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採用支援を行う株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区／代表取締役：志村友樹）は、2026年4月、27卒向けスカウト型就活イベント『デアイバ』を東京・大阪で開催いたしました。 今回は、 東京で40名・大阪で43名 の学生が参加し、活気溢れる雰囲気の中、企業と学生の「出会い」を提供しました。

■開催実績（2026年4月）

・対象：2027年3月卒業予定の大学生・大学院生 ・イベント形式：グループディスカッション＋対話会（対面開催）

■参加企業の声 ～デアイバに参加してみて～

「多くの優秀な学生と効率よく出会うことができた。」 「学生と個別にじっくり話すことができ、イベントで求めていた学生層とマッチできた。」 「内定出しに向けた母集団形成の場として、有効に活用できた。」

■学歴内訳

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

**『デアイバ』は、就活生がグループディスカッションを繰り返しながら成長し、企業がその姿を評価・スカウトできる「対面型スカウトイベント」です。** ・累計参加学生数：80,000名以上 ・年間動員学生数：4,000名以上 **特徴** ・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化 ・その場でインターン・選考オファーが可能 ・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■28卒向け『デアイバ』開催日程

5月16日(土)東京 70名想定 6月7日(日)東京 70名想定 6月13日(土)東京 70名想定 6月14日(日)大阪 60名想定 6月20日(土)名古屋 50名想定 6月27日(土)福岡 50名想定 6月28日(日)大阪 60名想定 詳細のスケジュールについては個別でご案内させていただきますので、 お気軽にご相談くださいませ。 ■資料請求・お問い合わせフォーム https://deiba.jp/corporate/inquiry/ ■直接メールでのお問い合わせ（担当：福田） miyu_fukuda@deiba.jp

■会社概要

会社名：株式会社DEiBA Company 所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 代表者：代表取締役 志村友樹 TEL：03-3221-5235 Mail：deiba-client@deiba.jp 公式HP：https://deiba.jp/corporate/ 担当：DEiBA Company 広報 福田