日本海と北アルプスを望む自然の中で、仕事も勉強もはかどる。新潟県糸魚川市の絶景ワークスペース「いいオフィス糸魚川 by クラブハウス美山」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、糸魚川市と提携して新潟県糸魚川市に「いいオフィス糸魚川 byクラブハウス美山」をオープンいたしました。

自然の中に、最高の仕事環境がある。

カフェのBGMでも、自宅の生活音でもない。風の音と日本海の景色が、いつのまにか思考を研ぎ澄ませていく。クラブハウス美山が提供するのは、そんな「自然とはかどる場所」です。

もともとサイクリングセンターだった施設を全面リニューアル。糸魚川産の杉材が香る温かみある空間で、単なる作業場所を超えた、心まで整う時間をお届けします。

クラブハウス美山、5つの魅力

日本海と北アルプスを望む、ここにしかない絶景

標高100mの高台から、北アルプスの稜線と日本海を一望できます。春には新緑と残雪の山々との対比が圧巻の景色をつくり出します。都市では絶対に味わえない、創造的な思考を生む環境です。

オリンピック選手村の杉材が生きる、温かみある空間

内装には地元・糸魚川産の杉材をふんだんに使用。東京オリンピック選手村で使用された後、糸魚川に戻った杉材がテーブルとして再活用されています。地域の歴史と職人の技が息づく空間が、長時間の作業でも心地よい集中を支えます。

7,000冊超の蔵書「紅梅文庫」が無料開放

洋書・専門書・児童書など7,000冊超の蔵書を誇る「紅梅文庫」は、どなたでも無料でご利用いただけます。作業の合間に本棚を眺め、気になる一冊を手に取る。図書館の静けさとコワーキングの自由さを兼ね備えた、唯一無二の空間です。

高速Wi-Fi・個室完備、仕事も会議もこれ一か所で

ワークスペースは電源・Wi-Fi（下り390Mbps）を完備。打ち合わせやWeb会議には個室「STUDIO103」（1時間600円）も利用可能です。フリースペース「美山ラウンジ」はイベント利用にも開放され、地域コミュニティの交流拠点としても機能しています。

仕事が終わればすぐ観光。ワーケーションの聖地・糸魚川

周辺にはフォッサマグナミュージアム、キャンプ場、スポーツ施設が充実。日本海の海の幸や糸魚川の大自然も目の前です。北陸新幹線糸魚川駅から車5分というアクセスを活かし、「仕事も観光も本気で楽しむ」ワーケーションの拠点として最適です。

いいオフィス糸魚川 by クラブハウス美山 店舗情報

住所：〒941-0071 新潟県糸魚川市大野２１４－２

営業時間：9:00~17:00

定休日：不定休

HP：https://e-office.space/spaces/hokuriku-koshinetsu/niigata/itoigawashi/itoigawa-by-clubhousemiyama

特徴

【立地】

・糸魚川駅よりバスで15分

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・無料駐車場

・モニター

・お子様連れOK

※その他詳細は店舗ページをご覧ください。

各店舗の利用方法

アプリをダウンロード＆会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

いいオフィス加盟店募集～省人化システムを低価格で利用可能～

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム「E Solution」は、スマートロックとアプリ、管理画面を連携させることで、受付・決済・入退室・予約管理のすべてを自動化し、無人運営を実現するシステムです。

1. 運営業務を完全自動化し、コストを削減

会員確認・料金計算・売上集計から会議室のダブルブッキング防止通知まで、手作業で行っていた業務がすべて自動化されます。事務負担が大幅に軽減されることで、スタッフはサービス向上や地域との交流促進に専念できる環境が生まれます。

2. AIカメラ連携による、無人でも安心のセキュリティ

スマートロックとAIカメラの連動により、入退室記録と防犯映像をリンク管理。管理画面からいつでも確認できるため、スタッフが常駐していない時間帯でも安心して施設を運営できます。

3. SEO・アプリ掲載で集客を仕組み化、導入後も伴走サポート

SEOに強いいいオフィス公式ホームページと全国約900拠点で利用される専用アプリへの掲載により、広告費に依存しない継続的な集客基盤を構築します。地域外からのワーケーション利用者や、全国のいいオフィス会員への認知拡大にも寄与します。導入後も運営データやノウハウの共有を通じて、持続的な成長をご支援いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

詳細はお問い合わせください。https://e-office.inc/contact/

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式X：https://x.com/ii_office