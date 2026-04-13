BASFアグロソリューション事業部、新規作用機作の殺菌剤「パビンコ(R)フロアブル」を上市

BASFジャパン株式会社- FRACコード新規サブグループ「11A」に分類された唯一の殺菌剤- 茶の主要病害に高い効果を発揮

BASFジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：ハシビ・ゼイダム、以下「BASF」）は、2026年4月13日に有効成分Pavecto(R)（パベクト(R)、化合物名：メチルテトラプロール）を含有する新規殺菌剤「パビンコ(R)フロアブル」を上市します。BASFは、世界で初めてパベクト(R)を有効成分とする農業用殺菌剤として、本製品をこのたび、北海道を除く日本全国において提供を開始します。

パビンコ(R)フロアブル

パベクト(R)は殺菌剤耐性菌対策委員会（FRAC）により新しく設定された「11A」サブグループに唯一分類される殺菌成分です。既存のグループ11に属する殺菌剤との交差抵抗性を示さないことが確認されており、抵抗性管理において重要な役割を果たします。

パビンコ(R)フロアブルは現在、日本国内で茶、りんご、てんさいに作物登録を取得しています。茶においては重要病害である炭疽病をはじめ、昨今既存薬剤に対する感受性の低下が報告されている輪斑病、新梢枯死症にも優れた防除効果を発揮します。特に高品質な茶の産地として世界的に評価されている日本において、気候変動の影響による病害虫管理の重要性が高まる中、幅広い病害に対する効果的な防除を可能とすることで、茶生産への大きな貢献が期待されます。

BASFジャパンアグロソリューション事業部 事業部長の富士宗一郎は次のように述べています。「今年3月に上市した新規作用機作の殺虫剤『エフィコン(R)SL』に続き、新規作用機作を有する革新的な製品を国内の生産者に提供できることを大変うれしく思います。パビンコ(R)フロアブルは、BASFの強力な研究開発力と、農業者の皆様に持続可能なソリューションを提供し続けるという当社の継続的な取り組みを象徴する製品です。抵抗性管理の重要性がますます高まる中、パビンコ(R)フロアブルの独自の作用機作は、特に茶の生産者の皆様をはじめとする現場の生産者にとって大きな価値をもたらします。」

製品概要

商品名 ： パビンコ(R)フロアブル

規格： 500ml×20本／ケース

登録番号： 第24789号

有効成分： メチルテトラプロール 9.7％

有効年限： 3年

毒性： 普通物相当

消防法： 非危険物

販売流通： 系統

パビンコ(R)フロアブルの詳細は、以下をご覧ください。

https://crop-protection.basf.co.jp/fungicide/pavinco-sc

(R)はBASFの登録商標

■BASFのアグロソリューション事業について

私たちのすべての行動の理由は、「農業が、好きだから」。農業は、急速に増加する人口に対応するため、十分かつ手頃な価格の食料を安定的に供給するとともに、環境負荷を低減することが求められています。そのため私たちは提携パートナーや農業の専門家と協力し、あらゆるビジネス上の判断を持続可能性（サステナビリティ）を基準に行っています。2025年には9億9000万ユーロを強力な研究開発パイプラインに投資しています。当社のソリューションは、さまざまな作物システム向けに設計されています。種子、作物の形質、化学農薬、デジタルツールとサステナビリティのアプローチを組み合わせ、農業者・生産者とバリューチェーンにおけるステークホルダーが最高の結果を出せるよう支援しています。2025年の売上高は96億ユーロでした。アグロソリューション事業についての詳細は、https://www.agriculture.basf.com/jp または各種ソーシャルメディアをご覧ください。

■BASFについて

BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は約600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。