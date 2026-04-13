コーシンホーム株式会社が【みんなでシェアファンド34号】 宮崎県宮崎市収益マンションファンドの情報を公開

コーシンホーム株式会社

『みんなでシェアファンド』を運営するコーシンホーム株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：南 相太）は、この度、業務提携先である株式会社LIFULL Investment（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：市川和也）との第4号ファンドとなる新商品【みんなでシェアファンド34号】宮崎県宮崎市収益マンションファンドの情報を本日公開し、2026年4月13日(月)より株式会社LIFULL Investmentが運営する不動産ファンドの投資プラットフォーム「LIFULL 不動産クラウドファンディング」にて募集開始する運びとなりましたことをお知らせいたします。

【みんなでシェアファンド34号】宮崎県宮崎市収益マンションファンド 募集概要

・宮崎空港至近で高い入居率、安定したインカムゲイン

ライフルインベストメント社との共業ファンド「みんなでシェアファンド27号宮崎市マンションファンド」の再組成ファンドです。

対象不動産は宮崎空港から車で約10分ほどの、空港関係者を中心にした賃貸需要があるエリアに所在し、入れ替えはあるものの空室期間は短く、取得以来、高い入居率を維持しており、安定した賃料収入を分配原資としたインカムゲイン型ファンドになります。

2026年4月1日現在、対象不動産は9室中8室賃貸中となっております。

なお、ファンド出口としては大阪に拠点のある九州の地域金融機関からのリファイナンス、外部売却もしくは自社取得を予定しております。

・現地管理法人を設立し、マスターリース

本事業者は、今後、宮崎市を地域の拠点とし、所有物件を積み増していく予定です。その足がかりとして宮崎市に100％子会社であるMCH株式会社を2025年4月1日に設立しており、本事業者は、対象不動産を同子会社に対してマスターリースを行い、同子会社が入居者との賃貸借契約上の賃貸人になり、担保不動産の管理しております。

シャンテひえだI[表1: https://prtimes.jp/data/corp/109862/table/75_1_99c354c16f674c69534c86c6f329914d.jpg?v=202604140851 ]

【みんなでシェアファンド34号】宮崎県宮崎市収益マンションファンド 物件概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/109862/table/75_2_605825c10f73bf0bd62f8c384d66754e.jpg?v=202604140851 ]

『LIFULL 不動産クラウドファンディング』の仕組み

「LIFULL 不動産クラウドファンディング」は、業界初の不動産ファンドの投資プラットフォームサービスです。これまで事業者が異なる複数のファンドに投資する場合は、そのサービスごとに投資家登録が必要でした。「LIFULL 不動産クラウドファンディング」は様々な事業者のファンドが募集を行うプラットフォームの形をとっているため、登録、管理の手間が最小限にワンストップで投資をしていただけます。

*不動産特定共同事業の許可（第2号・第4号）に基づいた不動産クラウドファンディング事業において（2024年8月1日時点、LIFULL Investment調べ）

『LIFULL 不動産クラウドファンディング』の特徴

● 不特法第1号事業及び特例事業（第3号事業者が特例事業者より委託を受けて行う倒産隔離型）双方のファンドを取扱う、不動産クラウドファンディング業界初のプラットフォーム

● 出資の都度送金の必要がないデポジット方式を採用

● お預かりするデポジットは自己の固有資産と分別して管理、信託銀行にて保全

● 複数の運用事業者のファンドに投資した場合でも、本プラットフォームからの投資であれば、全ての取引を取引残高報告書と年間取引報告書にまとめて記載

● 株式会社LIFULL Investmentの親会社である株式会社LIFULLが不動産・住宅情報サービスのLIFULL HOME’S事業で培ったプラットフォーム運営のノウハウを活かしたユーザーフレンドリーなインターフェース

● 本サービスの投資家登録申請に要する時間は５分ほど、全てオンライン上で完結

『LIFULL不動産クラウドファンディング』公式HP：https://recrowdfunding.lifull.jp/(https://recrowdfunding.lifull.jp/)

LIFULLグループの100%子会社である金融事業会社として、不動産特定共同事業、不動産事業者向け融資、LIFULL地域創生2号投資事業有限責任組合のファンド運営、そして地域創生に寄与する不動産への投資等を行っています。

株式会社LIFULL Investmentについて

LIFULLグループの100%子会社である金融事業会社として、不動産特定共同事業、不動産事業者向け融資、LIFULL地域創生2号投資事業有限責任組合のファンド運営、そして地域創生に寄与する不動産への投資等を行っています。

【会社概要】

社名：株式会社LIFULL Investment

所在地：東京都千代田区麴町一丁目4番地4

代表者：代表取締役社長 市川 和也

事業内容：金融事業

設立年月：2012年10月

HP：https://lifull-investment.co.jp

『みんなでシェアファンド』の仕組み

『不動産特定共同事業法』に基づいた不動産小口化商品です。

みんなでひとつの資産運用を考える『みんなでシェアファンド』は、この不安定な時代を生き抜く1つの解決策として低リスク、低コストで簡単に不動産投資に取り組める商品です。不安定な時代の中で確かにくる自分の将来の為に、安定した収入に繋げ将来の不安を少しでも取り除きましょう。



『みんなでシェアファンド』の特徴

１.ミドルリスクミドルリターン

みんなでシェアファンドは、借主の方の家賃を原資に皆様への分配金をお支払いします。 株式投資・投資信託・FXなどと異なり予想分配金を下回る可能性が低く、予想分配金を超えることも少ない、ミドルリスクミドルリターン型の投資商品です。

２.投資リスクの低減

みんなでシェアファンドは優先劣後システムを採用し、お客さまの出資元本の安全性を優先的に守ります。お客さまに出資いただく優先出資枠は、賃貸利益の受け取り・償還時の出資金返還において、劣後出資者より優先されます。

３.手軽に投資可能

お客様のマイページ内にある専用の投資口座に予め入金されておくことで、ファンドへの出資がスムーズに行なえます。 また、出資配当金や未投資金（預入金）に関してはいつでも投資口座からお客様の登録された払出口座に引き出すことができます。

『みんなでシェアファンド』公式HP: https://share-owner.com(https://share-owner.com)

コーシンホーム株式会社について

私たち、コーシンホーム株式会社が最も大切にする事。それは「１人でも多くの人を幸せにする」という事です。私たちの扱う商品は土地と建物です。その土地と建物の中心には必ず人が居ます。人は何故、住まいを創るのでしょうか？それは人が大切な人の幸せを願うからだと思います。大切な人の笑顔が見たい・大切な人の喜ぶ顔が見たい。この人を想う気持ちのお手伝いをするのが私たちの仕事です。「１人でも多くの人を幸せにする」事を目的に私たちは全力で不動産ビジネスをリードしていきます。

【会社概要】

社名：コーシンホーム株式会社

本社所在地：大阪府堺市東区白鷺町一丁5番１-２

代表取締役：

事業内容： 建築・土木工事業、不動産賃貸管理業、不動産特定共同事業に基づく不動産クラウドファンディングの運営

設立： 2001年2月5日

宅地建物取引業：大阪府知事（３）第56355号

建設工事業：大阪府知事（般―28）第117125号

賃貸住宅管理業：国土交通大臣（02）第007194号

不動産特定共同事業：大阪府知事第21号

関連会社：株式会社アイ建設

コーシンホーム株式会社HP: https://cohshin-home.com/