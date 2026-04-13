株式会社ブランドクラウド、CrazyRaccoon主催の人気イベント「CR FES 2026 / CR LIVE 2026」に協賛決定！

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長 叶野 雄与）は、プロeスポーツチーム「Crazy Raccoon」が主催するリアルイベント「CR FES 2026 / CR LIVE 2026」への協賛を決定いたしました。当社がスポンサーを務める格闘ゲームプレイヤー・立川選手が所属するCrazy Raccoonの一大ファンイベントを通じ、eスポーツ業界全体の発展と、誹謗中傷対策・ブランド価値保護の重要性をより広く発信してまいります。

4月18日・19日、幕張メッセにて開催

2023年の初開催以来、年を追うごとに開催規模が拡大しているのが、日本を代表するプロeスポーツチームCrazy Raccoonの主催する大型リアルイベント「CR FES / CR LIVE」。ファンとプレイヤーが一堂に会し、ステージパフォーマンスや体験型ブース、ライブパフォーマンスなど多彩なコンテンツを楽しめる場として、eスポーツファンのみならず幅広い層から注目を集めています。4回目となる今年の「CR FES 2026 / CR LIVE 2026」は4月18日（土）、19日（日）の2日間にわたって開催されます。入場料は各日7,700円。4月11日（土）から公式サイトで一般発売されます。なお既定販売数に達し次第販売終了となります。

◆CR FES 2026開催概要

ファンとの交流や体験型コンテンツを中心としたイベントです。

◆CR LIVE 2026開催概要

- 会場： 幕張メッセ 国際展示場 1～4／9～10ホール- 会期・時間： 2026年4月18日・19日 9:30～19:00（出演者のブース参加およびイベントステージは10:00～17:00予定）主な内容：- イベントステージ： 豪華メンバーによるステージパフォーマンス- 体験型ブース： 縁日ブース、選手写真会、FOODエリアなど- 特別コンテンツ： CRお化け屋敷（有料）

音楽やパフォーマンスを中心としたライブイベントです。

ブランドクラウドが「CR FES 2026 / CR LIVE 2026」へ協賛した背景

- 会場： 幕張イベントホール- 会期・時間： 2026年4月18日・19日 開場 17:00 ／ 開演 18:00- 撮影制限： 公演中の撮影・録音は一切禁止です。（開場中・終演後は撮影可能）

「CR FES 2026 / CR LIVE 2026」は、日本を代表するプロeスポーツチームCrazy Raccoonが主催する大型リアルイベントです。ファンとプレイヤーが一堂に会し、ステージパフォーマンスや体験型ブースなど多彩なコンテンツを楽しめる場として、幅広い層から注目を集めています。

当社は、2024年6月より立川選手とスポンサード契約を締結し、eスポーツ業界における風評被害の撲滅と業界全体の発展を目指してきました。今回の協賛は、その理念をさらに具現化するものであり、リアルイベントを通じて、ファンや関係者の皆様へ誹謗中傷対策の重要性を伝えてまいります。

＜参考リンク＞- CR FES 2026 / CR LIVE 2026公式サイト：https://crfes.jp/- 立川選手 X（旧 Twitter）：https://x.com/tachikawacr- Crazy Raccoon 公式サイト：https://crazyraccoon.jp/- Crazy Raccoon 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/crazyraccoon406

株式会社ブランドクラウドの取り組み

株式会社ブランドクラウドは今後も立川選手へのスポンサー活動を通じて、eスポーツ業界のさらなる発展に寄与していく所存です。当社は誰もが安心して輝ける社会の実現を目指し、今後も未来ある若者や世界で活躍する挑戦者を支援してまいります。

株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年の設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年にはアジアNo.1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し、現在は世界9カ国でサービスを展開（※）。

- 会社名：株式会社ブランドクラウド- 代表者：代表取締役社長 叶野 雄与- 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山- TEL：03-6447-2653- 公式HP：https://www.brandcloud.co.jp/- 事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど- 資本金：1億円- 社員数：76名- 設立：2013年10月

※Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、「PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)