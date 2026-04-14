株式会社ライフエキスパートは、冷凍庫でジェルが凍結したカップに常温(20℃)の白ワインを注ぐと、短時間で5℃以下まで一気に冷却する、ワイン専用冷却グラス「DIONYSOSワインフリーズ」をAmazon、楽天市場にて2026年4月から販売開始しました。





商品イメージ









■開発背景

「ワイン専用の硝子製冷却グラスがあったらいい」、そんな願いを叶えました。プラスチック製のグラスとは一線を画す、本物の硝子製。手に持つ丁度よいサイズと重量。2時間キープする冷たさ。そんな悩みを解決する商品として生まれました。









■DIONYSOSワインフリーズ 2026年4月販売開始

価格：4,380円(税込)

＜Amazon＞

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVYTCNDL

＜楽天市場＞

https://item.rakuten.co.jp/nattoku-hompo/le014









■最後の1滴まで快適

冷凍庫でジェルが凍結したカップに常温(20℃)の白ワインを注ぐと、短時間で5℃以下まで一気に冷却。特殊な冷却ゲルにより、約2時間、飲み頃温度をキープします。





冷える温度変化×時間

使用イメージ





「食事の途中でワインがぬるくなる」「氷を入れると味が薄まる」……そんな悩みを解消。ゆっくり時間をかけて楽しむディナーや、映画鑑賞、テラスでのひとときも、理想の温度が続きます。









■凍結(-18℃程度)と冷蔵(3℃程度)、2つの違う温度帯を楽しむ

使用イメージ2









■冷凍方法＆時間

一般的な家庭用冷蔵庫内の冷凍室(例えば、-18℃程度)に3時間以上置き、ジェルを凍らせます。白ワイン・シャンパン・冷酒・ウィスキー・ビール・アイスコーヒー・アイスティー等にもお使いいただけます。









■冷蔵室での冷却

ジェルを凍らせず、冷蔵室(例えば、3℃程度)に置くと、穏やかな冷え方の飲み方ができます。赤ワイン等向けです。









■本物の硝子製

本物の硝子製





プラスチック製とは一線を画す、本物の硝子製。唇に触れる瞬間の心地よさと、ワインの輝きを引き立てる透明感にこだわりました。









■使用方法

使用方法





■製品概要

商品名：DIONYSOSワインフリーズ

構造 ：ダブルウオール内凍結ジェルを冷凍庫で凍結させて使用

容量 ：200ml(ワイン120～150mlを入れて飲むのに丁度良い容量)

素材 ：硝子製(ホウケイ酸ガラス)

重量 ：282g(手で持つのに丁度良い重さ)

サイズ：高さ10.5cmｘ最大直径9.5cm









販売 株式会社ライフエキスパート