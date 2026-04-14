名作テレビシリーズのデザインを採用！ 車体カラー、コクピットへの入り口のモールドなど細部まで表現 「プラレール 銀河鉄道９９９ ９９９号」

2026年7月18日（土）発売 「メーテル・鉄郎・車掌のプラキッズ（フィギュア）」付属

オリジナル橋脚でシーンを再現したディスプレイも

株式会社タカラトミー(代表取締役社長：富山彰夫/所在地：東京都葛飾区)は、鉄道玩具「プラレール」の新商品として、「プラレール 銀河鉄道９９９ ９９９号」（希望小売価格：7,700円／税込）を2026年7月 18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」 (takaratomymall.jp/)等にて発売します。





「プラレール 銀河鉄道９９９ ９９９号」は、アニメ『銀河鉄道９９９』に登場する「９９９号」をイメージした商品です。「９９９号」は劇中で、主人公・星野鉄郎が“機械の身体”を求め旅するなかで乗車する銀河超特急です。

「メーテル・鉄郎・車掌のプラキッズ（フィギュア）」のほか、本商品オリジナルの橋脚やエンドレール、標識が付属し、アニメのシーンを再現した躍動感のあるディスプレイが可能です。

本商品では東映アニメーションの公式の設定を基に商品設計を行い、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわりました。車体デコレーションやプラキッズのデザインは、『銀河鉄道９９９』のファンの方に馴染みの深いテレビシリーズのデザインを採用しています。

なお、本商品は鉄道玩具「プラレール」を通じて、さらに深く「鉄道」を楽しみたい方に向けた商品シリーズ「PLARAIL」 の新商品として発売します。過去の商品アンケートでも『銀河鉄道９９９』とのコラボレーションを望む声を多数いただいており、今回そのご期待にお応えする形となりました。プラレールや『銀河鉄道９９９』 のファンの方、そして子どもから大人まで楽しんでいただきたい商品です。

商品のポイント

■細部までこだわった造形やカラーリングで「９９９号」のディテールを再現

プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわりました。本商品オリジナルの橋脚やエンドレール、標識が付属し、アニメのシーンを再現した躍動感のあるディスプレイが可能です。炭水車の後部には「９９９」号のコクピットへの入り口も彫刻で再現しています。





『銀河鉄道９９９』の

劇中シーン



炭水車後部のコクピット入口



■メーテル・鉄郎・車掌のプラキッズが付属！劇中のシーンを再現できる！

洋服やそれぞれの髪型、顔のデザインにこだわったオリジナルのプラキッズが３体付属します。客席にメーテルや鉄郎を配置するなど想像を膨らませてディスプレイすることできます。なお、車掌も客車の後尾に乗せることができます。











■走行中にライトが光る！“飾って”“走らせて”楽しめる

走行中には先頭車両のヘッドライトが点灯し、銀河を駆ける「９９９号」のイメージを演出します。また、付属のリアル直線レール・ストップレール（リアルレール仕様）は青色のプラレールのレールとも連結し、“飾る”“走らせる”の 両方を楽しむことが可能です。

※９９９橋脚・９９９エンドレールをつけた状態では走行出来ません。

商品概要

商品名： 「プラレール 銀河鉄道９９９ ９９９号」



発売日：2026年7月18日（土）

希望小売価格：7,700円（税込）

対象年齢：3歳以上

パッケージサイズ ：約 W410×H150×D60 （ mm ）

使用電池：単2形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売です。)

取扱い場所：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、

オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等

著作権表記：

© ＴＯＭＹ ©松本零士／零時社・東映アニメーション

商品サイト：

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/sp/plarailseries/collabo/galaxyexpress999/

商品動画：youtu.be/XakS9QSL-Os

商品パッケージ

■『銀河鉄道９９９』について

lineup.toei-anim.co.jp/ja/tv/999/

松本零士原作の人気漫画をアニメ化したテレビアニメ作品。1978年9月14日～1981年3月26日に放送された。身体を機械に替えることで人類が永遠の生命を手にした未来。機械の体を買うことができない少年・星野鉄郎は、機械の体をタダでくれる星に連れて行ってくれるという噂の宇宙列車・銀河鉄道999にあこがれていた。鉄郎は、謎の美女メーテルと出会った事で999号の乗車パスをもらい、ともに地球を旅立つ。

■「プラレール」について

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/

「プラレール」は、ロングセラーの鉄道玩具で、３世代にわたって愛されているブランドです。「プラレール」の原型は、金属や木の玩具が主流であった1959年に、当時の最新素材であったプラスチックの玩具として発売された「プラスチック汽車・レールセット」です。象徴的な青いレールは、当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べるサイズで設計され、この規格は60年以上経った今でも変わっていません。今後も、身近であり憧れでもある“鉄道”をテーマに、子どもたちが社会を学び、創造力等の子どもたちの成長を促し、また親子のコミュニケーションを育むブランドとして展開していきます。日本国内ではこれまでに、累計2,083種類、1億9,140万個以上を販売しています（2024年12月末現在）

■「PLARAIL」について

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/sp/plarailseries/

さらに深く「鉄道」を楽しみたい方に向けた商品シリーズです。これまでにプラレールで培った技術やノウハウを結集し、細部までこだわった造形・塗装など、通常のプラレールよりさらに深い世界観を表現できる車両、レール、情景をラインアップしていきます。「飾る楽しみ」と「走らせる楽しみ」を両立した大人向けプラレールシリーズ「プラレール リアルクラス」も「PLARAIL」内での展開です。