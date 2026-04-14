dotcircleが運営するファクタリング比較サイト「FundBridge」( https://fundbridge.jp/ )は、2026年4月8日より、複数のファクタリング会社へ一括で見積もり依頼ができる新機能「一括見積もり」の提供を開始いたしました。





一括見積もりページ： https://fundbridge.jp/ikkatsu/









■開発背景

ファクタリングは売掛金を早期に資金化できる資金調達手段として、中小企業や個人事業主の間で利用が拡大しています。しかし、ファクタリング会社は国内に数百社存在し、手数料率・入金スピード・対応金額・審査基準は会社ごとに大きく異なります。





そのため、利用者は自社に合った会社を探すために複数社へ個別に問い合わせる必要があり、「どこに相談すればよいかわからない」「1社ずつ連絡するのが手間」という声が多く寄せられていました。





こうした課題を解消するため、FundBridgeでは独自データベースに蓄積した100社以上のファクタリング会社情報を活用し、1回のフォーム入力で条件に合った会社とマッチングできる「一括見積もり」機能を開発いたしました。









■「一括見積もり」サービスの特長

1. 完全無料・最短即日マッチング

利用者の費用負担は一切ありません。フォーム送信後、条件に合ったファクタリング会社を最短即日でご紹介いたします。





2. たった3分の入力で複数社へまとめて依頼

請求書の金額、入金希望日、事業形態、年商などを一度入力するだけで、条件に合った複数のファクタリング会社へ見積もり依頼が届きます。1社ずつ問い合わせる手間がかかりません。





3. 独自データベースによる精度の高いマッチング

FundBridgeが独自に収集・更新している100社以上のファクタリング会社データベースをもとに、手数料・入金スピード・審査通過率・対応業種などの条件を総合的に比較し、最適な会社をご提案します。





4. 気になる会社を事前に指定可能

FundBridgeのサイト上で比較・検討した会社を最大5社まで「見積もりリスト」に追加し、そのまま一括見積もりフォームに引き継ぐことができます。自分で選んだ会社に直接見積もりを依頼したい場合にも対応しています。





5. 利用者の口コミ・評判もあわせて確認できる

FundBridgeには実際の利用者から寄せられた口コミ・評価データが蓄積されています。見積もり依頼前に各社の評判や満足度を確認できるため、手数料や条件だけでなく、実際のサービス品質も踏まえて比較・検討することが可能です。









■ご利用の流れ

STEP 1：一括見積もりフォームにアクセス

STEP 2：売却予定の請求書金額、入金希望日、事業形態などの条件を入力(所要時間：約3分)

STEP 3：入力内容を確認し、送信

STEP 4：条件に合ったファクタリング会社からご連絡









■こんな方におすすめ

・急な資金繰りで、すぐに現金化できるファクタリング会社を探している方

・複数のファクタリング会社の手数料や条件を比較したい方

・初めてファクタリングを利用するため、どの会社を選べばよいかわからない方

・個人事業主やフリーランスで、対応可能な会社を効率的に見つけたい方









■ FundBridgeについて

サイト名： FundBridge(ファンドブリッジ)

URL ： https://fundbridge.jp/

事業内容： ファクタリング会社の比較・情報提供

特徴 ： 第三者の中立的な立場から、ファクタリング会社の手数料・

入金スピード・口コミ等を比較。100社以上のデータベースを保有。

サイトURL ： https://fundbridge.jp/

一括見積もりページ： https://fundbridge.jp/ikkatsu/