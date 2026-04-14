双日テックイノベーション株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：金武 達彦、略称STech I［エス・テック・アイ］)、は、Microsoft(本社：米国ワシントン州)が Solution Partnerに授与する「Cloud Security」 Specializationを取得しましたので、お知らせいたします。





Specializationは、Microsoft米国本社の厳正な審査により、当社がCloud Securityのワークロードを構築する上で必要となる「プリセールス」「アセスメント、設計、検証支援」「環境構築・移行」「移行後の運用支援」に関して高い実績とサービスを提供していることを証明するものです。





当社は、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支えるIT基盤としてMicrosoft Securityの活用及びセキュリティ強化を支援してまいりました。今回のCloud Security Specialization取得により、より一層質の高いサービスを提供し、お客様の安全なクラウド環境の実現を目指してまいります。今後もその実績・経験から培った豊富な知見と、高い技術力をもってお客様のビジネス成長に貢献してまいります。









■Cloud Security分野にて評価されたポイント

当社が今回、Specialization取得パートナーとして特に評価されたポイントは以下です。





1. 1969年の設立以来、培ってきた最新ICTの知識と技術力をもとに、エンタープライズ企業から通信事業者まで幅広いお客様の信頼に応えてきた。

2. 技術力に基づく経験を通し、世界の最先端ICTを日本市場に対して高品質で提供、ICTインフラからアプリケーション、グローバル展開まで、幅広い分野でお客様のビジネスをサポートしている。

3. お客様が、Microsoft Azureへの移行と併せて安全なインフラ環境を活用、運用するために提案初期段階からの要件定義、効果測定など質の高いメニューを提供している。

4. Microsoft Azureへのセキュリティ強化に関する、専門的で有益な活用事例が存在する。

5. Top Partner Engineer Award受賞者がMicrosoft Security製品を専門性高く提案している。









■「Microsoft Top Partner Engineer Award」受賞者による「Cloud Security」Specialization取得に向けた取り組み

「Microsoft Top Partner Engineer Award」受賞者の河野によるSpecialization取得に向けた取り組みや、当社のインフラセキュリティ提案・構築活動をご紹介するスペシャルインタビューを公開中です。





詳しくはこちらをご覧ください。

災害とAIサイバー攻撃の二重リスクに備える～いま、企業に求められる統合型セキュリティとは～

https://note.com/stech_eye/n/ne8e1f5853616









■今後の展望

当社は今後、Microsoft Azureをインフラ基盤としてご提案することに加え、データ&AI基盤構築に向けた活動を展開します。本Specializationを活用したイベントやキャンペーンを実施し、セキュリティを含めた総合的なインフラ構築を支援してまいります。









■関連情報

・Microsoft Azure 移行サービス

https://cloud.sojitz-ti.com/service/azure-migration/





・Azure インフラセキュリティ強化サービス

https://cloud.sojitz-ti.com/security/





・VDI導入支援サービス

https://cloud.sojitz-ti.com/vdi/





・Azure ネットワーク構築サービス

https://cloud.sojitz-ti.com/service/cloud-network/





・企業データ連携/可視化/分析サービス

https://cloud.sojitz-ti.com/data/









■日本マイクロソフト株式会社様からのコメント

＜日本マイクロソフト株式会社 エンタープライズパートナー統括本部長 岡 寛美 氏＞

日本マイクロソフト株式会社は、双日テックイノベーション株式会社様が「Cloud Security」Specialization を取得されたことを心より歓迎いたします。

双日テックイノベーション株式会社様は、Microsoft Azure および Microsoft Security を活用したクラウドセキュリティ領域において、設計・構築から運用に至るまで一貫した高い専門性と実績を有するパートナーです。

今回のSpecializationの取得は、同社がMicrosoftの厳格な基準に基づき、クラウドセキュリティ分野における技術力とサービス提供能力を有していることが評価された結果であり、今後もお客様の安全で信頼性の高いクラウド活用を支援されることを期待しております。









■双日テックイノベーションのコメント

＜双日テックイノベーション株式会社 クラウドソリューション事業本部 本部長 宮本 淳＞

当社は、企業の皆様の生産性向上に貢献することを目指しています。その実現には、「AI」と、それを有効に活用するための「データ」及びそれを支えるセキュアなインフラ環境が不可欠であると考えています。

今回の認定により、評価されたセキュリティ実績や経験に加え、これまで培ってきたMicrosoft Azureのクラウド技術を活かした堅牢且つ快適なインフラ環境を実現します。

これからもお客様が安心してご利用いただけるインフラ環境を実現し、皆さまの業務生産性向上とビジネス変革をご支援してまいります。









■双日テックイノベーションについて

社名 ： 双日テックイノベーション株式会社

所在地 ： 東京都千代田区二番町3-5麹町三葉ビル(受付6F)

設立 ： 1969年2月24日

URL ： https://www.sojitz-ti.com/

事業内容： 国内外の最新ソリューションによるネットワーク・ITインフラ構築、

システム開発、運用・保守などのサービス提供、

およびデジタルトランスフォーメーション支援。









■お知らせ

2024年7月1日より、当社の商号が「日商エレクトロニクス株式会社」から「双日テックイノベーション株式会社」に変更となりました。また、10月1日には、理念体系を策定、新たに略称STech I(エス・テック・アイ)のブランドシンボルを以下の通り発表いたしました。Vision(ありたい姿)に掲げた「ITで未来を切り拓く先駆者」を目指して、お客さまの歩む先の道を照らして次の未来をつくることで、ビジネスに貢献するイノベーションに挑戦しつづけます。





*Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

*記載の商品名、価格および担当部署、担当者、WebサイトのURLなどは、本リリース発表時点のものです。