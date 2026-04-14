●1000個限定●Honda ハンターカブ CT125 キーチェーン　 BLACK EDITION、予約開始！

Honda「HUNTER CUB CT125」を精密に再現した3Dメタルキーリング BLACK EDITIONを1000個限定で予約販売開始

株式会社フェイスハンターカブ CT125 キーチェーン

株式会社フェイス（本社：石川県白山市）が運営するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、Hondaの人気バイク「HUNTER CUB CT125」をモチーフにした3Dメタルキーリングの新モデル「BLACK EDITION」の予約販売を1000個限定にて開始いたしました。

本商品は、車体フォルムを立体的に再現した高精細な3Dキーリングに、CT125ロゴプレートおよびHonda Wingマークチャームを組み合わせた仕様となっております。日常使いのアクセサリーとしてはもちろん、コレクションアイテムとしても楽しめる重厚感のある仕上がりとなっています。

本モデルは、発売直後に完売となったシルバーカラー版をベースに、全体を光沢感のあるブラックメッキで仕上げた限定仕様です。精密な造形はそのままに、落ち着きと存在感を兼ね備えたカラーリングへとアップデートしました。金属素材ならではの重量感と高級感をより感じられるデザインとなっています。

大人気ハンターカブの型式「CT125」の刻印入りプレートがアクセントとなり、Honda Wingマークチャームの裏面には「Chase the Horizon」の文字を刻印。細部にまでこだわった遊び心あるデザインに仕上げています。

遊び心を感じさせながらも高級感を備えた仕様となっており、年齢層を問わずカブファンに楽しんでいただけるアイテムです。専用ボックス入りのため、大切な方へのギフトとしても選びやすい仕様となっています。

日本を代表する人気バイクであるハンターカブの魅力を、日常で楽しめるキーホルダーとして表現しました。プレート裏面には限定1000個それぞれにシリアルナンバーを刻印してお届けいたします。

数量は1000個限定生産となり、ファンアイテムとしての希少性も魅力のひとつです。

商品ページ

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

商品特徴

Honda「HUNTER CUB CT125」を立体造形で再現

高級感のあるブラックメッキ仕様

CT125刻印プレート付き

Hondaウイングロゴチャーム（裏面刻印入り）

シリアルナンバー刻印（1000個限定）

専用ボックス入り

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は、株式会社フェイスが展開するノリモノ雑貨専門ブランドです。Hondaをはじめとする国内メーカーの公式ライセンス商品を中心に、乗り物の魅力を日常の中で楽しめるアイテムを企画・販売しています。

ハンターカブ CT125 キーチェーン

ハンターカブ CT125 キーチェーン

・Honda ハンターカブキーホルダーの新作が予約販売開始

・1000個限定生産

・ミニカーのような遊び心あるデザイン

・しっかりとした重厚感あるつくり

・Hondaオフィシャルライセンス取得商品

ハンターカブ CT125 キーチェーンハンターカブ CT125 キーチェーンハンターカブ CT125 キーチェーンハンターカブ CT125 キーチェーン0000/1000(#) のシリアルナンバー入り

ブランド紹介

CAMSHOP.JP（キャムショップ）

株式会社フェイスが運営する“ノリモノ雑貨”専門ブランド。HondaやSuzukiなど国内自動車メーカーの公式ライセンスを取得し、限定アイテムを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=)

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：info2@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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