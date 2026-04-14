株式会社MILK DO dore iku(本社：〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西23丁目1-10 代表取締役：延田 尚弘)は、札幌中央区に本社を置くR&Iカンパニーリミテッド株式会社(本社：〒064-0920 札幌市中央区南20条西8丁目2-24 代表者名：斎藤 浩三)と業務委託契約を結びました。R&Iカンパニーリミテッド株式会社と株式会社プロデュース(本社：〒830-0039 福岡県久留米市花畑3ｰ7ｰ12 代表取締役：伊藤 久男)とこの度フランチャイズ契約を締結し、2026年4月25日(土)、『北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku?(以下、ミルクドドレイク) ゆめマート上津店を福岡県久留米市本山2丁目8-12ゆめマート上津店駐車場内にオープンをします。





店舗限定「くるみリッチ(くるみクリーム)」





食のコンサル集団「hanninmae」にプロデュースを委託し、「ミルクドドレイク」としては全国32店舗目(道内6店舗・道外26店舗)になります。

ゆめマート上津店限定商品として「くるみリッチ(くるみクリーム)」420円も販売。

北海道産の生クリームにくるみの香ばしさを閉じ込めた特製クリームをたっぷりと。

濃厚なのに後味は上品。くるみ本来の風味を活かしたリッチな味わいをお楽しみください。

当ブランドは北海道美深町をはじめ、道内各地の牧場に依頼した生乳を使用し、北海道の第一次産業の発展と6次産業化に貢献することを目標としております。

また、北海道内企業同士のアライアンスを組み、生産→加工→販売まで一貫を実現。より安く、より早く、鮮度が高い商品を提供できます。生産から販売まで顔が見えるため、お子様からご高齢まで安心安全に『ミルクドドレイク』の生ドーナッツをお楽しみになれます。





全国32店舗に拡がるミルクドドレイク





提携牧場の乳牛





ゆめマート上津店LINE





【「ミルクドドレイク」について】

北海道初の生仕立てドーナッツ専門店です。2023年2月14日(火)に札幌で1号店がオープンし、メディアやSNSに取り上げられ、連日行列を頂いております。

「生仕立てドーナッツ＝生ドーナッツ」とは、今までのドーナッツと違い、口の中に入れるとシュワっと消えるような食感で、手で持つと崩れそうなほど柔らかいのが特徴です。見た目のまんまるフォルムが可愛らしく、SNSに投稿する人が続出しており、北海道で今トレンドのスイーツです。

「ミルクドドレイク」の生ドーナッツは、北海道の雄大な大地がある十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。北海道の牧場で育てた保存料など使っていない低温殺菌の牛乳は、コクが出て甘味があります。またクリームには北海道根釧地区の生乳を使用した濃厚な生クリームをベースに様々な味付けのクリームをご用意しております。また高温で一気に揚げることで、外はカリッと揚がり、中身は生クリームのようなとろける口溶けになるよう仕上げています。味は純生ホイップ、自家製カスタード、ショコラナッツなどのレギュラーメニュー10種と店舗限定商品の計11種です。





自家製カスタード





純生ホイップ





ショコラナッツ





ミックスシュガー ：290円

純生ホイップ ：350円

アールグレイ ：350円

自家製カスタード ：350円

自家製ティラミス ：380円

ミルクドグレーズ ：360円

ショコラナッツ ：420円

幸せあんバター ：380円

ピスタチオ ：460円

ふんわりきな粉 ：290円

店舗限定

「くるみリッチ(くるみクリーム)」：420円

※価格は全て税込









【店舗概要】

店舗名 ： 「MILK DO dore iku? ゆめマート上津店」

所在地 ： 〒830-0056 福岡県久留米市本山2丁目8-12ゆめマート上津店駐車場内

定休日 ： なし

営業時間 ： 11時～19時

サービス提供形式： テイクアウト

税込価格帯 ： 290円～460円

TEL ： 050-8892-9870

URL ： https://www.instagram.com/milkdodoreiku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、日本全国の食を手掛けるプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。

URL ： https://www.instagram.com/hanninmae.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==





まるやまめろん





マルヤマベーグルLOOP





牛羊亭





海老仙人





全国で17業態80店舗プロデュース





■会社概要

会社名 ： 株式会社プロデュース

代表者 ： 代表取締役：伊藤 久男

所在地 ： 〒830-0039 福岡県久留米市花畑3ｰ7ｰ12

電話 ： 0942-36-9033

事業内容： サービス業









【店舗・取扱商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社MILK DO dore iku

Tel：011-688-5994