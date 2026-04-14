吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「Bistro Reve Jardin」オープンがオープンしたことを報告致します。

六本木に、週1日・日曜日限定で営業する「Bistro Reve Jardin」（ビストロ レーヴ ジャルダン）がオープンいたしました。 店名の「Reve Jardin」はフランス語で“夢の庭園”を意味します。 店主は、フレンチの名店での修行を皮切りに、ショコラトリーの名店「ジャン＝ポール・エヴァン」にてセクションシェフを務め、その後「シティベーカリー」で副料理長を歴任。多彩なジャンルで経験を積んできました。 今回、満を持して自身のコンセプトを表現する場として、週1日限定での営業というスタイルで開業いたします。 提供するのは、ハーブやスパイスを巧みに取り入れた創作フレンチ。コースは1種類のみで、季節に合わせて内容が変わる構成となっております。 すべての料理には、ハーブまたはスパイスを必ず取り入れており、香りと味わいの奥行きを楽しめる一皿に仕上げています。 “夢の庭園”の名にふさわしい、非日常のひとときをお楽しみください。

店舗情報

店舗名：Bistro Reve Jardin（ビストロ レーヴ ジャルダン） 住所：東京都港区六本木７丁目２０－１４ ニュー六本木マンション 1F オープン日 2026年4月 営業時間：日曜日 ランチ11:30～14:00 ディナー17:00～21:00 Instagram https://www.instagram.com/bistro.reve_jardin/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/ https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/