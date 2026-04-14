株式会社ONE LOOP(東京都杉並区)が運営するVTuberプロダクション「アススタ」は、この度、所属VTuberユニット「神すぎて推すしかないっ！」通称「カオスっ！」の1期生オーディションを開催します。新メンバーの増加によってVTuberプロダクション「アススタ」は、より一層のコンテンツ力強化を図り、視聴者の皆様へ最高のエンターテインメントを提供してまいります。





カオスっ！1期生オーディション





■ VTuberプロダクション「アススタ」とは？

「バーチャルで繋がる個性で明日のスターを」をコンセプトとする「アススタ」は、これまでに総勢700名以上のVTuberプロデュース実績を持つサポートチームが運営しています。

VTuber活動におけるノウハウ提供、SNS発信戦略、コンテンツ企画といった多角的なサポートを通じて、所属VTuberの個性を最大限に引き出し、その成長を支援いたします。

過去には、大手VTuberプロダクションのオーディション合格者や、転生後に当該プロダクションへ在籍したVTuberも輩出しております。





アススタメンバー





■ 「アススタ」の実績：未経験から5万人以上のファンを魅了！

現在「アススタ」には8名の個性豊かなVTuberが所属しており、既存ユニット「ゲッちゅ！」「スタゲっ!!」を中心に活動しています。

全員が未経験からのスタートで所属メンバーは全員、専属マネージャーと運営からのサポートを受けて活動しています。





【着実なコミュニティ形成】

X(旧Twitter)総フォロワー数 ：24,000人

YouTube総チャンネル登録者数：28,000人

未経験からでも「プロ」として輝ける育成環境とサポート体制が、私たちの強みです。









■ 新ユニット『カオスっ！』のコンセプト

カオスっ！は、枠にとらわれない「個性」と「熱量」を最大の武器とする総合エンターテインメントユニットです。

歌やダンスによる圧倒的なパフォーマンスから、視聴者を巻き込む斬新な企画、親近感あふれる雑談、最新ゲームによる実況配信まで、多才な才能が混ざり合い混沌を生み出し、新しい感動を提供することを目指します。









■ オーディション概要

新ユニット『カオスっ！』の立ち上げメンバーとして、共にプロダクションの未来を創る1期生を募集します。





・開催期間

2026年4月14日(火)～5月15日(金)まで





・募集対象

歌、ダンス、トーク、企画など、自分の個性を世の中に届けたい方

VTuber活動未経験の方も大歓迎です！

継続的な活動が可能で、プロ意識を持って取り組める方

性別不問





・提供内容

キャラクターデザイン、Live2Dモデルの提供、専属マネージャーによる月2回の面談、24時間チャットサポート、PR案件の窓口対応、一部配信機材の貸与、活動方針のコンサルティングなど





・オーディションへの参加について

VTuberとしての活動をご希望の方は、ユニットの希望に関わらず、以下の応募フォームよりご応募ください。

https://www.asustarv.com/audition









■会社概要

会社名 ： 株式会社ONE LOOP(ワンループ)

設立 ： 2023年11月

所在地 ： 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1丁目28番7号

従業員数： 30名(2025年4月現在)

事業内容： VTuberプロダクション運営、オンラインスクール事業、

AIクリエイティブ制作事業 他

URL ： https://www.one-loop-inc.com/