ゴルファーの89.3%が「ミス後にスコアが崩れやすい」と実感！ミス後の行動と心理の実態を調査

株式会社クリアパーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」を展開する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：市川 智久）は、運営メディア「ゴルフの学び舎」にて、ゴルフ経験者300人を対象に、ミスショット後の行動と心理に関するアンケート調査を実施しました。（調査期間：2026年3月）

ラウンド中にミスショットをした際、「気持ちをうまく切り替えられず、その後もショットが乱れてしまった」という経験があるゴルファーは多いのではないでしょうか。

ゴルフではミスショットそのものだけでなく、ミスの後にどのように考え、どのように行動するかがスコアに影響するケースも少なくありません。

しかし、ミス後の心理や行動について体系的に振り返る機会が少ないのが現状です。

そこで今回の調査では、ミスショット後にゴルファーがどのような思考や行動を取っているのか、その実態についてアンケートを行いました。

「ミスを引きずってしまうことが多い」「ミスのあとにどう気持ちを切り替えればよいか分からない」「同じミスをラウンド中に繰り返してしまう」と感じているゴルファーの方は、ぜひ今回の調査結果をご覧ください。

ゴルファーの89.3%が「ミスショット後にスコアが崩れやすい」と実感

ミスショット後にスコアが崩れやすいと感じるかについては、「とても感じる」：25.3％、「やや感じる」：64.0％となり、89.3％のゴルファーがミスショット後にスコアが崩れやすいと感じていることが分かりました。

「あまり感じない」：10.3％、「まったく感じない」：0.3％にとどまり、ミスショット後のプレーがスコアに影響すると実感しているゴルファーが大多数であることが明らかになっています。

この結果から、スコアの崩れはミスショットそのものだけでなく、その後のプレー内容やメンタル面の変化も影響している可能性があると考えられます。

スコアが崩れる最大の原因は「メンタルの乱れ」、技術よりも心理面の影響が大きいことが明らかに

ミスショット後にスコアが崩れる理由として最も多く挙げられたのは、「メンタルが崩れてスイングが乱れる」で47.3%でした。

次いで、「ミスを取り返そうとして無理な攻めをしてしまう」：35.7%、「集中力が切れてしまう」：35.7%、「ミスが連鎖的に続く」：29.0%という結果になっています。

ミスショットによって焦りや不安が生じると、スイングのリズムが乱れる・普段であれば選ばないようなリスクの高いショットを選択するなど、プレー判断や動作に影響が出やすくなると考えられます。

また、ミスを引きずる傾向が強いゴルファーほど落ち込むことが多い一方で、比較的早く切り替えられるゴルファーでは「どうリカバリーするかを考える」といった前向きな思考が多く見られました。

このことから、ミス直後に感情的に落ち込むか、それとも次のプレーに意識を向けられるかによって、その後のプレーへの影響が変わる可能性があると考えられます。

ゴルフは一打一打の結果が積み重なってスコアになるスポーツであるため、ミス後の心理状態がその後のショットや判断に影響しやすい傾向があります。

ミスショットを完全に防ぐことだけでなく、ミス後にどのように気持ちを切り替えるかが、スコアを安定させる重要なポイントといえるでしょう。

ミスを数ホール以上またはラウンド終了まで引きずるゴルファーは33.6%

ミスショットをどの程度引きずるかについては、「数ホール引きずることが多い」：27.0%、「ラウンド終了まで引きずることが多い」：6.6%と、33.6%のゴルファーがミスショットを数ホール以上引きずる傾向があることが分かりました。

一方で、「1～2ホールで切り替えられる」は42.7%、「すぐに切り替えられる」は23.7%となっており、多くのゴルファーは比較的早い段階で気持ちを切り替えているものの、一定数はミスの影響が長く続くと感じていることがうかがえます。

ゴルフは18ホールを通してプレーする競技であるため、ミス後にどれだけ早く気持ちを切り替えられるかが、その後のプレーやスコアに影響する要素の一つになっていると考えられます。

引きずる原因は「同じミスの繰り返し」が最多

ミスショットを引きずってしまう原因で最も多かったのは「同じミスを繰り返してしまう」：40%でした。

次いで「スコアが崩れていくのが気になるから」：39.3%、「自分に対してイライラしてしまうから」：34.3%と続きました。

この結果から、ミスショットよりも、その後に同じミスが続くことやスコアへの不安などが気持ちを引きずる要因になっている可能性がうかがえます。

特に同じミスを繰り返してしまうと、「また同じミスをするのではないか」という意識が強まり、プレー中の集中力や判断に影響が出るケースもあります。

また、スコア悪化への不安や周囲の視線を意識することなど、心理的な要因も多く挙げられていることから、ミス後のメンタル状態がプレー全体に影響を与えている可能性が示唆されます。

ミス直後に考えること、最多は「どうリカバリーするか」37.7%

ラウンド中にミスショットをした直後にまず考えることとして、最も多かった回答は「どうリカバリーするかを考える」で37.7%でした。

次いで「やってしまったと落ち込む」：25.7%、「フォームや技術的な原因を分析する」：18.3%という結果となりました。

この結果から、多くのゴルファーはミスショットをした直後でも、次のプレーでどのように立て直すかを考える傾向があることが分かります。

ミス後に最も多い対処法は「フォーム修正の意識」

ミスショット後、次のショットで意識していることとして最も多かったのは「同じミスをしないようフォーム修正を意識する」で46.3%となっています。

次いで「深呼吸をする」が45.7%と、ほぼ同じ割合で続きました。

この結果から、ミスの直後にはスイングなどの技術面を見直す行動と深呼吸などで気持ちを落ち着かせる行動の両方が取られていることが分かります。

また、「無理をしないコースマネジメントをする」：24.7%、「安全なクラブ選択をする」：22.3%といった回答も見られ、ミスの後は無理な攻めを避け、堅実なプレーに切り替えるゴルファーも一定数いることが明らかになりました。

このように、ミスショット後の対応には、フォームの見直し・メンタルのリセット・プレー判断の調整などさまざまな方法があり、多くのゴルファーが自分なりの方法で立て直しを図っていることがうかがえます。

ミス後の気持ちの切り替え、最多は「深呼吸」52.7% 「次の一打への集中」32.7%が続く

ミスショット後に気持ちを切り替えるために行っている工夫として、最も多かったのは「深呼吸をする」で52.7%、次いで「次の一打に集中する」：32.7%となりました。

また、「ボギーでOKと割り切る」といったスコアの考え方を切り替える方法や、同伴者との会話などで気持ちをリセットする行動も一定数見られました。

こうした行動はミス後の心理的な負担を軽減し、その後のプレーへの集中を取り戻すことにつながっていると考えられます。

これらの結果から、ミスショット後は呼吸や思考を整えることで気持ちを落ち着かせ、次のプレーに集中しようとするゴルファーが多いといえるでしょう。

91.7%が「ミスへの対応力がスコアに大きく影響する」と実感

ミスへの対応力がスコアにどの程度影響するかについては、「非常にそう思う」：42.0%、「ややそう思う」：49.7%となり、91.7%のゴルファーがミスへの対応力はスコアに大きく影響すると感じていることが分かりました。

一方で、「あまりそう思わない」は8.3%にとどまり、ミスへの対応力がスコアに影響しないと考えるゴルファーは少数にとどまっています。

この結果から、多くのゴルファーがプレー経験を通じて、ミスをした後の対応や立て直し方がスコアに影響すると実感していることがうかがえます。

「ミスショットを立て直せるタイプ」は45%

91.7%のゴルファーが「ミスへの対応力がスコアに影響する」と感じている一方で、自分がミスショットを立て直せるタイプだと思う人は45.0%にとどまりました。

一方で、「どちらかというと引きずる」：39.3%と「引きずるほうだと思う」：15.7%を合わせると、55.0%のゴルファーがミスを引きずるタイプだと認識していることが分かりました。

さらに、ミスショットをどの程度引きずるかと自己認識の関係を見てみると、ミスをすぐに切り替えられるゴルファーほど「立て直せる」と感じている割合が高い一方で、長く引きずるゴルファーほど「引きずる」傾向が見られました。

この結果から、ミスへの対応力の重要性を多くのゴルファーが理解している一方で、実際にうまく立て直せていると感じている人は半数に満たないことが分かります。

ミス後の気持ちの切り替えやプレーの立て直しは、多くのゴルファーにとって課題の一つといえるでしょう。

ミスの立て直し方を体系的に学んだことがないゴルファーは91.3%

ミスショット後の立て直し方をどのように学んでいるかについては、「学びたいと思っているが、まだ学んでいない」が42.0%で最も多い結果となりました。

「独学（動画・書籍など）で学んだことがある」：35.3%と「特に必要だと思っていない」：42.0%の層と合わせると、91.3%のゴルファーがミス後の立て直し方を体系的に学んだ経験がないことが分かります。

独学で取り組んでいるゴルファーも一定数いるものの、動画や書籍の情報が自分のスイングや課題に合っているか判断するのは難しく、適切でない方法を取り入れてしまう可能性もあります。

また、「スクール・レッスンで体系的に学んだことがある」と回答したゴルファーは8.7%にとどまっています。

このことから、ミスへの対応力を高めたいと考えているゴルファーは多い一方で、体系的に学べる機会はまだ限られているといえるでしょう。

ミスへの対応力を高めるためには、自分のプレーを客観的に振り返りながら学べる環境が、上達のポイントの一つになると考えられます。

ミス後の思考と行動がスコアを左右する！対応力の強化がスコア安定のポイント

今回の調査では、多くのゴルファーがミスショット後の対応がスコアに影響すると感じている一方で、実際に「ミスをうまく立て直せている」と感じている人は半数に満たないことが分かりました。

また、ミス後の立て直し方をレッスンなどで体系的に学んだ経験があるゴルファーは少なく、多くの人が自己流で対応している状況もうかがえます。

ゴルフではミスショットを完全に防ぐことは難しいため、ミスを減らすだけでなく、ミスをした後にどのように気持ちを切り替え、次のショットに集中できるかがスコア安定につながるポイントといえます。

ミス後の立て直しを改善するためには、自分のスイングや課題を客観的に把握し、ラウンド中でも実践できるルーティンや対処法を身につけることが大切です。

ミス後の対応力を高めたいという方は、ゴルフレッスンを検討してみるのも一つの方法といえるでしょう。

第三者の視点からスイングを確認・分析してもらうことで、自分では気づきにくいミスの原因を把握し、同じミスを繰り返さないための改善につなげられます。

「ミスを引きずってしまう」「ミス後の立て直し方を学びたい」というゴルファーは、レッスンを検討してみてはいかがでしょうか。

■会社名：株式会社クリア

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役：市川 智久

設立 ：2013年10月

HP：https://chicken-golf.com/

Instagram：https://www.instagram.com/chickengolf_official/

事業内容 ：パーソナルゴルフレッスン「チキンゴルフ」の運営

お客様からのお問い合わせ先

TEL：0120-186-282

■「ゴルフの学び舎」について

「ゴルフの学び舎」は、ゴルフの楽しさを軸にレッスンを提供するチキンゴルフが運営するオウンドメディアです。初心者にもわかりやすく役立つアドバイスや実践的かつ分かりやすいコンテンツをお届けしています。

【ゴルフの学び舎】URL：https://chicken-golf.com/column/

【チキンゴルフ公式】URL：https://chicken-golf.com/

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