち多可町と加西市は3月にQommonsAIの現地研修を実施済みです。

研修をきっかけに自治体間の横のつながりが広がり、生成AI活用という新たなテーマでも圏域を越えて学び合う場が生まれています。

■ 担当者よりコメント

習熟度にばらつきがある中での研修でしたが、昨年度より担当課がレクチャーされていたこともあり、どの職員も積極的に操作されていたのが印象的でした。北播磨圏域の自治体間連携を活かしながら、当社としても継続的にサポートしてまいります。

■QommonsAI 研修プログラムについて

Polimill株式会社では、QommonsAIを導入いただいた自治体を対象に、社員が直接現地を訪問して実施する無料の対面型研修プログラムを全国で展開しています。初級編から中級編・管理職向けまで、自治体の習熟度や課題に合わせたカリキュラムを用意し、「導入して終わり」ではなく「現場で使いこなせる」状態まで伴走します。研修についてのお問い合わせは、QommonsAIサポート窓口までお気軽にご連絡ください。

■QommonsAI（コモンズAI）について

Polimill株式会社が開発・提供・運用する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。

2026年3月時点で全国750以上の自治体・約30万人が利用。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。

OpenAI・Anthropic・Google・Preferred Networksの主要4社から厳選した12モデルを搭載し、用途に応じて最適なAIを選択できる環境を提供しています。

すべての自治体へ代理店を介さない直販体制で提供しており、サービスリリース以来、導入先の全自治体で現地での導入研修および初級・中級研修を無償で実施中です。

また、自治体現場からの要望を最短数日でサービスに反映するアジャイル開発体制を敷いており、行政の「いま必要な機能」を圧倒的なスピードで届け続けています。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤あやめ／谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/