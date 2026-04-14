6歳～18歳を無料招待

ブルーマングループ2026新宿公演、文化庁支援事業に採択

― 夏休みに“世界レベルのエンターテインメント”を子どもたちへ ―





2026年8月に上演される『ブルーマングループ2026新宿公演』が、 文化庁による「子供文化芸術活動支援事業」の対象公演として採択されました。 これに伴い、6歳から18歳までのお子様を無料でご招待いたします。

『ブルーマングループ』は1991年にニューヨークで誕生したノンバーバル・ライブエンターテインメントで、これまでに世界で5,000万人以上を動員。 言葉を使わず、音・アート・身体表現によって展開されるステージは、国や世代を問わず楽しめる作品として世界中で支持されています。

本取り組みは、子供たちが劇場や音楽堂で本格的な実演芸術に触れる機会を創出し、 豊かな感性を育むとともに、将来の文化芸術の担い手や観客の育成を目的としています。 本事業は文化庁の支援のもと実施されます。 この貴重な機会に、ひとりでも多くの子供たちに“本物の舞台”を体験していただき、 舞台芸術の魅力を実感していただければ幸いです。 なお、本制度により、多くのお子様をご招待するため、同伴者のお客様は定価でのご案内となります。 2026年4月18日（土）11:00より、チケット先行予約受付を開始いたします

（チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット）

■申込概要

申込受付開始：2026年4月18日（土）11:00～

申込方法：公式サイトより受付 https://www.blueman.jp/

対象公演：2026年8月2日（日）～8月30日（日）のうち全28公演

対象席種：S席、A席

無料招待対象者：公演当日に6歳以上～18歳以下の方（2008年4月2日以降に生まれた方）

■注意事項

※5歳以下は入場不可（観劇日当日）

※同伴者は通常料金となりますが「子ども招待」とあわせて予約・購入が可能です

※会場の鑑賞マナー向上のため、小・中学生のみでの申込はご遠慮ください。必ず18歳以上の方が同伴してください

※コンビニ発券には別途発券手数料等がかかります

※公演当日は対象者確認のため、本人確認書類をご持参ください

■ブルーマングループとは

ニューヨークブロードウェイ発の世界的ライブエンターテインメント。

言葉を使わないパフォーマンスで、これまでに世界中で5,000万人以上を魅了してきました。

ロック、アート、コメディが融合したステージは、子どもでも直感的に楽しめるのが最大の魅力。

言葉がなくても理解できるからこそ、国や年齢を問わず、自然と笑い、驚き、夢中になります。

さらに、観客もショーの一部となる体験を通して、会場全体がひとつになる特別な時間を生み出します。

その熱量と一体感は、日常ではなかなか味わえません。

世界で愛され続けてきた“本物のエンターテインメント”を、家族で体験できる貴重な機会。

その時間は、子どもにとって忘れられない記憶として残ります。

■ブルーマングループ2026新宿公演 公演概要

日程：2026年8月2日（日）～8月30日（日）

会場：シアターミラノ座（THEATER MILANO-Za）東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワー6階

公式サイト：https://www.blueman.jp





