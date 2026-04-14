株式会社LINKI'N FELLOWS(以下、当社)で実施中の以下のE資格講座が、経済産業省の「第四次産業革命スキル習得認定講座(Reスキル講座)」に認定され、2026年4月1日より厚生労働省の「専門実践教育訓練給付制度」の対象となったことをお知らせします。





eラーニングバナー





■元脳科学研究者と学ぶE資格講座 (フルコース講座) eラーニング形式

場所や時間を気にせずに、eラーニング形式による講義動画の視聴とプログラム演習を通して、E資格に必要な知識とAIエンジニアとして必要となる実装能力を身につけることができます。また、受講者が一定の条件を満たすことで、受講料の最大80％が還付されます！





募集開始 ： 2026年4月1日～

価格 ： フルコース／eラーニング形式 324,500円(税込)

→ 給付金利用で実質64,900円

申し込み方法： 当社のHPからお問い合わせください

お申込みURL ： https://hcai.jp/e-certification-schooling/courses/video-course/





元脳科学研究者と学ぶE資格講座 (フルコース講座) eラーニング形式





■「第四次産業革命スキル習得認定講座(Reスキル講座)」とは？

「第四次産業革命スキル習得認定講座(Reスキル講座)」は、IT・AI・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、働く人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。









■「専門実践教育訓練給付制度」とは？

「専門実践教育訓練給付制度」は、雇用保険に一定期間加入していた方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講した際に、受講費用の一部が国から支給される制度のひとつです。

この制度を利用して当社の講座を受講すると、一定の条件を満たすことで、受講料の最大80％が還付されます！









■E資格とは

一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催するディープラーニングの理論的な理解と開発能力を評価するエンジニア向けの資格試験です。試験は毎年2月と8月に実施され、受験には、試験日の過去2年以内に「E資格認定プログラム」を修了している必要があります。当社はこの認定資格を保持しております。資格取得者は、AI分野の専門家として様々な業界での活躍が期待されています。









■講座の特徴

当社のE資格講座を修了することで「E資格」の受験資格が取得できます。本講座には、講義動画、Pythonを用いたプログラム演習、認定試験などが含まれております。講座の有効期間は8か月になります。受講者の皆さまが深層学習や生成AIに関する専門的な知識とスキルを習得し、E資格に合格できるよう全力で支援いたします。









■ 会社概要

会社名： 株式会社LINKI'N FELLOWS (リンキンフェローズ)

代表者： 代表取締役社長 岩谷 仁

所在地： 東京都文京区千駄木3-43-3 B1

URL ： https://linkin.co.jp