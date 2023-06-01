「サントリー生ビール」新TV-CM 「沁みるあゆみさん（勇気）」篇　4月20日（月）から全国で順次オンエア

「サントリー生ビール」新TV-CM 愛媛県で撮影したドラマ仕立てのストーリー 河合優実さんが地元で働く、等身大のヒロインを熱演 瀬戸内海の絶景で、勇気を出した自分に「イェイ！」と乾杯！ ～ナレーションは神木隆之介さんが担当～

「沁みるあゆみさん（勇気）」篇 4月20日（月）から全国で順次オンエア開始

サントリー(株)は、「サントリー生ビール」の新TV-CMとして、メッセンジャーの河合優実さんが出演する「沁みるあゆみさん（勇気）」篇（15秒、30秒）を4月20日（月）から全国で順次オンエアします。なお、本TV-CMのナレーションは神木隆之介さんが担当しています。また、本TV-CMと同日にYouTubeサントリー公式チャンネルで長尺WEB動画も公開いたします。

新TV-CMについて

「サントリー生ビール」は、日常に寄り添う定番ビールを目指し、“飲みごたえと飲みやすさ”を両立した商品です。2026年は「沁(し)みわたるのどごし」の生ビールというコンセプトの下、河合優実さんをメッセンジャーに迎え、斉藤和義さんが歌う「上を向いて歩こう」とともに、味わいの特長や商品を通じてお届けしたい価値を、爽快かつ気持ちのよいトーンで象徴的に描いたコミュニケーションを展開しています。

新TV-CM「沁みるあゆみさん（勇気）」篇では、瀬戸内海に面した愛媛県が舞台。撮影も全て愛媛県で行いました。そして、河合さんは青果市場で働く若手社員・今野（こんの）あゆみ役として登場。あゆみが仕事終わりに居酒屋のテラス席で、夕暮れ時の海を眺めながら、その日の職場で自分が勇気を振り絞ったとある行動を回想し、満足そうに「サントリー生ビール」を飲むシーンを通じて、飲みごたえと爽快さという商品の魅力や、日々頑張る人々をねぎらい、その背中をそっと後押しするブランドの姿勢を表現しました。なお、ナレーションは神木隆之介さんが担当します。愛媛県の美しい景色の中で、等身大の日常を演じる河合さんの自然な演技と、最高においしい生ビールを飲んだ後のリアクション、さらに、それを紡ぐ神木さんの優しいナレーションにもご注目ください。

新TV-CM「沁みるあゆみさん（勇気）」篇（30秒）ストーリー

夕暮れ時、海辺にある行きつけの居酒屋のテラス席にて。あゆみ（河合さん）は、夕日を見ながら、どこかうれしそうに「サントリー生ビール」を飲んでいます。すると「今日、あゆみさんは勇気を出した」というナレーションが入り、仕事中に自分が勇気を出して取ったとある行動を思い出します。

場面は、職場での回想シーンへ。例年通りに進めるという案に、あゆみ以外の全員が同意し、打ち合わせが終わろうとした時、「あの、ちょっと待ってください。ちょっと、考えなおしたいかなって」と、あゆみは恐る恐る切り出します。緊張しながら発言するあゆみを、ぽかんとした表情で見つめる同僚たち。ですが、あゆみは臆せず、自分を鼓舞して意見を話し始めようとします。そんなあゆみの様子を見て、同僚たちは「どうぞ」とその意見に耳を傾けます。

ここで回想シーンが終わり、再び場面は居酒屋のテラス席へ。「勇気を出した日の生ビール」というナレーションをバックに、自分をたたえるかのように満足げな表情で「サントリー生ビール」を飲むあゆみ。「イェイ！」とジョッキを夕暮れの空に掲げる姿に続いて、「沁みわたるのどごし」「サントリー生ビール」というナレーションと商品カットが入ります。そしてラストは、あゆみがおいしそうな表情とともに「沁みるぜ」とつぶやきます。

撮影エピソード

瀬戸内海を一望できる特等席で「サントリー生ビール」を堪能

今回の撮影は、愛媛県今治市内の青果市場、本州と四国を結ぶ海の道「しまなみ海道」近くの飲食店を中心に行われました。河合さんが演じるのは、地元の青果市場に勤務する今野あゆみ役で、初日は行きつけの居酒屋のテラス席で「サントリー生ビール」を飲むシーンからスタートしました。河合さんは現場入りして早々に飲みカットに臨むこととなりましたが、目の前に瀬戸内海が広がる特等席に腰掛けると、打ち寄せる波の音、海風が運ぶ潮の香りに包まれてすっかりリラックスモードに。太陽の光が反射してキラキラ輝く海を眺めながら、誰もがうらやむ至福の一杯を堪能していました。

周囲のアドバイスを生かして、言い回しのバリエーションを追求

「サントリー生ビール」をひと口飲んだ後、職場であった出来事を思い出しながら「はぁ～、めんどくさっ」と小さくつぶやくという別バージョンも撮影していました。さらに、「めんどっ」という方言バージョンも収録することとなり、河合さんはその場で何度も口にして、イントネーションやニュアンスを丁寧に確認していました。スムーズな言い回しに加えて、うれしそうにほほ笑む表情がとても印象的で、監督も「はい、かわいいです！」と声を上げていました。

夕暮れ時を狙って撮影した幻想的な映像にくぎ付け！

河合さんが空に向かってグラスを掲げるシーンは、日の入り前後を狙って撮影しました。夕暮れ時から日没後のわずか数十分しか見られない絶景を映像に収めるべく、スタッフ総出で慌ただしく準備が進み、独特の緊張感に包まれる現場の中で、河合さんは一人静かに海を見つめて、芝居への集中を高めます。本番では刻一刻と移り変わっていく幻想的な景色も相まって、自然と気分が高揚された様子で、魅力的な演技を披露していました。

共演者の皆さんと気さくに言葉を交わして親睦を深める河合さん

青果市場の一角で行われたオフィスシーン。河合さんはブルーの作業服を着て、同僚役の皆さんと共演する会議の場に合流。河合さんは、同僚役の皆さんとは初対面でしたが、「今日はどちらからいらしたんですか？」「私は松山空港から来て、広島空港から帰ります」などと休憩中も自ら話しかけて積極的に交流。地元の名産品を尋ねたり、おすすめのお店を教えてもらったりするうちに、すっかり打ち解けて、現場は和やかな雰囲気に包まれました。

TV-CM本編では描かれない河合さんのアドリブに一同大爆笑

オフィスのシーンは本来、席に戻った同僚たちに、河合さんが自分の意見を話そうとするところでカットになる予定でしたが、撮影現場ではその後の発言も余白として撮影を続けました。春キャベツの企画として、河合さんは「春キャベツのゆるキャラを作ってみる」と自らのアイデアを語り、「とにかく刷新してみたいなって！」と熱心にアピール。同僚からイメージを問われると、真っ先に「…春キャベツくん」というネーミングを披露し、その直後に監督から「はい、カット！」の声が。コミカルな会話に共演者やスタッフの皆さんから笑いが起こると、河合さんも思わず表情が和らぎ、楽しそうな笑みを浮かべていました。

新TV-CM概要

タイトル：「沁みるあゆみさん（勇気）」篇（15秒、30秒）

出演：河合優実

ナレーション：神木隆之介

放映開始日：2026年4月20日（月）より順次放映

放映地域：全国

使用楽曲：「上を向いて歩こう」（斉藤和義）

CM本編URL：

「沁みるあゆみさん（勇気）」篇 15秒

https://www.youtube.com/watch?v=ACOJcyQs5f8

「沁みるあゆみさん（勇気）」篇 30秒

https://www.youtube.com/watch?v=V4uoUwo3gHk

▼「サントリー生ビール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/suntorynama/

長尺WEB動画概要

タイトル：「沁みるあゆみさん（勇気）」篇（90秒）

出演：河合優実

ナレーション：神木隆之介

放映開始日：2026年4月20日（月）よりYouTubeサントリー公式チャンネルで公開

使用楽曲：「上を向いて歩こう」（斉藤和義）

WEB動画URL：

「沁みるあゆみさん（勇気）」篇 90秒

https://www.youtube.com/watch?v=4p6z0qQ46U0

河合優実さんインタビュー

――新TV-CM撮影の感想を教えてください。

景色がとてもきれいな愛媛県まで来させていただいて、この場所の力を借りて頑張って撮影しました。本当に絶景のロケーションで、来たかいがあるなというか。モニターを見ていてもすごく良い映像が撮れていたので、完成が楽しみです。

――今回は瀬戸内エリアでのロケ撮影でしたが、瀬戸内で食べたいものを教えてください。

瀬戸内はレモンとかかんきつ系とか、好きな食べ物が多いエリアですが、今回はお魚を食べたいです。あと、このロケで初めて愛媛県を訪れたので、これで四国を制覇しました。何となく空気がおおらかな感じがして、とても好きな場所です。

――勇気を出した日の生ビールの格別なうまさを描いた新TV-CMですが、

勇気を出した経験、勇気を出して挑戦してよかった！ という出来事を教えてください。

このお仕事（俳優業）をすると決めた時は、勇気を出しました。18歳の時でしたが、周囲に打ち明けるにはちょっとハードルが高い夢で、自分からグッと一歩を踏み出さないと始められなかったので、勇気を出して良かったなと思います。

――ご両親に打ち明けた時の反応はいかがでしたか？

恥ずかしかったので、じわじわと言っていきました（笑）。先にいろいろ決めて、事後報告しちゃおうと思って。自分で応募して、もう事務所に入りますということを決めてから報告しましたね。

――新TV-CMでは地元で働く会社員という役柄でしたが、今後ドラマや映画で演じてみたい

職業や役柄を教えてください。

先生の役です。20代の中盤に差し掛かってきて、生徒側から、先生役もできる年頃かなと思うので、演じてみたいと思います。子供が好きなので、小学校とか面白そうですし、子供と一緒に何かやる役、例えば歌のお姉さん役とか（笑）。興味があります。

――新TV-CM のラストでは、空に「サントリー生ビール」を掲げてガッツポーズをするようなシーンがありましたが、最近思わずガッツポーズをしたくなったエピソードを教えてください。

紅白歌合戦に出られた時は、とても楽しかったです。ただ、お芝居の仕事をしているので、始まる前は不安しかなくて。大丈夫なのか、という感じでしたが、家族もすごく喜んでくれて、最終的にガッツポーズになったという感じですね。