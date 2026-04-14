アンインストールしたLINEは復元できる？トーク履歴・友だちを復活させる方法
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは4月14日（火）発表されました。今回のアップデートでは、Googleドライブのバグを修復しました。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/pn4rW
「LINEを間違ってアンインストールしてしまった…」「トーク履歴や写真はもう戻らない？」このような不安を感じている方は多いでしょう。結論から言えば、LINEはアンインストールしても条件次第で復元可能です。ただし、すべてのデータが必ず戻るわけではなく、事前の設定や操作状況によって結果は大きく変わります。
本記事では、LINEをアンインストールした後に復元できるデータの範囲から、具体的な復元方法、さらに失敗しないための注意点まで詳しく解説します。
Part1.LINEをアンインストールしても復元できる？
LINEをアンインストールしてしまっても、すぐにすべてのデータが消えるわけではありません。実は、LINEのデータは「アカウント情報」と「端末に保存されるデータ」に分かれており、この違いによって復元できるかどうかが決まります。
■復元できるもの: 友だちリスト、グループ、購入済みのスタンプ、LINE Pay残高、アルバム・ノートの内容。
■バックアップが必要なもの: 過去のトーク履歴（メッセージ、写真、動画など）。
LINEはセキュリティ上、端末内にトークデータを保存するため、アプリを消すとデータも消去されます。しかし、バックアップがなくても諦めるのはまだ早いです。
Part2.【準備】LINEを再インストール前に確認すべきログイン情報
LINEアプリを再インストールする前に、まずはアカウントに正しく戻れるか確認しましょう。
1.登録情報の確認: メールアドレスとパスワードを覚えていますか？
2.外部連携: Apple IDやGoogleアカウントと連携していれば、よりスムーズにログイン可能です。
3.パスワードを忘れた場合: ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から再設定が必要になります。
Part3.【状況別】アンインストールしてしまったLINEトーク履歴を復元する方法
復元方法は大きく分けて2つあります。状況によって最適な方法が異なるため、自分のケースに合わせて選びましょう。
1．LINEバックアップがある場合の復元方法【iPhone・Android】
事前にバックアップを取っている場合は、比較的簡単にトーク履歴を復元できます。
手順は次の通りです。
1.LINEアプリを再インストール
2.電話番号またはメールアドレスでログイン
3.「トーク履歴を復元」を選択
このとき、バックアップデータが保存されている場所が重要になります。
iPhoneの場合：iCloud
Androidの場合：Googleドライブ
バックアップ日時以降のトークは復元されないため、最新状態に戻るとは限らない点には注意が必要です。
2．バックアップなしの場合の復元方法
公式機能では、バックアップがなくても直近14日間のトーク履歴のみ、「かんたん引き継ぎQRコード」を利用して復元できる場合があります。ただし、それ以前の古いデータは戻りません。
バックアップなしで14日以上前のトークを復元する最終手段
「バックアップを一度も取っていない」「PINコードを忘れた」「14日以上前の大切なメッセージを戻したい」こうした公式の手順では解決できない場合に、世界中で利用されている強力なツールが** UltData LINE Recovery**です。
通常、バックアップがなければデータは消滅したと考えられますが、スマホの内部ストレージにはデータの断片が残っていることがあります。UltData LINE Recoveryは、その深層データをスキャンして抽出する専門技術を搭載しています。
■バックアップ不要: iCloudやGoogleドライブのデータがなくても、デバイスから直接スキャン。
■高い復元率: 写真、動画、ボイスメッセージ、添付ファイルまで幅広く対応。
■プレビュー機能: 復元前に中身を確認できるため、必要なデータだけを選んで救出可能。
■初心者でも安心: PCに繋いで3ステップ操作するだけのシンプル設計。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/pn4rW
1．LINEトーク復元アプリ「UltData LINE Recovery」を起動します。デバイスを接続します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346805/images/bodyimage1】
2．スキャンを開始します。復元したいLINEトーク履歴を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346805/images/bodyimage2】
3．その中に復元したいLINEメッセージがあれば、パソコンに復元することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346805/images/bodyimage3】
まとめ
LINEをアンインストールしてしまっても、多くのアカウント情報は守られます。しかし、トーク履歴の復元にはバックアップが不可欠です。
もしバックアップがなく、公式の方法でも戻せなかった場合は、手遅れになる前にUltData LINE Recoveryを試してみてください。大切な思い出や仕事の記録を、最新のテクノロジーで取り戻しましょう。
★UltData LINE Recoveryを無料体験：https://x.gd/pn4rW
【関連記事】
★LINEをアンインストール（削除）したらどうなる？トーク履歴を復元する方法：https://x.gd/3vX2X
★LINE過去のトークが消えた？バックアップを上書きしてしまった時の復元方法：https://x.gd/PC2o8
【Tenorshare UltData LINE Recovery について】
Tenorshare UltData LINE Recoveryはバックアップなしに、LINEトーク履歴・写真・動画などのデータを簡単に復元できるソフトです。
LINEトーク履歴や期限切れたファイルも復元可能！
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/pn4rW
「LINEを間違ってアンインストールしてしまった…」「トーク履歴や写真はもう戻らない？」このような不安を感じている方は多いでしょう。結論から言えば、LINEはアンインストールしても条件次第で復元可能です。ただし、すべてのデータが必ず戻るわけではなく、事前の設定や操作状況によって結果は大きく変わります。
本記事では、LINEをアンインストールした後に復元できるデータの範囲から、具体的な復元方法、さらに失敗しないための注意点まで詳しく解説します。
Part1.LINEをアンインストールしても復元できる？
LINEをアンインストールしてしまっても、すぐにすべてのデータが消えるわけではありません。実は、LINEのデータは「アカウント情報」と「端末に保存されるデータ」に分かれており、この違いによって復元できるかどうかが決まります。
■復元できるもの: 友だちリスト、グループ、購入済みのスタンプ、LINE Pay残高、アルバム・ノートの内容。
■バックアップが必要なもの: 過去のトーク履歴（メッセージ、写真、動画など）。
LINEはセキュリティ上、端末内にトークデータを保存するため、アプリを消すとデータも消去されます。しかし、バックアップがなくても諦めるのはまだ早いです。
Part2.【準備】LINEを再インストール前に確認すべきログイン情報
LINEアプリを再インストールする前に、まずはアカウントに正しく戻れるか確認しましょう。
1.登録情報の確認: メールアドレスとパスワードを覚えていますか？
2.外部連携: Apple IDやGoogleアカウントと連携していれば、よりスムーズにログイン可能です。
3.パスワードを忘れた場合: ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から再設定が必要になります。
Part3.【状況別】アンインストールしてしまったLINEトーク履歴を復元する方法
復元方法は大きく分けて2つあります。状況によって最適な方法が異なるため、自分のケースに合わせて選びましょう。
1．LINEバックアップがある場合の復元方法【iPhone・Android】
事前にバックアップを取っている場合は、比較的簡単にトーク履歴を復元できます。
手順は次の通りです。
1.LINEアプリを再インストール
2.電話番号またはメールアドレスでログイン
3.「トーク履歴を復元」を選択
このとき、バックアップデータが保存されている場所が重要になります。
iPhoneの場合：iCloud
Androidの場合：Googleドライブ
バックアップ日時以降のトークは復元されないため、最新状態に戻るとは限らない点には注意が必要です。
2．バックアップなしの場合の復元方法
公式機能では、バックアップがなくても直近14日間のトーク履歴のみ、「かんたん引き継ぎQRコード」を利用して復元できる場合があります。ただし、それ以前の古いデータは戻りません。
バックアップなしで14日以上前のトークを復元する最終手段
「バックアップを一度も取っていない」「PINコードを忘れた」「14日以上前の大切なメッセージを戻したい」こうした公式の手順では解決できない場合に、世界中で利用されている強力なツールが** UltData LINE Recovery**です。
通常、バックアップがなければデータは消滅したと考えられますが、スマホの内部ストレージにはデータの断片が残っていることがあります。UltData LINE Recoveryは、その深層データをスキャンして抽出する専門技術を搭載しています。
■バックアップ不要: iCloudやGoogleドライブのデータがなくても、デバイスから直接スキャン。
■高い復元率: 写真、動画、ボイスメッセージ、添付ファイルまで幅広く対応。
■プレビュー機能: 復元前に中身を確認できるため、必要なデータだけを選んで救出可能。
■初心者でも安心: PCに繋いで3ステップ操作するだけのシンプル設計。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://x.gd/pn4rW
1．LINEトーク復元アプリ「UltData LINE Recovery」を起動します。デバイスを接続します。
2．スキャンを開始します。復元したいLINEトーク履歴を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346805/images/bodyimage2】
3．その中に復元したいLINEメッセージがあれば、パソコンに復元することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346805/images/bodyimage3】
まとめ
LINEをアンインストールしてしまっても、多くのアカウント情報は守られます。しかし、トーク履歴の復元にはバックアップが不可欠です。
もしバックアップがなく、公式の方法でも戻せなかった場合は、手遅れになる前にUltData LINE Recoveryを試してみてください。大切な思い出や仕事の記録を、最新のテクノロジーで取り戻しましょう。
★UltData LINE Recoveryを無料体験：https://x.gd/pn4rW
【関連記事】
★LINEをアンインストール（削除）したらどうなる？トーク履歴を復元する方法：https://x.gd/3vX2X
★LINE過去のトークが消えた？バックアップを上書きしてしまった時の復元方法：https://x.gd/PC2o8
【Tenorshare UltData LINE Recovery について】
Tenorshare UltData LINE Recoveryはバックアップなしに、LINEトーク履歴・写真・動画などのデータを簡単に復元できるソフトです。
LINEトーク履歴や期限切れたファイルも復元可能！
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
プレスリリース詳細へ