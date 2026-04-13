フルAI生成映像CMが地上波へ。制作コスト86％削減*を実現

株式会社ニジュウロクド

株式会社ニジュウロクド（本社：東京都渋谷区、代表：宮澤一博）は、自社開発のAI映像制作ソリューション「DIRECT FILM」を用い、全編AI生成映像による地上波テレビCMを制作いたしました。

本プロジェクトでは、ニールメッド株式会社の鼻洗浄器「サイナス・リンス」の受験生応援キャンペーンCMを制作。独自のAIパイプラインを活用することで、従来の映像制作工程における「ロケ・キャスティング・ポストプロダクション」を大幅に効率化し、制作コストの86％削減（※従来工程との比較に基づく自社算出値）に成功しました。

■ なぜ「鼻うがい」にAIなのか：緻密な世界観の構築と最適化

今回の「サイナス・リンス」受験生応援キャンペーンにおいて、AIを採用した理由は単なるコストカットではありません。

「理想」の具現化： 受験生の繊細な集中力や、鼻洗浄後の清涼感を視覚的に表現するため、AIによる緻密なトーン＆マナーの制御を行いました。従来、理想の「光の差し方」や「空気感」を実写で追求するには、多大なロケハンやセット構築、天候待ちの時間が必要でしたが、AIはこれらを数時間でシミュレーションし、ダイレクトに映像化します。

クライアント・リスペクトの視点： 鼻うがいという「習慣」を応援するメッセージを届けるため、過度な加工感を排除。AI生成でありながら、視聴者が共感できる「温かみ」と「清潔感」を両立させた映像クオリティを実現しました。

試行錯誤の高速化： 絵コンテの段階で完成形に近い映像を複数パターン提示できるため、クライアントとの意思疎通が劇的にスムーズになり、ブランドイメージのズレを最小限に抑えました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cmhYrJEJeGU ]

サイナス・リンス～大学受験編～

■ ハイエンド・クリエイティブを全企業へ 「DIRECT FILM」の革新性

「DIRECT FILM」は、AIによる工程の徹底的な効率化を通じ、クリエイターの構想をダイレクトに映像化するサービスです。従来の映像制作と比較して制作費を削減し、キャスティングやロケの制約に縛られない自由なビジュアル生成を可能にします。この圧倒的なコストパフォーマンスとスピードは、単なるWeb広告に留まらず、企業のあらゆる課題解決を加速させます。

1. TV / WEB CM 専属AIモデルの起用により、タレント特有のスキャンダルリスクを排除。契約期間や媒体の制限なく、無制限な展開が可能です。

2. プロダクトプロモーション 実写では困難な複雑な製品構造や動作原理を、AIによる高精細な映像で視覚化。顧客の直感的な理解と購買衝動を強く喚起します。

3. 展示会・イベント映像 圧倒的なスケール感と没入感で、通行人の視線を強制的に奪います。大スクリーンに映える映像美が、ブースへの集客力を最大化します。

4. 採用・コーポレート動画 目に見えない企業のビジョンや独自のカルチャーをAIで鮮明に具現化し、求職者やステークホルダーの心へダイレクトに伝えます。

資料請求・導入のご相談・お見積りは、こちらからお気軽にご連絡ください。(https://forms.gle/KqMKsEjhLh29oUbA8)

■ サイナス・リンス（NeilMed社）について

「サイナス・リンス」は、全米No.1シェアを誇るニールメッド株式会社（NeilMed Pharmaceuticals）の鼻洗浄製品です。世界中の医療機関で推奨され、鼻の健康維持におけるグローバルスタンダードとなっています。

受験生応援キャンペーンの背景： 人生の節目に挑む受験生にとって、体調管理は実力を発揮するための最重要事項です。本キャンペーンでは、勉強中のリフレッシュや、ウイルス・花粉対策としての「鼻うがい」の重要性を発信。AIによって生成された、澄み渡るような冬の空気感と清潔な学習環境の映像は、受験生が追い求める「研ぎ澄まされた集中状態」を象徴しています。

製品の特長： 独自の調合済み洗浄剤と、大容量のボトルを用いた洗浄方式により、鼻腔内を優しく、かつしっかりと丸洗いすることが可能。痛みのない使用感で、子どもから高齢者まで幅広い世代に支持されています。

■ 株式会社ニジュウロクド (26℃ inc.) について

「26℃」--人間が最も快適に活動できる最適温度。 私たちは、マーケティング活動における「企画～生成～配信」のプロセスを、企業ごとにパーソナライズしてAI化するパートナーです。分断されたマーケティング作業により伸び悩んでいたすべての企業へ、新しい選択肢を提示します。

社名： 株式会社ニジュウロクド (26℃ inc.)

代表取締役： 宮澤 一博

設立： 2020年6月26日

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-42-11 グンジビル203

資本金： 83,000,000円

事業内容： クリエイティブ制作、デジタルマーケティング、AIエージェント開発

【DIRECT FILMに関するお問い合わせ】

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URL：https://www.26c.jp/

Email：info@26c.inc