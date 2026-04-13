EXNOAとKMSによる3DタクティクスRPG『天啓パラドクス』サービス開始から4周年！4周年記念キャンペーンやイベントが開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：https://kms3.com/）は、3DタクティクスRPG『天啓パラドクス』で、サービス開始から4周年を記念した特別なキャンペーン、イベントを開始したことをお知らせします。

■4thアニバーサリーキャンペーン開催中！

皆様にご愛顧いただきましたおかげで、リリースから4周年を迎えることができました！

4周年を記念したキャンペーンを開催中です！

■4thアニバーサリー！ログインボーナス

期間中にログインすることで、すーぱー虹のマカロンキャラ交換チケットや、武器交換チケット・防具交換チケットなどが獲得できます。

▼開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月1日（金）4:59

■4thアニバーサリーパネルミッション

キャンペーン期間中にミッションをクリアすると、マカロンのガラガラポン抽選券を獲得でき、全てのミッションをクリアすると特別イラストが獲得できます。

▼開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月1日（金）4:59

■4thアニバーサリーS1体確定毎日無料10連ガチャ

開催期間中、お1人様1日1回限定で回せるSレア1体確定の無料の10連ガチャです。

▼開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59

■4thアニバーサリー記念キャンペーン

期間中、メインクエストの消費スタミナが半減します。また全素材クエストにてアイテムのドロップ率が1.5倍に増加します。さらに、メインクエスト、素材クエストでのキャラの獲得経験値量が50％増加します。

▼開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月1日（金）4:59

■4thアニバーサリー天啓フェス

本ガチャではSキャラの提供割合が通常の3倍となり、9%の確率で排出されます。

Revelation・はっぴぃにゅういやー！を含む、2026年1月28日までに登場したキャラを獲得することができます。

※ラインナップは、一部のEvil・Hope限定キャラ、コラボ・ミッションパック限定キャラなどを除きます。

▼開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59

■ストーリーイベント【無限の刻を超えて】Chapter1開催中！

2026年4月13日（月）0:00よりストーリーイベント「無限の刻を超えて」が開催中です！

Chapterは全3章で構成されており、段階的に解放されます。

イベントクエストをクリアすることで、イベント限定装備やキャラクターの成長に必要なさまざまなアイテムをイベント交換所で交換することができます。

▼イベントクエスト

初回クリア報酬として「シナリオコイン」を獲得できます。

「シナリオコイン」は「Sショコラ【月の力を受け継いだ少女】」をはじめとしたさまざまなアイテムを獲得することができます。

▲Sショコラ【月の力を受け継いだ少女】

▼BOSSクエスト

ストーリーを読み進めることで解放されます。

Chapterごとに1体ずつボスが存在し、ボスに与えたダメージスコアを競い合うことができます。

1日に挑戦できる回数が決まっており、撃破することでストーリーを進めることができますので、毎日挑戦してみてください。

▼イベントミッション

本イベント開催期間中、限定ミッションを開催いたします。

ミッションを達成することで豪華な報酬を獲得できます。

詳しくはミッションページよりご確認ください。

▼イベント開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月10日（日）23:59

▼報酬交換期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月13日（水）23:59

■大戦略戦開催中！

2026年4月13日（月）0:00より大戦略戦イベント「無限の刻を超えて」が開催中です！

今回のストーリーで暗躍している敵であるニヒラトル、ヴァディム宰相、ネフィティスと戦い勝利を目指すイベントとなります。

本イベントでは、ドロップアイテムとして、イベント交換用アイテム「簒奪者の勲章」を獲得することができます。

「簒奪者の勲章」を集めることで、イベント限定のモンスター「レアタイガー」や装備品である「トワイライト・ハープーン」「トワイライト・プルーム」などをはじめ、さまざまなアイテムをイベント限定交換所で交換することができます。

さらに、Xでご紹介した、カウントダウンイラストも交換することができます！

広大なマップ、特殊効果を持ったマスやオブジェクト、NPCの援軍など本イベントならではの要素をお楽しみください！

▼参加条件

メインクエスト6章Battle9「ピオネロ12」をクリアされた方

▼イベントミッション

本イベント開催期間中、限定ミッションを開催いたします。

ミッションを達成することで豪華な報酬を獲得できます。

詳しくはミッションページよりご確認ください。

▼イベント開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月10日（日）23:59

▼報酬交換期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月13日（水）23:59

■4thアニバーサリー限定 結果が先に分かるS10体確定ガチャ開催中！

2026年4月13日（月）0:00より、『4thアニバーサリー限定結果が先に分かるS10体確定ガチャ』が開催中です。

本ガチャはガチャ結果を確認してからキャラクターを獲得するかを選択することができます。

また「引き直しチケット」を所持していると、引き直しをすることもできます。

「引き直しチケット」は購入特典ミッションなどで獲得することができます。

早くパーティーを強化したい、ゲームを始められたばかりの方におすすめのガチャです！

▼ガチャ開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59

■4周年記念ミッションパック販売中！

4周年を記念したお得なミッションパック【富士】【鷹】【茄子】が販売中です。

スタミナ回復薬やゴールドをはじめ、購入後に表示される特別ミッションをクリアすると無償ダイヤが獲得できるお得なパックになります。

▼販売期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月10日（日）23:59

※お1人様各1回まで、「アイテムショップ」の「ピックアップ」からご購入いただけます。

■限定新キャラPickUPガチャ【あなたと世界を守るために】開催中！

新キャラが追加されたPickUPガチャ「あなたと世界を守るために」が開催中です！

ここでピックアップされているキャラクターは、キャラシナリオを閲覧するとホーム画面に設定できるシーンイラストが入手できます！

▼開催期間

■ガチャ開催期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年4月30日（木）23:59

■キャラ交換チケット交換期間

2026年4月13日（月）0:00 ～ 2026年5月7日（木）23:59

【ピックアップキャラ紹介】

本ガチャでは以下の新キャラの出現率がアップします。

▲Sソフィア【あなたと世界を守るために】

グループ：リーニャ タイプ：アタッカー

・必殺技『双翆靱器』

範囲内の敵全てに威力510%の風属性物理ダメージを1回与え、なかま全てに被ダメージ無効バリアを5回分付与する（効果3ターン）。更に自分の物理威力を150%上げ、全スキルを変化させる（効果3ターン）。

※スキル最大強化時の威力です。

--スキル変化後--

・必殺技『双焔靱器』

範囲内の敵全てに威力570%の炎属性物理ダメージを1回与え、自分の物理威力を300%上げ、攻撃力を150%上げる（更に自分の残りHPが100%以上の場合、【双翆靱器】・【双焔靱器】の与ダメージ回数を2増やす。）クールターン数：2

※スキル最大強化時の威力です。

■今回ご紹介したキャラクターのシーンイラストをチラ見せ！

キャラクターを育成するとより親密になることができます♪

女の子たちとの濃密なひと時をお楽しみください！

▼製品概要

タイトル：天啓パラドクス

ジャンル：3DタクティクスRPG

▼こちらからゲームをプレイ！：

https://games.dmm.com/detail/tenkeiprdx

▼公式サイト：https://tenkei-paradox.com/

▼公式X：https://x.com/tenpara_staff

▼公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCY7_7-EZ5rVihHknAEm9poQ

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（一部アプリ内課金有り）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / KMS,inc.

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。