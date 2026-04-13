約240年の歴史を未来へ──株式会社宇佐美松鶴堂がWEBサイトをリニューアル、掛軸シミュレーターでDXを推進

株式会社宇佐美松鶴堂

天明年間の創業以来、宇佐美松鶴堂は表具屋として約240年にわたり、日本の美と向き合ってきました。匠の技術を代々受け継ぎながら、先々代の時代より文化財修理の道を切り拓き、襖絵や掛軸をはじめとする数多くの文化財修理に携わってきました。その実績と信頼を礎に、私たちは社会へ貢献し続けています。

このたび、長い歴史と培ってきた技術をより多くの方に分かりやすく届けるため、WEBサイトを全面リニューアルいたしました。本リニューアルは、伝統文化とデジタル技術を融合させ、新たな価値創出を目指すDXの一環として実施しています。

■宇佐美松鶴堂 新WEBサイトURL

https://www.usami-shokakudo.co.jp/(https://usami-shokakudo.co.jp/)

新ブランド「直八」──現代の暮らしに寄り添う表装の美

こうした歩みの中で誕生した新ブランドが「直八」です。宇佐美松鶴堂が大切にしてきた伝統と理念を基盤に、現代の暮らしに調和する表装の美を追求。作品一つひとつに新しい価値と息吹を与え、未来へとつないでいくことを使命としています。

掛軸シミュレーター導入──WEB上で完成イメージを体験

WEBサイトリニューアルの中核となる取り組みが、掛軸シミュレーターの導入です。お手持ちの写真や作品をアップロードするだけで、掛軸に仕立てた完成イメージをご覧いただけます。

本紙（絵の部分）を引き立てる裂地や軸先の組み合わせも画面上で自由に選択・比較でき、理想の掛軸を直感的にシミュレーションすることが可能です。これにより、これまで専門知識が必要とされてきた掛軸選びを、より身近な体験へと変えました。

■掛軸シミュレーター サイトURL

https://www.usami-shokakudo.co.jp/simulator/(https://usami-shokakudo.co.jp/simulator/)

オンラインとリアルをつなぐ、予約制ショールームの開設

掛軸シミュレーターで選んだ裂地や素材を、実際に目で見て、触れて選んでいただける予約制ショールームも、サイト公開に合わせて宇佐美松鶴堂の施設内に新たに開業しました。

オンラインで完成イメージを確認し、リアルな空間で最終判断を行うことで、より納得感のある掛軸づくりを実現します。

240年の歴史に、WEBとDXという新たな一手を

約240年にわたり培ってきた歴史と技術に、WEBとデジタルの力を掛け合わせることで、宇佐美松鶴堂は伝統文化の新たな可能性を切り拓いています。

これからも私たちは、伝統を守るだけでなく、進化させながら未来へとつなぐ挑戦を続けてまいります。

■ 会社概要

【株式会社宇佐美松鶴堂】

所在地: 本社 京都市下京区西中筋通（堀川通）花屋町下る堺町98番地

代表: 宇佐美 直八

事業内容: 文化財や寺社仏閣に所蔵される屏風画・掛け軸・巻物などの修復・修理および表具製作

新HP: https://www.usami-shokakudo.co.jp/

Email: usami@shokakudo.jp

Tel: 075-371-1593