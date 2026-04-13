”模型製作の基礎”を学んだことはありますか？　“大人のためのプラモデル(R)講座”「小学館アカデミー ホビー・プラモデル俱楽部」開講。4/28（火）・5/2（土）におためし講座を開催します。

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（東京都千代田区神田神保町／代表取締役社長：松井聡）は、大人のためのプラモデル講座（全12回）を日比谷図書文化館（東京都千代田区日比谷公園1‐4）にて5月23日(土)より開講します。

子ども時代に模型作りを楽しんでいたが知識・技術がなく途中で諦めた方、生涯の趣味として本格的に始めてみたい方、自己流の初心者で基礎から学び上達をしたい方に向けて「プラモデル製作で習得すべき10の作業項目」を本格的に学ぶ講座です。カリキュラムは大阪芸術大学キャラクター造形学科で講師を務めるオオゴシトモエ氏が考案。自身もプロモデラーとして長年多くの人々の模型作りに携わり、模型作りに欠かせない「知識や技術」を体系的なカリキュラムにしてお届けする、これまでにない講座となります。

こんな方がターゲット

●生涯の趣味として本格的にプラモデル製作をはじめたい

●自己流のプラモデル製作で自信が持てない

●製作の基礎を学び好きなプラモデルを自由に作れるようになりたい

「おためし講座」を4月28日（火）と5月2日（土）で実施！

本講座でお伝えするプラモデル製作の知識と技術をご体験いただきます。プロの技術を見ながらプラモデル製作の奥深さや面白さを感じていただきます。参加ご希望の方は下記申込ページより内容をご確認の上お申し込みください。

＜おためし講座の詳細＞

■日程：

１. 4月28日（火） 18:30～20:30（120分）

２. 5月2日（土） 10:30～12:30 （120分）

３. 5月2日（土） 14:00～16:00 （120分） 各回同じ内容となります。

■対象： プラモデル初心者や過去に製作経験のある大人の方（高校生以上）

※中学生以下のお子様はご参加いただけません

■場所： 日比谷図書文化館 セミナールーム（東京都千代田区日比谷公園1‐4）

■定員： 各回12名

■参加費：2,000円（税込）

※当日現金またはキャッシュレス決済にてお支払い頂きます

■持ち物：参加費（当日現金・キャッシュレス決済）

■講師：オオゴシ トモエ氏

※講座では接着剤や塗料などを使用するため体調面でご心配な方は医師に相談の上ご自身の責任のもとご参加ください

※汚れてもいい服装にてご参加ください

「小学館アカデミー ホビー・プラモデル俱楽部」おためし講座のお申し込み・お問合せはこちらから

https://yehma1ps8djqn02mxgt6.stores.jp/reserve/shopro_hobbyplamodelclub/booking_pages

ポスターイメージ

「小学館アカデミー ホビー・プラモデル俱楽部」とは

本講座を運営する（株）小学館集英社プロダクションは、2001年より大人のための絵画教室「小学館アカデミー絵画倶楽部」を銀座と三軒茶屋で展開。初心者でも知識と技術があれば必ず絵が描けるようになるオリジナルカリキュラムで、現在約1,400名を超える方が絵を学んでいます。今回、大人の趣味講座として新たに「ホビー・プラモデル倶楽部」を開講。好きなアイテムを思い通りに作れるようになりたいと考える大人向けに、プロモデラーであるオオゴシトモエ氏が考案したカリキュラムで、知識や技術を直接学べるプラモデル講座（全12回）をお届けします。

「小学館アカデミー ホビー・プラモデル俱楽部」がお届けする”プラモデル制作で習得すべき10の作業項目”

＜本講座の詳細＞

2026年5月～2027年3月（全12回）

日程：以下の土曜日（月１回または2回）

１. 5/23

２. 6/13

３. 7/11

４. 8/1

５. 9/5

６. 9/26

７. 10/24

８. 11/28

９. 12/26

１０. 1/30（2027年）

１１. 2/27

１２. 3/27

＊全12回全てに参加頂く講座となります

＊日程が変更となる場合があります

■時間：14:00～17:00（180分）

■対象：プラモデル初心者や過去に製作経験のある大人の方（高校生以上）

※中学生以下のお子様はご参加いただけません

■場所：日比谷図書文化館 セミナールーム（東京都千代田区日比谷公園1‐4）

■定員：12名（応募者多数の場合は抽選となります）

※講座では接着剤や塗料などを使用するため体調面でご心配な方は医師に相談の上ご自身の責任のもとご参加ください

※汚れてもいい服装にてご参加ください

■受講費（税込）：

会費 8,000円 × 12回

教材費 22,000円※

入会金 2,000円

会費の徴収方法はクレジットカードでのお支払いとなります。

※共通課題のプラモデルの他、当倶楽部厳選の工具セットを含みます。

カリキュラム考案/講師：オオゴシ トモエ氏

大阪芸術大学キャラクター造形学科、大阪芸術大学短期大学部デザイン美術学科フィギュアコース講師。模型作例の製作、書籍やコラム執筆の傍ら全国各地のプラモデル教室で講師をつとめる。 『はじめてだってうまくいくガンプラの教科書』『できる!プラモデル完全バイブル』など著書多数。

「小学館アカデミー ホビー・プラモデル俱楽部」おためし講座のお申し込み・お問合せはこちら

https://yehma1ps8djqn02mxgt6.stores.jp/reserve/shopro_hobbyplamodelclub/booking_pages

「小学館アカデミーホビー・プラモデル俱楽部」の本講座お申し込みは4/20（月）以降「小学館アカデミーホビー・プラモデル俱楽部」の公式Xと公式インスタグラムにてお知らせしますのでフォローをお願いします。

▼公式X

https://x.com/hobby_plamodel

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/hobby.plamodel/

（お問い合せ）

小学館アカデミーホビー・プラモデル俱楽部

メール: hobbyplamodel@shopro.co.jp