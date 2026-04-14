子ども英会話ペッピーキッズクラブ（運営：イッティージャパン株式会社 愛知県名古屋市）は、この度、2026年4月20日(月)放送予定の、中京テレビの情報番組❝PUSH!❞にて紹介されることとなりました。 番組内では、ペッピーキッズクラブ講師の胗原麻乃が出演し、子どもたちが英語とともに未来に向かって一歩踏み出せるように、勇気と自信を育むペッピーの英語教育のこだわりについてお話させていただきました。また、実際のレッスンでは、子どもたちが“ペッピーのえいご”にふれて、目を輝かせながら夢中で英語を学ぶ、活き活きとした姿も放映されます。ぜひご覧ください。

番組放送情報

■放送予定：2026年4月20日（月）10:25～11:28の番組内 ■番組名：中京テレビ ❝PUSH!❞（※放送エリア：愛知・岐阜・三重）

「ペッピーキッズクラブ」とは

ペッピーのえいごは、「魔法を授けてくれる、きみの一生のともだち」をタグラインとして掲げ、全国1496教室、1歳から高校生まで12.7万人(2025年4月現在)の子どもたちが楽しく英語を学んでいます。まるで「魔法」にかかったみたいに、子どもたちの表情や姿勢が変化していくペッピーのえいごは、子どもたちが未来に向かって一歩踏み出す勇気と自信をくれる一生のともだちです。

ペッピーキッズクラブ公式サイト

会社概要

https://www.peppy-kids.com/

サービス名：子ども英会話ペッピーキッズクラブ 運営会社：イッティージャパン株式会社 代表者：川口 路広 所在地：名古屋市名東区姫若長3番地の2 ＵＲＬ： https://www.peppy-kids.com/

＜お問い合わせ＞ ペッピーキッズクラブ事務局 体験レッスン受付窓口 https://www.peppy-kids.com/experience/input/ 電話番号：0120-95-2542