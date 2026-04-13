大創産業、４月24日に岩手県初の3ブランド複合店をオープン

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年4月24日（金）、岩手県北上市の江釣子（えづりこ）ショッピングセンターに出店中の「DAISO（ダイソー）」を大幅にリニューアル、約２倍に増床し、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」および「THREEPPY（スリーピー）」を加えた、岩手県内初の3ブランド複合店としてオープンします。

2026年４月13日現在、岩手県内にDAISOは36店舗、Standard Productsは２店舗、THREEPPYは７店舗を出店しています。

3ブランド複合店イメージ

DAISO江釣子ショッピングセンター店は、2020年のオープン以来、地域のお客さまに支えられてまいりました。この度のリニューアルでは売場面積を拡大し、日常生活を支える「DAISO」に加え、良質で心地よい日用品を扱う「Standard Products」、大人可愛い雑貨が揃う「THREEPPY」の3ブランドがワンフロアに集結。全体で326坪の広々した店内で、多様なライフスタイルに寄り添うお買い物体験をご提供し、地域の皆さまの豊かな暮らしに貢献してまいります。

■DAISO

「だんぜん！ダイソー」をスローガンに、圧倒的な品揃えと驚きの価格で生活をサポートします。

[おすすめコーナー]

キーホルダーやチャーム、バッグなど、組み合わせて楽しめる豊富なカラーバリエーションを取り揃えた「推し活」コーナーは必見です。

各100円～（税込110円～）

■Standard Products

“ちょっといいのが、ずっといい。”をコンセプトに、年齢・性別を問わず、生活に取り入れやすいベーシックで洗練されたデザインに特化したブランドです。新しいスタンダードのあり方を提案し、サステナビリティと環境問題を意識した商品の提供をすすめています。

[おすすめ商品]

彩りを添えるカラー展開に軽やかな素材感が魅力、内面はアルミ蒸着仕様で保温・保冷効果つきです。

カラフルジュートランチバッグ 各500円（税込550円）

■THREEPPY

“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、大人可愛い雑貨を追求するブランドとして、300円を中心とするアクセサリー、インテリア、食器、ファッション雑貨などを提供します。ちょっとしたHappyを愛する人たちに、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」をお届けしています。

[おすすめ商品]

繊細なタッチで描かれた可憐な花柄のランチバッグ。落ち着いたセージグリーンと柔らかなアイボリーが大人かわいいピクニック空間を演出してくれます。

ピクニックシリーズ 各300～1,000円（税込330～1,100円）

■店舗概要

名称と売り場面積：

DAISO 江釣子ショッピングセンター店 190坪（約627 平方メートル ）

Standard Products 江釣子ショッピングセンター店 96坪（約317平方メートル ）

THREEPPY 江釣子ショッピングセンター店 40坪（約132平方メートル ）

営業時間：10:00～20:00

休業日：なし（江釣子ショッピングセンターに準ずる）

住所：岩手県北上市北鬼柳19-68 江釣子ショッピングセンター2F

オープン：2026年4月24日（金）

■オープン特典

オープンを記念し、4月24日（金）以降、税込1,100円以上お買い上げのお客さま先着300名様に、Standard Productsロゴ入り巾着をプレゼントいたします。（3店舗合算可能）

※なくなり次第終了となります

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

DAISO 公式Instagram https://www.instagram.com/daiso_official/

Standard Products ブランドサイト https://standardproducts.jp/

Standard Products 公式Instagram https://www.instagram.com/standardproducts_official/

THREEPPY ブランドサイト https://www.threeppy.jp/

THREEPPY 公式Instagram https://www.instagram.com/threeppy_official/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact