アイデスク自習室/アイデスク西葛西自習室（https://i-desk.jp/room/nishikasai/）4月15日（水）オープン！！
アイデスク自習室（株式会社アイデスクFC、本社：横浜市、代表取締役 齋藤久恵https://www.ideskyokohama.com ）のチェーン店「店名：アイデスク西葛西自習室」（https://i-desk.jp/room/nishikasai/ 住所：東京都江戸川区西葛西5-6-19 西葛西内宮ビル502 24時間営業 年中無休 電話無し ）が、いよいよ2026年4月15日（水）にオープンとなります！！
アイデスク自習室は、２２年前に神奈川県横浜市を発祥とし、各種学習環境の提供に特化した半個室のスペースとして、ビジネスマンの仕事場、各種資格試験勉強、大学・高校受験をはじめとする多くの皆様に指示されておりますが、この度４月１５日（水）に東京メトロ東西線 西葛西駅（駅徒歩２分）に「アイデスク西葛西自習室」がオープンとなります。
開業を記念してオープンキャンペーンを４月１５日～５月３１日まで「通常料金全日プラン１か月12,500円税込のところ初月日割り分、次月分10,000円税込」などの割引をご用意しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346796/images/bodyimage1】
アイデスク自習室の特徴として、半個室スペースは、パーテーションが高く、背面にはカーテンを採用し利用者の方々のプライバシーを保護できる環境を整えております。
室内は土足厳禁であり毎日清掃を実施していることから大変綺麗で清潔です。
その他室内はおしゃべり不可のため、集中して勉強をしたい社会人及び学生の利用者に多くご活用いただいております。
お洒落でカフェ風な内装な為、女性の利用者が全体の約半分を占めていることも特徴のひとつです。
入口施錠は電子キーが設置されておりますので、ご利用者様以外の入室はできないなどセキュリティも万全です。
その他、フリーWi-Fi、ロッカー、空気清浄機など完備しております。
現在アイデスク自習室は、すでに神奈川県（横浜、青葉台、あざみ野、関内）・埼玉県（蕨）・東京都（池袋、中野、神保町、新宿、荻窪、八王子、立川、国分寺、国立、渋谷）愛知県名古屋市金山にて展開中となりますが、今後も川崎、調布、高円寺、東銀座、溝の口、兵庫県三ノ宮等、ぞくぞくオープン予定となります。このお得な機会に是非ご利用下さい！！
配信元企業：株式会社横浜六法研究所
アイデスク自習室は、２２年前に神奈川県横浜市を発祥とし、各種学習環境の提供に特化した半個室のスペースとして、ビジネスマンの仕事場、各種資格試験勉強、大学・高校受験をはじめとする多くの皆様に指示されておりますが、この度４月１５日（水）に東京メトロ東西線 西葛西駅（駅徒歩２分）に「アイデスク西葛西自習室」がオープンとなります。
開業を記念してオープンキャンペーンを４月１５日～５月３１日まで「通常料金全日プラン１か月12,500円税込のところ初月日割り分、次月分10,000円税込」などの割引をご用意しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346796/images/bodyimage1】
アイデスク自習室の特徴として、半個室スペースは、パーテーションが高く、背面にはカーテンを採用し利用者の方々のプライバシーを保護できる環境を整えております。
室内は土足厳禁であり毎日清掃を実施していることから大変綺麗で清潔です。
その他室内はおしゃべり不可のため、集中して勉強をしたい社会人及び学生の利用者に多くご活用いただいております。
お洒落でカフェ風な内装な為、女性の利用者が全体の約半分を占めていることも特徴のひとつです。
入口施錠は電子キーが設置されておりますので、ご利用者様以外の入室はできないなどセキュリティも万全です。
その他、フリーWi-Fi、ロッカー、空気清浄機など完備しております。
現在アイデスク自習室は、すでに神奈川県（横浜、青葉台、あざみ野、関内）・埼玉県（蕨）・東京都（池袋、中野、神保町、新宿、荻窪、八王子、立川、国分寺、国立、渋谷）愛知県名古屋市金山にて展開中となりますが、今後も川崎、調布、高円寺、東銀座、溝の口、兵庫県三ノ宮等、ぞくぞくオープン予定となります。このお得な機会に是非ご利用下さい！！
配信元企業：株式会社横浜六法研究所
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