地方企業の未来を拓く「プロ経営者への道」トーク＆交流会を5月19日に西新宿で開催

株式会社プロ人材機構2026年5月19日（火）19:00START@グレートパーク西新宿「地方企業の未来を拓く・プロ経営者への道」

株式会社プロ人材機構（代表取締役社長：高橋 啓）は、株式会社YMFGキャピタルと共同で、2026年5月19日（火）19時より「地方企業の未来を拓く・プロ経営者への道」トーク＆交流会を開催いたします。

■ イベント開催の背景：地方の後継者不在企業のためにできること

日本には127万社以上の後継者不在企業が存在します。

地方の優良企業が人材不足で途絶えてしまうことを防ぐために、ファンドがオーナーとなり、後継者を募集する事例が増えています。これらを受け、株式会社プロ人材機構は、「プロ経営者」を目指す方へ、事業承継の後継者としてキャリアをスタートすることを提案します。

親族内承継を進める株式会社高梨製作所の事業承継者・高梨健一氏をゲストにお迎えし、「継がせる」立場からリアルな声を伺います。事業承継への理解を深める場となれば幸いです。

イベント詳細・申込はこちら :https://localbusinesssuccession.peatix.com/

■ イベントの趣旨：単なる制度説明会ではない「事業承継のリアル」を知る

本イベントは、事業承継の現場をリアルにイメージしていただくための場です。

- 親族内承継を進める地方企業リーダーの「後継ぎさせる側のリアル」。- 地方事業承継の投資を行ない、伴走するサーチファンド。- 企業課題の解決と経営者へのキャリア形成を支援するヘッドハンター。

それぞれの立場の登壇者によって語られる多面的な事業承継の姿をとらえ、経営者キャリアを考えるための場です。

起業でも転職でもない、事業承継という「第三の道」。 既存の組織・顧客・ブランドを活かして経営者となり、プロとしての経験知で地方企業に新しい風を吹き込みませんか？

■ 登壇者プロフィール

- 高梨 健一 氏（株式会社高梨製作所 代表取締役社長）

1970年創業、自動車や電子機器向けの精密成形（熱硬化性・熱可塑性プラスチック）および金型製作を担う株式会社高梨製作所の三代目社長。 地方における深刻な人口減少と高齢化を経営上の喫緊の課題と捉え、「経営者は難局にいち早く備えるべき」という信念のもと、IT・IoTを駆使したデジタルトランスフォーメーション（DX）をいち早く推進。その先進的な取り組みが評価され、経済産業省の「DXセレクション2024」において優良事例企業に選出されるなど、地方製造業のDXモデルとして注目を集めている。現在は、現場を支える工場長の長男・真司氏、および「第6回アトツギ甲子園」全国大会でイノベーション・環境局賞受賞を受賞したDX責任者の次男・直人氏とともに、次世代を見据えた革新的なモノづくりを牽引している。

- 藤本 孝 氏（株式会社YMFGキャピタル）

金融のプロとして、サーチファンド等を活用したハンズオン型の承継支援を推進。

- 高橋 啓（株式会社プロ人材機構 代表取締役社長）

地方企業とプロ人材をつなぐエキスパート。数多くの経営幹部採用を支援。

【こんな方におすすめ】

■ 開催情報

- 後継者問題を抱える中小企業オーナーの方- 事業承継に関わる金融機関の方- 地方移住や地域貢献に関心があり、経営者を目指している方- ゼロからの起業より「既存事業の成長」に魅力を感じる方- 40～50代で大企業やコンサルから次のキャリアを模索している方

日時：2026年5月19日(火) 19:00～21:10（18:45受付）

場所：グレートパーク新宿西口(https://www.google.com/maps?cid=9153914374157036730&g_mp=CiVnb29nbGUubWFwcy5wbGFjZXMudjEuUGxhY2VzLkdldFBsYWNlEAIYASAA&hl=ja&source=embed)：東京都新宿区西新宿6丁目6-2 新宿国際ビルディング 地下1階

定員：50名程度（先着順）

参加費：5,000円（ケータリング・飲食代込み）

主催：株式会社YMFGキャピタル × 株式会社プロ人材機構

参加方法：[Peatixのイベントページ(https://localbusinesssuccession.peatix.com/)]よりお申込みください。

★️当日は名刺を1枚ご用意ください。

参加申込はこちら【Peatix】 :https://localbusinesssuccession.peatix.com/

※免責事項

競合調査や営業行為を目的としたご参加はご遠慮ください。

上記に該当すると運営が判断した場合はご参加をお断りする場合がございます。何卒ご容赦くださいませ。

■ タイムスケジュール

■ このイベントで得られること

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144400/table/31_1_50e6a66b9490e5b6dba1570798dee4f1.jpg?v=202604140951 ]- 実体験から学ぶ：事業承継の後継ぎさせる当事者の課題について、実体験を通して包み隠さず共有。- 伴走支援を知る：YMFGキャピタルやプロ人材機構が提供する、具体的なサポート体制を解説。- つながりを作る：ゲスト社長や専門家と直接対話できるネットワーキングの場をご用意。参加申込はこちら :https://localbusinesssuccession.peatix.com/株式会社プロ人材機構

「経験を、次世代の資産へ。」を掲げ、地方企業の経営課題を解決する後継者候補、CXO人材、プロ人材の紹介・伴走支援を行っています。経験資産の流動化を通じて、誰もが一生輝き続けられる社会の実現を目指しています。



所在地： 東京都港区赤坂２丁目５-８ ヒューリックＪＰ赤坂ビル５階

代表者： 代表取締役 高橋 啓

事業内容： 経営支援事業、プロ人材紹介事業、DX推進支援事業

URL： https://pro-j.co.jp/



【代表取締役社長 プロフィール】

高橋 啓（たかはし・あきら）山口県出身。約25年の人材業界歴で3万人以上の経営人材を支援し、ヘッドハンターサミットMVPなど受賞多数。ヘッドハンター界におけるレジェンドと呼ばれる。2024年にプロ人材機構を創業。年齢・性別などあらゆる壁を越えたフラットな世界を標榜し、シニアの経験を社会の成長資源に変える「シニアビジネス3.0」を提唱。地方企業の変革に伴走する情熱的なリーダーであり、私生活ではランナーとしての顔も持つ。経験資産を次世代へ繋ぐ市場を創り上げている。趣味は料理。



【お問い合わせ先】 株式会社プロ人材機構 広報担当

Email：info@pro-j.co.jp

URL：https://pro-j.co.jp/contact/



