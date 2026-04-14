レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 移植市場は2035年までに466億200万米ドルへ成長 CAGR9.19%で進展する臓器移植技術高度化と需要拡大の成長軌道

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 移植市場は2035年までに466億200万米ドルへ成長 CAGR9.19%で進展する臓器移植技術高度化と需要拡大の成長軌道