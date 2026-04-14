■「電源をつなぐだけで、ここまで変わるとは思わなかった」――ユーザーの声から広がった理由

「ナビも動画もこれ1台で十分だった」 「電源を取るだけで最新機能が使えるのがありがたい」 「11インチの画面が想像以上に見やすい」 こうした実際のユーザーの声から、徐々に支持を広げてきたのが ポータブルディスプレイ「GetPairr Vista 1.0」です。 従来のナビ交換のような工事や高額な費用をかけず、 車はそのままに、体験だけをアップデートするという選択肢として選ばれてきました。

■ 割引情報

今回の最終ロットに限り、以下の条件で提供されます。 通常価格：22,800円（税込） 割引率：約55％オフ クーポン適用後：12,000円（税込） クーポンコード：GWPAPY6T 有効期間：2026年4月14日～5月30日 商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMV29JPM ※在庫がなくなり次第、期間内でも終了となります。

■ナビも動画もAirPlayも、“これ1台で完結”

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=XS9F5Bzhkf4

本製品はAndroidシステムを搭載し、さらにAirPlayにも対応。 日常のさまざまなシーンで活用できます。 YouTube・Netflixなどの動画視聴 ワイヤレスCarPlay／Android Autoによるナビ・音楽操作 iPhoneの画面をそのまま映せるAirPlay機能 画面分割でナビ＋動画の同時表示 通勤中、送迎の待ち時間、休憩中の車内など―― これまで“ただの移動時間”だった時間を、 自分のために使える時間へと変える体験を提供します。

■「とりあえず便利にしたい」に応える設計

ダッシュボードに設置するだけ 配線工事不要 初心者でもすぐ使えるシンプル設計 「車はそのままでいいけど、今より快適にしたい」 そんなニーズにフィットする設計となっています。

■11インチ大画面で、想像以上の見やすさ

11インチ大画面 1920×720高解像度 タッチ操作対応 地図や動画もはっきりと表示され、 「思っていた以上に見やすい」という声も多く見られます。

■最終ロット、在庫60台で販売終了

「GetPairr Vista 1.0」は今回のロットをもって生産終了が決定しており、 現在の在庫約60台をもって販売終了となります。 今後は新シリーズへの移行に伴い、 同仕様での再販売は予定されていません。

■まとめ

「GetPairr Vista 1.0」は、車そのものを変えるのではなく、“車内で過ごす時間の質”を変える製品として支持されてきました。 今回の最終ロットをもって販売終了となるため、これまで検討されていた方にとっては、最後の導入機会となります。