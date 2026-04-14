＜グランドセイコー＞から、新たなマスターピースが誕生。～繊細なハンド エングレービングで写し取った飛泉が生み出す神秘的な情景～

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、<グランドセイコー>マスターピースコレクションより、神秘的な原生林に流れる飛泉の美しさを写し取った限定モデルを発売いたします。7月10日(金)発売予定で、希望小売価格は12,100,000円(税込)、全世界50本限定です。

≪商品特徴≫

匠の手による彫金で写し取った絶え間ない水の流れ

グランドセイコーのスプリングドライブモデルの製造地である信州。その蓼科高原には、美しい原生林が広がっており、木々の間を蓼科大滝が流れています。滝は、その水の勢いの強さから飛泉とも呼ばれますが、本作は、その飛泉が生み出す幻想的な情景を、匠がハンド エングレービングで写し取りました。ケースとダイヤルに施された、繊細かつダイナミックな模様が、日本独自の美意識から生まれた光と陰の多様な表情を生み出します。

ダイヤル上で様々な方向に流れる模様は、大地から湧き出る清らかな湧水。その水がダイヤルからケースに向かって流れ落ち、水しぶきをあげるかのように、ケース全体に無数の放射模様を散りばめました。ダイヤルからケースへと続く繊細な意匠は、水が流れ下るように絶え間なく変化する時の流れをも表しています。

プラチナ950を採用したケースでは、ザラツ研磨（※1）によって、グランドセイコーの代表的なデザインの一つである「44GS」を特徴づける、シャープに整えられた稜線が際立ち、歪みのない面に丁寧に彫り込まれた模様の繊細な輝きとヘアライン仕上げが響き合います。

※1ザラツ研磨

円形の金属板を回転させ、そこにケースを押し当てて面をならし、歪みのない平面を生み出すための下地作りの技術です。

なお、時分針とインデックスの素材には、14Kホワイトゴールドを採用。6時位置のSDマーク（Special Dial=貴金属のインデックスを採用したダイヤル）が、このモデルの特別性を物語っています。

分針と秒針は、ダイヤルに直接刻まれた目盛に向かって丁寧に曲げられ、読み取りやすさに優れた仕上がりです。また、秒針はモデル全体と調和するグレーのテンパ―針（※2）で、ダイヤルの上を滑るように進み、静かに移ろいゆく時の流れを表現します。

※2テンパー針

鉄を熱することで表面に酸化被膜が作られた針。青い酸化被膜のものがよく見られますが、本作では、ケースやダイヤルとの調和を図るためにグレーに仕上げています。

ストラップには、艶のあるグレージング加工を施した無双仕立ての（表と裏に同じ素材を採用した）クロコダイルストラップと、KYOTO Leather(R)（京都レザー）（※3）が手掛ける牛皮革ストラップの2種類を採用しました。京都レザーによるストラップには、躍動感のある水の流れと岩にはじける水しぶきの輝きを、手加工の箔押しで表現しました。

薄さと84時間の長時間持続を両立したスプリングドライブムーブメント

香箱には、スプリングドライブの製造地・塩尻市の花である桔梗を象っています。

本モデルには、高級腕時計の専門工房「マイクロアーティスト工房」（※4）の経験豊富な匠の技によってつくり出される手巻スプリングドライブムーブメント「キャリバー9R02」を搭載しています。この「キャリバー9R02」はグランドセイコー専用スプリングドライブムーブメントの中で最も薄い、厚さ4.0mm。スリムで洗練されたケースデザインに大きく貢献し、1967年に発売された初代44GSと同じ9.6mmの厚さとなっています。そして、1つの香箱の中に通常よりも薄く長い2つのぜんまいを並列に重ねた「デュアル・スプリング・バレル」と「トルクリターンシステム」（※5）を融合させた機構により、約84時間のロングパワーリザーブを実現し、高い実用性も兼ね備えています。

さらに「キャリバー9R02」には、ムーブメントの受の輪郭や、ねじ穴の周囲がどの角度から見ても美しく輝くよう、卓越した職人の手作業によって鏡面仕上げが施されています。受の平面全体には同じく手作業でヘアライン仕上げが施され、鏡面部やルビーとテンパーブルーのねじとのコントラストが映え、研ぎ澄まされた美しさを放ちます。18Kイエローゴールドのプレートには、「Micro Artist」の文字が彫刻されていますが、購入された方のご希望により、任意の文字にカスタマイズすることが可能です。

＜グランドセイコー＞は、1960年の誕生以来、最高峰の腕時計を目指し、正確さ、見やすさ、美しさといった腕時計の本質を高い次元で追求・実現し続け、革新へのあくなき挑戦で、弛まぬ進化を重ねてきたブランドです。世界でも数少ない真のマニュファクチュールにしか成し得ない最高レベルの性能と洗練されたデザインで、世界中で高い評価を得ています。

≪商品仕様≫

＜グランドセイコー＞

Masterpiece Collection 手巻スプリングドライブ 彫金 限定モデル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/700_1_217cb103cd08060ef56c7d4accf705aa.jpg?v=202604140951 ]

その他仕様

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/sbgz011

【ムーブメント仕様】

スプリングドライブムーブメント キャリバー9R02

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/700_2_92ba9fe215aef5fc7828333b4aa09a65.jpg?v=202604140951 ]

(※3)KYOTO Leather(R)（京都レザー）

京友禅・西陣織の伝統工芸職人と日本を代表する皮革産地・姫路のタンナー(製革業者)とのコラボレーションにより、世界に類を見ない日本独自のプレミアムレザーを生み出すクールジャパンプロジェクトです。

(※4)マイクロアーティスト工房

マイクロアーティスト工房は、「信州 時の匠工房」を構成する主要工房の一つで、2000年に時計の技能を継承する目的でセイコーエプソン株式会社 塩尻事業所内に設立されました。現在「技能五輪金メダリスト」、「黄綬褒章」受章者を含む「現代の名工」らが所属し、高い技術・技能を活かして複雑時計を手がけています。

(※5) トルクリターンシステム

トルクの大きいスプリングドライブの特性を最大限に生かし、限られたエネルギーを有効に使い時計の持続時間を延ばす独創的な機構です。トルクが大きいフル巻状態から約48時間の間は、エネルギーを再利用してぜんまいを自ら巻き上げます。その結果、持続時間はデュアル・スプリング・バレルと合わせて約84時間（約3.5日）を実現しています。

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室（グランドセイコー）

0120-302-617（通話料無料）

＜グランドセイコー＞の公式Webサイトアドレス

https://www.grand-seiko.com

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。