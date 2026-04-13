【共催セミナー】採用・定着の悩みに効く採用活動・人材見極め・活躍と定着の仕組みを公開

株式会社武蔵野

■ 開催の背景と目的

「採用してもすぐ辞めてしまう」「若手が育たない」といった課題は、採用活動単体の問題ではなく、その前段階の「組織設計」や、その後の「現場の教育体制」が連動していないことに起因します。

本セミナーでは、各分野のスペシャリスト3社が、深刻な人材不足に直面する経営層・人事担当者を対象に、一気通貫で人材課題を解決するための「3つの仕組み化」を伝授します。

■ 本セミナーの主な内容

【1】採用活動の仕組み化（母集団形成・採用戦略）

小手先のテクニックではなく、本質的な「理念の浸透」から見直す採用戦略と、母集団形成を安定させる仕組みづくりをお伝えします。

【2】人材見極めの仕組み化（人材の見極め）

面接だけでは見抜けない人材特性を可視化し、適性検査を活用して「自社の理念にマッチする人材」を定義・判断する仕組みを公開します。

【3】活躍・定着の仕組み化（入社後マネジメント・評価）

採用して終わりにしない！入社後のマネジメントや、1on1・目標管理を活用した「働き続けたい」組織の仕組みづくりを解説します。



■ 講師紹介

株式会社武蔵野 取締役 小嶺 淳

2003年株式会社武蔵野に入社。入社9ヶ月で課長に抜擢され、全部門でトップ成績を収める。2018年に採用支援事業「Kimete」を立ち上げ、自社の成功事例を武器に700社以上の採用コンサルティングに従事。現在は同社取締役として事業を統括。著書に『すごい採用の教科書』がある。

株式会社RECOMO 代表取締役CEO 橋本 祐造 氏

早稲田大学卒業後、NHK、GMOインターネットを経て、複数社のCHRO（最高人事責任者）を歴任。経営戦略と連動した人事体制の構築に精通。2019年に株式会社RECOMOを創業し、現在はスタートアップからベンチャー企業を中心に、理念策定から人事制度構築まで、企業の持続的成長を牽引する組織設計を支援している。

株式会社オー

マーケティング部 マーケティングマネージャー 橋本 龍来氏

10代から指導者キャリアを歩み、組織論・マネジメントを独学。現在はイタリアでプロフットサル選手として活動しながら、株式会社オーに参画。アスリートと指導者の両面で培った現場感覚を強みに、企業のマネジメント支援や組織開発に携わっている。

■ 開催概要

日時： 2026年4月20日（月） 17:00～18:00

対象： 経営者、人事責任者の方

費用：無料

詳細・お申込みはこちら :https://www.m-keiei.jp/seminar/recruit-retention?organizationId=3105&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=260420kyousai

【株式会社武蔵野について】

「経営の仕組み化」を軸に、中小企業の業績アップを支援するコンサルティング会社。代表・小山昇の経営ノウハウを基に、全国の経営者へ「実践的な経営」を伝授しています。

URL：https://business.kimete.jp/

【株式会社RECOMOについて】

「人の可能性・価値を最大に広げる社会を創る」をミッションに掲げ、理念を軸とした組織づくりを支援するプロフェッショナル集団。経営者と二人三脚で、理念の策定から人事戦略の立案、実行体制の整備まで一気通貫でサポートする「RECOMO X」や、次世代のCHROを育成する「CHROカレッジ」を展開。経営戦略と組織・文化を高度に同期させ、企業の持続的な成長を実現しています。

URL：https://recomo.jp/

【株式会社オーについて】

「売上に、正解はある。」をミッションに掲げ、営業組織のパフォーマンス向上を支援するSales Science Company。独自メソッド「メトリクスマネジメント」に基づき、属人化しがちな営業成果を数値で可視化・改善するプログラムを提供。また、1on1や目標管理、人事評価を一括管理するマネジメントDXツール「コチーム（Co:TEAM）」を展開し、個人のエンゲージメント向上と組織力の最大化を実現しています。

URL：https://coteam.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当部署：KIMETE事業部

TEL：0120-85-6340

E-mail：m-kimete@musashino.jp