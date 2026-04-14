レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本アグロフォレストリー市場2035年までに117億8,516万米ドル到達 環境共生型農業の進展を背景にCAGR6.19%で安定成長
日本アグロフォレストリー市場は、2025年の約64億6,397万米ドルから2035年には117億8,516万米ドルへと拡大し、2026年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.19%で成長すると予測されている。本市場は単なる農業手法ではなく、森林資源と農業生産を融合させた統合型土地管理モデルとして注目されている。特に日本では土地資源の制約や高齢化農業の課題を背景に、持続可能性と収益性を両立する戦略として企業・自治体・農家の関心が急速に高まっている点が特徴的である。
脱炭素政策と持続可能農業需要が市場拡大を加速
日本政府が掲げる2050年カーボンニュートラル政策は、本市場の最大の成長ドライバーとなっている。農業・林業分野におけるCO2排出ゼロ目標や、化学農薬50％削減、化学肥料30％削減、有機農業25％拡大といった具体的数値目標が、アグロフォレストリー導入を後押ししている。さらに、消費者側でもサステナブル食品への志向が強まり、環境配慮型農産物へのプレミアム需要が拡大している。これにより、単なる環境対策ではなく、付加価値型農業として市場の成長が加速している。
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多機能農業モデルとしての価値：生物多様性と地域再生の中核
アグロフォレストリーは、食料生産だけでなく、生物多様性の保全、土壌改良、水資源管理、景観価値向上といった多面的価値を提供する。日本政府の政策枠組みでも、この「多機能性」が評価されており、補助金や地域振興プログラムの対象として優遇されている。特に地方創生の観点では、農山村地域の経済活性化と雇用創出に直結するモデルとして期待が高く、観光・教育・地域ブランド化との連携による新たなビジネス機会が形成されている。
インフラ不足と制度的複雑性が成長のボトルネック
一方で、市場拡大には複数の構造的課題が存在する。森林農産物の加工・流通インフラが未整備であるため、価格形成や販路開拓が困難であり、収益性確保の障壁となっている。また、日本特有の土地分散構造（小規模農地の分割所有）は、大規模なアグロフォレストリー導入を阻害する要因となっている。さらに、農業・林業・流通にまたがる複雑な規制体系は、新規参入企業やスタートアップにとって高いハードルとなり、市場のスケールアップを遅らせる要因となっている。
主要企業のリスト：
● Agroforestry Systems Inc.
● Weyerhaeuser
● Green Resources
● Center for Agroforestry (University of Missouri)
● Rainforest Alliance
● EcoPlanet Bamboo
● TerraCarbon LLC
高付加価値ニッチ市場と都市型モデルが新たな収益機会を創出
近年、日本市場では薬草、高級キノコ、食用花といった高付加価値作物を中心としたニッチ市場が急速に拡大している。これにより農家は単価の高い製品を生産し、収益性を大幅に向上させることが可能となる。また、都市型アグロフォレストリーの台頭も注目されており、都市空間における緑化と食料生産を同時に実現するモデルが拡大している。実際に、全国で約6,500人が関連研修に参加しており、自治体主導の環境教育や地域連携プロジェクトが市場拡大を支えている。
セグメント別分析：アグリシルビカルチャーと木材作物が市場を支配
システム別では、2025年にアグリシルビカルチャー（農林複合）システムが市場をリードしている。このモデルは、作物と樹木を同時に生産することで土地利用効率を最大化し、生物多様性の向上にも寄与する点が評価されている。製品別では、木材および繊維作物セグメントが圧倒的なシェアを占めており、建築・エネルギー用途での需要拡大が背景にある。特に日本では2022年に木材価格が10～20％上昇しており、持続可能な木材供給源としてのアグロフォレストリーの重要性が高まっている。
脱炭素政策と持続可能農業需要が市場拡大を加速
日本政府が掲げる2050年カーボンニュートラル政策は、本市場の最大の成長ドライバーとなっている。農業・林業分野におけるCO2排出ゼロ目標や、化学農薬50％削減、化学肥料30％削減、有機農業25％拡大といった具体的数値目標が、アグロフォレストリー導入を後押ししている。さらに、消費者側でもサステナブル食品への志向が強まり、環境配慮型農産物へのプレミアム需要が拡大している。これにより、単なる環境対策ではなく、付加価値型農業として市場の成長が加速している。
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多機能農業モデルとしての価値：生物多様性と地域再生の中核
アグロフォレストリーは、食料生産だけでなく、生物多様性の保全、土壌改良、水資源管理、景観価値向上といった多面的価値を提供する。日本政府の政策枠組みでも、この「多機能性」が評価されており、補助金や地域振興プログラムの対象として優遇されている。特に地方創生の観点では、農山村地域の経済活性化と雇用創出に直結するモデルとして期待が高く、観光・教育・地域ブランド化との連携による新たなビジネス機会が形成されている。
インフラ不足と制度的複雑性が成長のボトルネック
一方で、市場拡大には複数の構造的課題が存在する。森林農産物の加工・流通インフラが未整備であるため、価格形成や販路開拓が困難であり、収益性確保の障壁となっている。また、日本特有の土地分散構造（小規模農地の分割所有）は、大規模なアグロフォレストリー導入を阻害する要因となっている。さらに、農業・林業・流通にまたがる複雑な規制体系は、新規参入企業やスタートアップにとって高いハードルとなり、市場のスケールアップを遅らせる要因となっている。
主要企業のリスト：
● Agroforestry Systems Inc.
● Weyerhaeuser
● Green Resources
● Center for Agroforestry (University of Missouri)
● Rainforest Alliance
● EcoPlanet Bamboo
● TerraCarbon LLC
高付加価値ニッチ市場と都市型モデルが新たな収益機会を創出
近年、日本市場では薬草、高級キノコ、食用花といった高付加価値作物を中心としたニッチ市場が急速に拡大している。これにより農家は単価の高い製品を生産し、収益性を大幅に向上させることが可能となる。また、都市型アグロフォレストリーの台頭も注目されており、都市空間における緑化と食料生産を同時に実現するモデルが拡大している。実際に、全国で約6,500人が関連研修に参加しており、自治体主導の環境教育や地域連携プロジェクトが市場拡大を支えている。
セグメント別分析：アグリシルビカルチャーと木材作物が市場を支配
システム別では、2025年にアグリシルビカルチャー（農林複合）システムが市場をリードしている。このモデルは、作物と樹木を同時に生産することで土地利用効率を最大化し、生物多様性の向上にも寄与する点が評価されている。製品別では、木材および繊維作物セグメントが圧倒的なシェアを占めており、建築・エネルギー用途での需要拡大が背景にある。特に日本では2022年に木材価格が10～20％上昇しており、持続可能な木材供給源としてのアグロフォレストリーの重要性が高まっている。