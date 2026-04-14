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HATTRICK、「劇団前野の500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜SPECIAL AUCTION」を開催
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営する「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」にて、「劇団前野の500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜SPECIAL AUCTION」を、2026 年 4月 12日（日）より開始しました。
公演で実際に使用された出演者15名分の台本・衣装／小道具セットをお届け
「劇団前野の500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜」は、2026年4月12日（日）にルミネtheよしもとにて開催された、出演者が各自制作費500円で衣装や小道具を準備する公演イベントです。気軽に舞台芸術を楽しめることをコンセプトに、多くの観客から支持を集めています。
このたび、「HATTRICK Auction」にて開催中の「劇団前野の500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜SPECIAL AUCTION」では、本公演で実際に使用された、出演者15名の台本・衣装／小道具セットを出品しています。制作費わずか500円という制約の中で生まれた本公演には、出演者それぞれの創意工夫が詰まっています。通常、舞台で使用された台本や衣装、小道具などが市場に出回ることはほとんどなく、いずれも一点ものの入手困難な貴重なアイテムです。本企画は、舞台作品の魅力を「その場限り」で終わらせるのではなく、舞台上で生まれたストーリーや空気感といった観劇体験を、“モノとして持ち帰る”ことができる、ファン必見の企画となっています。
HATTRICKでは今後も、スポーツやエンターテインメントの現場で生まれるアイテムを通じて、新たなファン体験の創出と、その価値の最大化に取り組んでまいります。
■劇団前野の500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜SPECIAL AUCTION概要
・開催期間：2026年4月12日（日）22：15 〜 2026年4月19日（日）22：00
・対象公演：「500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜」
・出品商品：出演者15名分の台本・衣装／小道具セット（計15セット）
・対象出演者：クロスバー直撃 前野さん、守谷日和さん、動物チーム（かんざきさん・貫太郎さん）、mossanさん、
アイロンヘッド（ナポリさん・辻井亮平さん）、ザ・プラン9 爆ノ介さん、ロングコートダディ（堂前透さん・兎さん）、
大自然（しんちゃんさん・ロジャーさん）、ビスケットブラザーズ（きんさん・原田泰雅さん）、清友さん
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3473
※詳細はオークションページをご確認ください。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■株式会社FANY 概要
・設立：1912年04月
・代表者：代表取締役社長 梁 弘一
・本社所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番21号
・事業内容：オンラインチケット販売、オンライン物販、ファンクラブ運営、コンテンツ配信事業、クラウドファンディング事業、メタバース関連事業ほか
・URL：https://fany.lol/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/3473
公演で実際に使用された出演者15名分の台本・衣装／小道具セットをお届け
「劇団前野の500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜」は、2026年4月12日（日）にルミネtheよしもとにて開催された、出演者が各自制作費500円で衣装や小道具を準備する公演イベントです。気軽に舞台芸術を楽しめることをコンセプトに、多くの観客から支持を集めています。
HATTRICKでは今後も、スポーツやエンターテインメントの現場で生まれるアイテムを通じて、新たなファン体験の創出と、その価値の最大化に取り組んでまいります。
■劇団前野の500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜SPECIAL AUCTION概要
・開催期間：2026年4月12日（日）22：15 〜 2026年4月19日（日）22：00
・対象公演：「500円ミュージカル 〜小さい、人魚姫のん〜」
・出品商品：出演者15名分の台本・衣装／小道具セット（計15セット）
・対象出演者：クロスバー直撃 前野さん、守谷日和さん、動物チーム（かんざきさん・貫太郎さん）、mossanさん、
アイロンヘッド（ナポリさん・辻井亮平さん）、ザ・プラン9 爆ノ介さん、ロングコートダディ（堂前透さん・兎さん）、
大自然（しんちゃんさん・ロジャーさん）、ビスケットブラザーズ（きんさん・原田泰雅さん）、清友さん
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3473
※詳細はオークションページをご確認ください。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■株式会社FANY 概要
・設立：1912年04月
・代表者：代表取締役社長 梁 弘一
・本社所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番21号
・事業内容：オンラインチケット販売、オンライン物販、ファンクラブ運営、コンテンツ配信事業、クラウドファンディング事業、メタバース関連事業ほか
・URL：https://fany.lol/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
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