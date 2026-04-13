カウネット、ECサイトの在庫表示機能を大幅刷新

株式会社カウネット

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友 以下「カウネット」）は、中小規模事業所向けEコマースプラットフォーム「カウネット」における在庫表示機能を大幅に刷新したことをお知らせします。

今回の刷新により、最新の在庫情報の提供や欠品情報の詳細化を実現し、お客様がより安心して最適な購入判断をしていただけるECサイトへと進化します。

■導入の背景

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、全ての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しております。単なる利便性の向上にとどまらず、お客様一人ひとりに寄り添った体験価値の提供を通じて、CX向上を目指しています。

これまでもお客様が「購入判断に迷わない状態」を目指し、在庫表示の改善に取り組んでまいりました。2024年10月には、欠品中商品の再入荷をメールでお知らせする機能（*1）を実装し、UX（ユーザー・エクスペリエンス）向上に努めております。

しかしながら、お客様からは「欠品の理由が分からない」「欠品商品の入荷時期を知りたい」「最新の在庫状況を確認して購入したい」といったご要望を多くいただいておりました。こうした声にお応えし、購入できない商品の理由や状況を明確に分類・提示するとともに、最新の在庫状況を提供することで、在庫表示の透明性を確保し、お客様の「代替商品を検討する」「入荷を待って購入する」といった最適な購入判断をサポートします。

■主な刷新ポイント

1. 欠品理由の明確化と入荷予定日の明示

従来は一律「受注停止」と表示していた欠品商品について、「入荷待ち」「販売停止」「販売終了」など、受注停止の理由を明確に分類して表示します。「入荷待ち」の場合は、サプライヤー様との連携に基づいた入荷予定日を明示します。お客様は受注停止理由と入荷予定を確認したうえで、「代替商品を検討する」「入荷を待って購入する」といった判断をその場で行えるようになります。

2. 最新の在庫状況表示とお届け先に応じた納期表示

最新の在庫状況表示：従来の在庫表示を刷新し、高頻度で更新される最新の在庫情報を提供します。在庫数量が残りわずかになった場合には具体的な数量を表示することで、買い逃しを防止します。

お届け先に応じた納期表示：商品選定段階からお届け先を切り替えることが可能になり、その住所に応じた正確な最短お届け日を確認できるようになりました。全国の配送拠点から最適な倉庫を自動選定し、お届け日をご案内します。

■新機能の詳細

概要：

カウネット在庫商品を対象に、欠品理由の明確化と入荷予定日の明示、最新の在庫状況表示、お届け先に応じた納期表示を実現し、お客様の最適な購入判断をサポートします。

対象サイト：カウネット（https://www.kaunet.com/(https://www.kaunet.com/)）

※ウィズカウネット・べんりねっと・べんりねっとLは対象外です。

対象商品：カウネット在庫取り扱い商品のみ。

※お取り寄せ商品、メーカー直送商品は対象外です。

機能公開日：2026年4月13日（月）

（*1）参考：2024年10月9日配信プレスリリース

カウネット、「入荷お知らせメール」新機能を実装

https://www.kokuyo.com/news/release/20241009kau/(https://www.kokuyo.com/news/release/20241009kau/)

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

＜カウネットについて＞（https://www.kokuyo.com/kaunet/(https://www.kokuyo.com/kaunet/)）

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、すべての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しており、超大企業から中小事業所まで、規模に関わらずお使いいただけるＥコマースプラットフォームを提供しています。クラウドで管理購買システムとしてお使いいただける「べんりねっと（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）」、素早く簡単にネットで購入いただける「カウネット（https://www.kaunet.com/(https://www.kaunet.com/)）」は、長年にわたり多くのお客様のご支持をいただいております。