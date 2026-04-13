「アフターピル薬局一覧マップ」掲載情報の修正とサービス改善のお知らせ

株式会社バズベイト

株式会社バズベイト（所在地：東京都）が運営する「アフターピル薬局一覧マップ(https://afterpill-map.com/)」は、このたび掲載情報の精度向上を目的とした修正およびサービス改善を実施しましたのでお知らせします。

■ 実施内容

掲載情報の修正

公開後に判明した一部表記の不正確さについて、正確な情報への修正を行いました。緊急性の高い情報を扱うサービスとして、利用者の皆さまに正確な情報をお届けできるよう、継続的な情報精度の向上に努めてまいります。

その他の改善

マップ読み込み速度の改善およびUI/UXの細部改善を行いました。

今後も掲載内容に不備や改善すべき点が生じた場合は、速やかに対応してまいります。関係各所からのご指摘・ご意見につきましても真摯に受け止め、適切に対処いたします。

■ サービス概要

サービス名：アフターピル薬局一覧マップ

URL：https://afterpill-map.com/

利用料金：無料（登録不要）

データ出典：厚生労働省「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧(https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku_00005.html)」

運営会社：株式会社バズベイト