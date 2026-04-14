訪日韓国人市場の最新動向と戦略設計を体系化『韓国インバウンドプロモーション完全ガイド｜2026』を無料公開
海外デジタルマーケティングの総合支援を行い、1,300社以上の支援実績を持つ株式会社インフォキュービック・ジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 木村 和弘）は、2026年4月14日(火)『韓国インバウンドプロモーション完全ガイド｜市場動向・旅行者分析・戦略設計（2026年最新版）』を無料公開いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346734/images/bodyimage1】
以下のURLより、無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/korea-inbound-2026/press
韓国インバウンド市場の拡大と旅行者行動の変化に対応
訪日韓国人観光客は回復・拡大を続け、2026年には過去最高水準に到達しています。近距離市場としての特性から、短期間・高頻度で訪日するリピーターが多く、インバウンド市場の中でも重要な位置を占めています。一方で、SNSや検索、AIを起点とした情報収集や意思決定が一般化し、旅行者の行動は大きく変化しています。
本資料では、訪日韓国人の市場動向や旅行者の行動特性、情報収集から意思決定に至るプロセスを整理し、韓国向けインバウンド施策の設計・実行に活用できる実務的な内容をまとめています。
■ 目次
・訪日韓国人市場動向
・韓国人観光客の特徴と旅行傾向（Who / Why / When / Where / What）
・情報収集行動と意思決定プロセス
・韓国向けインバウンド戦略設計
■ こんな方におすすめ
・訪日韓国人観光客の行動特性や市場動向を把握したい方
・韓国向けインバウンド施策の設計・見直しを検討している方
・社内提案や戦略立案に活用できるデータを探している方
概 要
韓国インバウンドプロモーション完全ガイド｜無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/korea-inbound-2026/press
インフォキュービック・ジャパンのサービス「i CROSS BORDER JAPAN」について
https://www.icrossborderjapan.com/
インフォキュービック・ジャパンについて
株式会社インフォキュービック・ジャパンは、海外向けデジタルマーケティングの総合支援を行う企業です。インハウスでの多言語対応を強みに、多言語デジタル広告、SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティングを軸に、各国・地域の特性に応じた施策を提供し、これまで1,300社以上の海外プロモーションを支援しています。
会 社 名：株式会社インフォキュービック・ジャパン https://www.infocubic.co.jp/
代 表 者：代表取締役 木村 和弘
本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-7 高木ビル3F
設 立：2007年1月
事 業 内 容：海外向けデジタルマーケティング総合支援
（海外デジタル広告、海外SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティング支援）
本件についてのお問い合わせ先
株式会社インフォキュービック・ジャパン
広報事務局 E-mail：marketing_dept@infocubic.co.jp
配信元企業：株式会社インフォキュービック・ジャパン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346734/images/bodyimage1】
https://go.infocubic.co.jp/korea-inbound-2026/press
韓国インバウンド市場の拡大と旅行者行動の変化に対応
訪日韓国人観光客は回復・拡大を続け、2026年には過去最高水準に到達しています。近距離市場としての特性から、短期間・高頻度で訪日するリピーターが多く、インバウンド市場の中でも重要な位置を占めています。一方で、SNSや検索、AIを起点とした情報収集や意思決定が一般化し、旅行者の行動は大きく変化しています。
本資料では、訪日韓国人の市場動向や旅行者の行動特性、情報収集から意思決定に至るプロセスを整理し、韓国向けインバウンド施策の設計・実行に活用できる実務的な内容をまとめています。
■ 目次
・訪日韓国人市場動向
・韓国人観光客の特徴と旅行傾向（Who / Why / When / Where / What）
・情報収集行動と意思決定プロセス
・韓国向けインバウンド戦略設計
■ こんな方におすすめ
・訪日韓国人観光客の行動特性や市場動向を把握したい方
・韓国向けインバウンド施策の設計・見直しを検討している方
・社内提案や戦略立案に活用できるデータを探している方
概 要
韓国インバウンドプロモーション完全ガイド｜無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/korea-inbound-2026/press
インフォキュービック・ジャパンのサービス「i CROSS BORDER JAPAN」について
https://www.icrossborderjapan.com/
インフォキュービック・ジャパンについて
株式会社インフォキュービック・ジャパンは、海外向けデジタルマーケティングの総合支援を行う企業です。インハウスでの多言語対応を強みに、多言語デジタル広告、SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティングを軸に、各国・地域の特性に応じた施策を提供し、これまで1,300社以上の海外プロモーションを支援しています。
会 社 名：株式会社インフォキュービック・ジャパン https://www.infocubic.co.jp/
代 表 者：代表取締役 木村 和弘
本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-7 高木ビル3F
設 立：2007年1月
事 業 内 容：海外向けデジタルマーケティング総合支援
（海外デジタル広告、海外SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティング支援）
本件についてのお問い合わせ先
株式会社インフォキュービック・ジャパン
広報事務局 E-mail：marketing_dept@infocubic.co.jp
配信元企業：株式会社インフォキュービック・ジャパン
プレスリリース詳細へ