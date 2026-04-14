公益社団法人福岡県看護協会(所在地：福岡県福岡市、会長：濱田 正美)は、看護の魅力を知っていただくための体験型イベント「看護フェスタ福岡2026」を開催します。





毎年5月12日は「看護の日」、この日を含む一週間は「看護週間」です。福岡県看護協会では、「看護の心」の普及・啓発を通じて、看護を魅力ある職業イメージとして若年層へ情報発信し、看護職への就業を促すことを目的として、さまざまな取組みを行っています。令和8年度は、主に看護職に興味・関心がある若年層(小・中・高校生)や保護者、教員等を対象に、「夢かなえたいけん!」をキャッチフレーズとして、体験型プログラムを多数ご用意しています。

福岡県看護協会ホームページの特設サイトにおいても情報発信をしていきます。

【イベント特設サイト】 https://kangofes-fukuoka.jp





看護フェスタ福岡2026 メインビジュアル









【開催概要】

イベント名称：「看護フェスタ福岡2026」

開催日時 ：2026年5月16日(土)11:00～15:30

開催場所 ：福岡市東区馬出4-10-1 ナースプラザ福岡

参加料 ：無料

主催 ：公益社団法人福岡県看護協会

共催 ：福岡県

後援 ：福岡県医師会、福岡県市長会、福岡県町村会









■昨年好評をいただいた、看護体験のイベント時間が増えました。

白衣を着て看護職になりきって写真撮影をしたり、憧れの看護職を体感していただくことができます。また、現役の保健師・助産師・看護師によるそれぞれのシゴトを体験できるコーナーも設置。看護職の魅力を知ることができる、充実のイベントです。





AED体験の様子

白衣体験の様子









■学生ボランティアが考えた看護体験イベントも開催

現在、看護師養成校に在籍している学生ボランティアが中心となり、「看護を身近に感じること」をテーマに企画したイベントを実施します。

血圧測定などで医療機器に触れることができるコーナーをはじめ、看護職が着ているエプロンと手袋の着脱体験、手洗いチェッカー、注射器の開封や血管探し、臓器の位置を考える並び替えゲームなど、参加した人が楽しみながら看護に興味を持てる企画をご用意しています。





臓器並び替えゲーム

消毒体験の様子









■キッチンカーもやってくる！

アサイーカップやアイスといったスイーツに、から揚げ・地鶏炭火焼などのイベント会場で気軽に食べられるお食事をご用意しております。





キッチンカーの内容









■看護職を目指す方には進路・進学個別相談会を開催！

将来、保健師、助産師、看護師、准看護師を目指す人や、看護に興味がある方を対象に、看護の進路・進学について個別に相談できる「進路・進学個別相談会」を開催します。

受付は10時30分より先着順で行い、定員18組になり次第、受付を終了いたします。





進路・進学個別相談会の詳細









■公益社団法人福岡県看護協会について

福岡県看護協会は、保健師、助産師、看護師、准看護師の会員で構成され、看護職がいきいきと長く活躍できるよう、働きやすい環境づくりと生涯学習の支援を行っています。より質の高い看護を目指す研修の実施、潜在看護職に対する復職相談・支援をはじめ、災害支援活動などの地域貢献、「看護の心」普及・啓発活動など、幅広い活動を行っています。









【組織概要】

組織名 ： 公益社団法人福岡県看護協会

所在地 ： 福岡市東区馬出4-10-1 ナースプラザ福岡

代表者 ： 会長 濱田 正美

設立 ： 1947年(昭和22年)

ホームページ： https://www.fukuoka-kango.or.jp/