光ファイバー部品市場はデータ需要の増加と高速ネットワークインフラの拡大を背景に、2030年まで年平均成長率9.0％で成長へ

光ファイバー部品市場はデータ需要の増加と高速ネットワークインフラの拡大を背景に、2030年まで年平均成長率9.0％で成長へ