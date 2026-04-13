【横浜赤レンガ倉庫】施設ホームページ 全面リニューアルのお知らせ

株式会社横浜赤レンガ

横浜赤レンガ倉庫は、文化・商業施設としての開業記念日である4月12日（日）に、施設ホームページを全面リニューアルしたことをお知らせいたします。

施設ホームページ トップページ（https://www.yokohama-akarenga.jp/）

本リニューアルでは、変化するユーザビリティニーズに対応し、横浜赤レンガ倉庫へお越しになる幅広い年代のお客様ならびに国内外のお客様に、より分かりやすく、使いやすく、快適にご利用いただけるホームページを目指しました。今回のリニューアルを機に、110年を超える歴史的建造物を活用した唯一無二の文化・商業施設としての魅力をより多くの方にお届けできるよう、サイト内の回遊性を高めるとともに、情報発信の強化にも取り組んでまいります。

＜主なリニューアルポイント＞

※一部抜粋

●目的情報へのアクセス性向上

目的の情報にスムーズにたどり着けるよう、設計の見直しと情報の整理を行いました。

●親しみやすいデザイン性

横浜赤レンガ倉庫の世界観を大切にしながら、見やすく、親しみのあるデザインに一新しました。

●便利な検索機能を導入

ハッシュタグ機能を導入したことで興味のある情報にすぐアクセスすることができ、気になる情報やその関連情報が一堂にまとまったページをスムーズにご覧いただくことができます。

●横浜赤レンガ倉庫の“いま”をもっと楽しむための情報発信

横浜赤レンガ倉庫や横浜赤レンガ倉庫近郊で充実した時間をお過ごしいただけるよう、楽しみ方をまとめた案内ページ「Brick Guide」を新設しました。

●横浜赤レンガ倉庫の魅力ページを拡充

赤レンガ倉庫の歴史や魅力をより深く知っていただくため、これまでの変遷や横浜赤レンガ倉庫の魅力をまとめたページを拡充しました。

●多言語対応の充実

インバウンドのお客様が目的の情報に迷うことなく快適にご利用いただけるよう、多言語対応数を

10言語に増やしました。

横浜赤レンガ倉庫では、「いつ来ても変わらない、けれども、いつ来ても新しい」をコンセプトに、これからもお客様に施設ホームページを通じて当館の魅力を感じていただけるよう情報発信を行ってまいります。

【施設概要】

・施設名：横浜赤レンガ倉庫

・所在地：神奈川県横浜市中区新港1-1

・アクセス：みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分、「みなとみらい駅」より徒歩約12分

JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分、「関内駅」より徒歩約15分

・営業時間：1号館 10:00～19:00、2号館 11:00～20:00

※カフェ・レストランは店舗により異なる

※1号館ホール・スペースは催事により異なる

※営業時間は変更となる可能性がございます

・ホームページ：https://www.yokohama-akarenga.jp/

※画像はイメージのため、変更となる可能性がございます。

<本件に関する一般向けのお問い合わせ先＞

横浜赤レンガ倉庫2号館インフォメーション

電話：045-227-2002(代) ※受付時間：11:00～20:00