4/14(火)、4/16(木)開催！社労士が今すぐAIを味方につける実践ステップ
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、社労士事務所向けに、実践的な生成AIの活用方法をテーマとした無料ウェビナーを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346829/images/bodyimage1】
社労士向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」
https://eerp.jp/roumu-pro
「顧問先からの質問対応に時間がかかっている」
「AIって気になるけど、難しそうで手が出せない」
そんな社労士の先生方に向けたウェビナーです。
AIの知識はゼロでも大丈夫。実際の業務画面をお見せしながら、すぐに使えるイメージをつかんでいただける内容にしています。
【こんなことをお伝えします】
・そもそもAIって社労士業務に使えるの？
難しい仕組みの話は抜きにして、「何ができるか」だけをシンプルに解説します。
・実際にやってみます！デモンストレーション
顧問先からよくある質問への回答、説明文の作成など、リアルな業務シーンをそのままお見せします。
【開催概要】
タイトル：社労士が今すぐAIを味方につける実践ステップ 3/24(火)、3/26(木)開催
開催日時：4/14（火）12:00～12:30（30分）
4/16（木）16:00～16:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー）
参加費：無料
対象：社会保険労務士、社労士事務所
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu-pro/webinar-web/
※途中入退室可能です。
※個別相談も受け付けております。
【AI労務君PROをリリース】
社労士事務所向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」を提供開始
https://eerp.jp/roumu-pro
【講師紹介】
講師：久保田卓磨 株式会社コマースロボティクス
「社労士の先生が、もっと本来の仕事に集中できる環境をつくりたい」をテーマに、現場で使いやすいAI活用の仕組みを研究しています。
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを2,000社以上に導入しているグローバル企業。現場に根ざした実用的なデジタル化支援を行っています。
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346829/images/bodyimage1】
社労士向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」
https://eerp.jp/roumu-pro
「顧問先からの質問対応に時間がかかっている」
「AIって気になるけど、難しそうで手が出せない」
そんな社労士の先生方に向けたウェビナーです。
AIの知識はゼロでも大丈夫。実際の業務画面をお見せしながら、すぐに使えるイメージをつかんでいただける内容にしています。
【こんなことをお伝えします】
・そもそもAIって社労士業務に使えるの？
難しい仕組みの話は抜きにして、「何ができるか」だけをシンプルに解説します。
・実際にやってみます！デモンストレーション
顧問先からよくある質問への回答、説明文の作成など、リアルな業務シーンをそのままお見せします。
【開催概要】
タイトル：社労士が今すぐAIを味方につける実践ステップ 3/24(火)、3/26(木)開催
開催日時：4/14（火）12:00～12:30（30分）
4/16（木）16:00～16:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー）
参加費：無料
対象：社会保険労務士、社労士事務所
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu-pro/webinar-web/
※途中入退室可能です。
※個別相談も受け付けております。
【AI労務君PROをリリース】
社労士事務所向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」を提供開始
https://eerp.jp/roumu-pro
【講師紹介】
講師：久保田卓磨 株式会社コマースロボティクス
「社労士の先生が、もっと本来の仕事に集中できる環境をつくりたい」をテーマに、現場で使いやすいAI活用の仕組みを研究しています。
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを2,000社以上に導入しているグローバル企業。現場に根ざした実用的なデジタル化支援を行っています。
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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