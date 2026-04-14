アンインストールしたLINEは復元できる？トーク履歴・友だちを復活させる方法

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Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは4月14日（火）発表されました。今回のアップデートでは、Googleドライブのバグを修復しました。

★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/pn4rW

「LINEを間違ってアンインストールしてしまった…」「トーク履歴や写真はもう戻らない？」このような不安を感じている方は多いでしょう。結論から言えば、LINEはアンインストールしても条件次第で復元可能です。ただし、すべてのデータが必ず戻るわけではなく、事前の設定や操作状況によって結果は大きく変わります。

本記事では、LINEをアンインストールした後に復元できるデータの範囲から、具体的な復元方法、さらに失敗しないための注意点まで詳しく解説します。

Part1.LINEをアンインストールしても復元できる？

LINEをアンインストールしてしまっても、すぐにすべてのデータが消えるわけではありません。実は、LINEのデータは「アカウント情報」と「端末に保存されるデータ」に分かれており、この違いによって復元できるかどうかが決まります。

■復元できるもの: 友だちリスト、グループ、購入済みのスタンプ、LINE Pay残高、アルバム・ノートの内容。
■バックアップが必要なもの: 過去のトーク履歴（メッセージ、写真、動画など）。

LINEはセキュリティ上、端末内にトークデータを保存するため、アプリを消すとデータも消去されます。しかし、バックアップがなくても諦めるのはまだ早いです。

Part2.【準備】LINEを再インストール前に確認すべきログイン情報

LINEアプリを再インストールする前に、まずはアカウントに正しく戻れるか確認しましょう。

1.登録情報の確認: メールアドレスとパスワードを覚えていますか？
2.外部連携: Apple IDやGoogleアカウントと連携していれば、よりスムーズにログイン可能です。
3.パスワードを忘れた場合: ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から再設定が必要になります。

Part3.【状況別】アンインストールしてしまったLINEトーク履歴を復元する方法

復元方法は大きく分けて2つあります。状況によって最適な方法が異なるため、自分のケースに合わせて選びましょう。

1．LINEバックアップがある場合の復元方法【iPhone・Android】

事前にバックアップを取っている場合は、比較的簡単にトーク履歴を復元できます。

手順は次の通りです。

1.LINEアプリを再インストール
2.電話番号またはメールアドレスでログイン
3.「トーク履歴を復元」を選択

このとき、バックアップデータが保存されている場所が重要になります。

iPhoneの場合：iCloud
Androidの場合：Googleドライブ

バックアップ日時以降のトークは復元されないため、最新状態に戻るとは限らない点には注意が必要です。

2．バックアップなしの場合の復元方法

公式機能では、バックアップがなくても直近14日間のトーク履歴のみ、「かんたん引き継ぎQRコード」を利用して復元できる場合があります。ただし、それ以前の古いデータは戻りません。

バックアップなしで14日以上前のトークを復元する最終手段

「バックアップを一度も取っていない」「PINコードを忘れた」「14日以上前の大切なメッセージを戻したい」こうした公式の手順では解決できない場合に、世界中で利用されている強力なツールが** UltData LINE Recovery**です。

通常、バックアップがなければデータは消滅したと考えられますが、スマホの内部ストレージにはデータの断片が残っていることがあります。UltData LINE Recoveryは、その深層データをスキャンして抽出する専門技術を搭載しています。

■バックアップ不要: iCloudやGoogleドライブのデータがなくても、デバイスから直接スキャン。
■高い復元率: 写真、動画、ボイスメッセージ、添付ファイルまで幅広く対応。
■プレビュー機能: 復元前に中身を確認できるため、必要なデータだけを選んで救出可能。
■初心者でも安心: PCに繋いで3ステップ操作するだけのシンプル設計。

★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/pn4rW

1．LINEトーク復元アプリ「UltData LINE Recovery」を起動します。デバイスを接続します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346805/images/bodyimage1】

2．スキャンを開始します。復元したいLINEトーク履歴を選択します。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346805/images/bodyimage2】

3．その中に復元したいLINEメッセージがあれば、パソコンに復元することができます。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346805/images/bodyimage3】

まとめ

LINEをアンインストールしてしまっても、多くのアカウント情報は守られます。しかし、トーク履歴の復元にはバックアップが不可欠です。

もしバックアップがなく、公式の方法でも戻せなかった場合は、手遅れになる前にUltData LINE Recoveryを試してみてください。大切な思い出や仕事の記録を、最新のテクノロジーで取り戻しましょう。

★UltData LINE Recoveryを無料体験：https://x.gd/pn4rW

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★LINE過去のトークが消えた？バックアップを上書きしてしまった時の復元方法：https://x.gd/PC2o8

【Tenorshare UltData LINE Recovery について】

Tenorshare UltData LINE Recoveryはバックアップなしに、LINEトーク履歴・写真・動画などのデータを簡単に復元できるソフトです。
LINEトーク履歴や期限切れたファイルも復元可能！

公式サイト：https://www.tenorshare.jp
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