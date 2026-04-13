元日本代表 プロバスケットボール選手 岡田 優介氏が運営する3x3プロバスケットボールチームTOKYO DIMEとパートナー契約を締結

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：国見 健介、以下「当社」）は、3x3プロバスケットボールチーム「TOKYO DIME（東京ダイム）」（運営：株式会社東京ダイム、代表取締役：岡田 優介）と、2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

パートナー締結の背景と想い

当社は「人の可能性を広げ人生を豊かにする応援をします」というミッションを掲げ、会計ファイナンス人材の生涯支援を行っています。

この度、当社がパートナー契約を締結した「TOKYO DIME」は、元日本代表のプロバスケットボール選手であり、現役中に公認会計士試験に合格した岡田優介氏が代表を務めています。岡田氏は、バスケットボール界のさらなる発展を見据え、社会的・経済的に影響力のある公認会計士という資格に着目。日々のトレーニングや試合の合間を縫って効率的に学習を継続し、見事合格を果たしました。その卓越した集中力と自己管理能力は、トップアスリートならではのものであり、まさに稀有な存在といえます。

昨年に発表いたしました「B.LEAGUE キャリアマネジメントプロジェクトパートナー」への就任に続き、3x3の「TOKYO DIME」と協業することで、スポーツ界の発展に寄与するとともに、挑戦するすべての人を鼓舞する存在でありたいと考えています。

また同氏は、現役時代に選手会の立ち上げや3x3チームの運営に携わるなど、競技以外の分野でもマルチに活動し、自ら「デュアルキャリア」を体現してきました。

岡田氏のユニークなキャリアと常に挑戦し続ける姿勢は、難関資格である公認会計士試験に挑む受講生や現役のプロアスリートに深く共鳴し勇気を与えるものであると考え、今回の協賛に至りました。

TOKYO DIMEについて

TOKYO DIME（東京ダイム）は「渋谷から世界へ！」をスローガンとして活動する3人制バスケットボール「3×3(スリー・エックス・スリー)」のプロチームであり、東京都渋谷区をホームタウンとする初のプロスポーツチームです。(2014年3月創立) また、現役プロバスケ選手の岡田優介、お笑い芸人の麒麟田村裕・大西ライオンの3人が共同オーナーとして名を連ねる異色のチームです。

TOKYO DIMEは世界初の3×3プロリーグ「3×3.EXE PREMIER」に初年度より参戦し、初代グランドチャンピオンを獲得いたしました。また、3×3の世界大会「FIBA 3×3 World Tour Masters」へ出場し、世界レベルを肌で感じて参りました。

TOKYO DIMEは2大チーム目標として、「世界一の3×3チームになること」、「オリンピック選手を輩出すること」を掲げており、世界を見据え、常に勝利に拘るチームです。

ホームタウンの東京都渋谷区はバスケットボールのメッカ「代々木第二体育館」をはじめ、センター街の「バスケットボールストリート」など、バスケットボールを常にリードしていく街であり、「SHIBUYA」は世界に通用するトップブランドです。

TOKYO DIMEは東京都渋谷区を拠点として地域に根差した活動を行い、スポーツ振興と地域活性化を図り、3×3競技の普及・発展、ひいてはバスケットボール界全体の普及・発展に寄与して参ります。

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)