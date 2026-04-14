数分で急速冷却し、飲み頃温度を2時間キープする「DIONYSOSワインフリーズ」発売
株式会社ライフエキスパートは、冷凍庫でジェルが凍結したカップに常温(20℃)の白ワインを注ぐと、短時間で5℃以下まで一気に冷却する、ワイン専用冷却グラス「DIONYSOSワインフリーズ」をAmazon、楽天市場にて2026年4月から販売開始しました。
商品イメージ
■開発背景
「ワイン専用の硝子製冷却グラスがあったらいい」、そんな願いを叶えました。プラスチック製のグラスとは一線を画す、本物の硝子製。手に持つ丁度よいサイズと重量。2時間キープする冷たさ。そんな悩みを解決する商品として生まれました。
■DIONYSOSワインフリーズ 2026年4月販売開始
価格：4,380円(税込)
＜Amazon＞
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVYTCNDL
＜楽天市場＞
https://item.rakuten.co.jp/nattoku-hompo/le014
■最後の1滴まで快適
冷凍庫でジェルが凍結したカップに常温(20℃)の白ワインを注ぐと、短時間で5℃以下まで一気に冷却。特殊な冷却ゲルにより、約2時間、飲み頃温度をキープします。
冷える温度変化×時間
使用イメージ
「食事の途中でワインがぬるくなる」「氷を入れると味が薄まる」……そんな悩みを解消。ゆっくり時間をかけて楽しむディナーや、映画鑑賞、テラスでのひとときも、理想の温度が続きます。
■凍結(-18℃程度)と冷蔵(3℃程度)、2つの違う温度帯を楽しむ
使用イメージ2
■冷凍方法＆時間
一般的な家庭用冷蔵庫内の冷凍室(例えば、-18℃程度)に3時間以上置き、ジェルを凍らせます。白ワイン・シャンパン・冷酒・ウィスキー・ビール・アイスコーヒー・アイスティー等にもお使いいただけます。
■冷蔵室での冷却
ジェルを凍らせず、冷蔵室(例えば、3℃程度)に置くと、穏やかな冷え方の飲み方ができます。赤ワイン等向けです。
■本物の硝子製
本物の硝子製
プラスチック製とは一線を画す、本物の硝子製。唇に触れる瞬間の心地よさと、ワインの輝きを引き立てる透明感にこだわりました。
■使用方法
使用方法
■製品概要
商品名：DIONYSOSワインフリーズ
構造 ：ダブルウオール内凍結ジェルを冷凍庫で凍結させて使用
容量 ：200ml(ワイン120～150mlを入れて飲むのに丁度良い容量)
素材 ：硝子製(ホウケイ酸ガラス)
重量 ：282g(手で持つのに丁度良い重さ)
サイズ：高さ10.5cmｘ最大直径9.5cm
販売 株式会社ライフエキスパート