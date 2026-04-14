＜グランドセイコー＞より、年差±20秒の高精度とコンパクトなサイズのダイバーズウオッチ「Ushio 300 Diver」が登場

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、<グランドセイコー>エボリューション9 コレクションより、年差±20秒の高精度とグランドセイコーのダイバーズウオッチで最小となる40.8mmのケース径を実現した「Ushio 300 Diver」を発売いたします。いずれも6月5日（金）発売予定、希望小売価格は1,650,000円（税込）です。

2025年、グランドセイコーから、ぜんまい駆動式の腕時計としては世界最高（※1）の年差±20秒という高精度を実現したスプリングドライブ U.F.A.（Ultra Fine Accuracy）「キャリバー9RB2」が登場しました。今回の新作に搭載されるムーブメントは、9RB2をベースとし、日付表示を廃するとともにパワーリザーブ表示をダイヤル側に配置した「キャリバー9RB1」です。

(※1)2026年4月現在、当社調べ。

元来、スプリングドライブは高精度であるだけでなく、耐衝撃性に優れているのも特徴ですので、そのスプリングドライブの真骨頂を遺憾なく発揮し、スポーツシーンでも安心してお使いいただけるよう、視認性と堅牢さ、美しさを高い次元まで磨き上げたダイバーズウオッチが誕生しました。

「Ushio 300 Diver」の名の通り、300mの空気潜水用防水の性能を備えています。

≪商品特徴≫

グランドセイコーらしさが溢れるスポーツウオッチ

本作は、高い次元で精度や見やすさ、堅牢さ、着け心地のよさなどを追求した、グランドセイコーらしいスポーツウオッチです。そのデザインは、グランドセイコーの真髄と日本の美意識を高い次元で融合させたデザイン文法「エボリューション9スタイル」に基づいており、

・視認性と独創性を高い次元で両立したダイヤル

・薄型で低重心のケース

・幅の広い安定感のあるブレスレット

などが特徴です。

ダイヤルでは、ダイヤモンドカットで仕上げることによって光を受けて輝くインデックスや、識別しやすいように存在感をさらに高めた12時のインデックス、明確に異なる形状の時針と分針などが、どんな状況でも一目で時刻を読み取れる効果を備えています。

日本列島を取り巻く潮流を映し出すダイヤル

グランドセイコーのブランドフィロソフィー「THE NATURE OF TIME」は、時の本質に迫ろうとする匠の姿勢と、自然や季節の移ろいからインスピレーションを受ける感性という、二つの日本の精神性を表現しています。

今回の「Ushio 300 Diver」は、島国である日本を取り巻く潮流の躍動感から名付けました。ダイヤルでは潮の流れを型打ちパターンとカラーグラデーションで表現。外側を暗くすることで時刻の視認性を高め、中心を明るくすることでパターンを際立たせました。そのカラーグラデーションは、潮の流れる様を強調し、海の広がりを感じられるような効果ももたらしています。SLGB023のブルーダイヤルは光がきらめきながら差し込む広大な海を、 SLGB025のグリーンダイヤルは澄んだ海の浅瀬の透明感を映し出しています。

堅牢さと快適な装着感を両立

小型化と薄型化を実現したスプリングドライブの新ムーブメントを搭載することにより、グランドセイコーのダイバーズウオッチで最もコンパクトなサイズ（ケース径40.8mm）を実現しました。

エボリューション9スタイルがもつ、幅の広い「かん足（ラグ）」デザインは踏襲しつつ、上面をフラットに近い形状にすることで、光が当たったときに腕の上で威風堂々とした存在感を放ちます。

ブレスレットには、微調整機構つきスライドロックエクステンダー方式を採用しました。

2mm×3段階の6mmのアジャストができることに加えて、ダイビングでの使用を想定して、エクステンダー部分でさらに18mm拡張することができ、合計で24mmのサイズ調整が可能となりました。さらに、GSロゴの入ったワッペン部分に中留開閉のロック機能を持たせ、意図せず中留のロックが解除されてしまうことを防ぎます。

ケース・ブレスレットには、重量がステンレススチールより約30％軽い「ブライトチタン」を採用。純チタンよりも明るい素材であるため、「ザラツ研磨（※2）」を駆使して磨き上げることによって、美しく輝くことも特徴です。

(※2)ザラツ研磨

円形の定盤を回転させ、そこにケースを押し当てて面をならし、歪みのない平面を生み出すための下地作りの技術です。

また、傷がつきにくいセラミックス製の回転ベゼル表示板を採用することで、耐傷性も高めています。

年差±20秒の高精度と小型化、薄型化を実現したスプリングドライブの新ムーブメント、キャリバー9RB1

本作には、セイコーエプソン塩尻事業所にある「信州 時の匠工房）」で熟練の匠の技によって組み立てられる、新しいスプリングドライブムーブメント「キャリバー9RB1」を搭載。

従来の「キャリバー9RB2」から日付表示を省き、裏側にあったパワーリザーブ表示をダイヤル側に配置した仕様としています。

年差±20秒を実現したスプリングドライブU.F.A.の性能を継承しており、3か月間にわたるエージングを経て精度を安定させた水晶振動子をICとともに真空に密封し、温度、湿度、静電気、光などの外部からの影響を最小限に抑え、高精度を実現しています。封入されたICは、個々の水晶振動子の周波数を複数の温度で測定して得られたデータをもとにして温度補正を行います。さらに、このムーブメントにも、精度を補正するための緩急スイッチを採用しました。これにより、長年にわたる使用で発生する可能性のある精度のずれをアフターサービス時に補正することができます。

＜グランドセイコー＞は、1960年の誕生以来、最高峰の腕時計を目指し、正確さ、見やすさ、美しさといった腕時計の本質を高い次元で追求・実現し続け、革新へのあくなき挑戦で、弛まぬ進化を重ねてきたブランドです。世界でも数少ない真のマニュファクチュールにしか成し得ない最高レベルの性能と洗練されたデザインで、世界中で高い評価を得ています。

≪商品仕様≫

＜グランドセイコー＞

Evolution 9 Collection スプリングドライブ U.F.A. Ushio 300 Diver

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/701_1_491db4af4dbe2d8deabe38853e5d1e49.jpg?v=202604140951 ]

その他仕様

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb023

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgb025

【ムーブメント仕様】

スプリングドライブムーブメント キャリバー9RB1

巻上方式 自動巻（手巻つき）

ムーブメントサイズ ［外径］30.0mm［厚さ］4.7mm

時間精度 年差±20秒（平均月差±3秒相当）

（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

パワーリザーブ 約72時間

石数 33石

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室（グランドセイコー）

0120-302-617（通話料無料）

＜グランドセイコー＞の公式Webサイトアドレス

https://www.grand-seiko.com

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。