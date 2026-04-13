AliExpress（アリエクスプレス）が「春のわくわくセール」を４月13日から開催

ALIEXPRESS日本株式会社

グローバルECプラットフォームである「AliExpress（アリエクスプレス）」は、日本のユーザーの自動車関連アクセサリーカテゴリーへの需要の高まりを背景に、4月13日（月）16:00～4月20日（月）

15:59の期間、最大60%OFFとなる「春のわくわくセール」を開催いたします。

■「春のわくわくセール」を開催

AliExpressは、自動車関連アクセサリーカテゴリーにおいて顕著な成長傾向にあります。2026年3月に開催した「AliExpress 16thアニバーサリーセール」では、初日の自動車用品カテゴリーのGMV（流通取引総額）が、前年同期比で約180％増加しました。特に、自動車用タイヤ、車載電子機器、自動車カスタマイズ関連商品の売上が好調で、複数ブランドが高い販売実績を記録しました。

今回の「春のわくわくセール」においては、最大60％の割引特典と取り扱いブランドの拡大によって、日本の消費者により多くの選択肢を提供いたします。これにより、同カテゴリーの継続的な成長につなげてまいります。

開催時期：４月13日（月）16:00～４月20日（月）15:59

開催サイト：https://s.click.aliexpress.com/e/_c3zrJB6z

- 人気タイヤブランド「SHIBATIRE」がAliExpressに正式出店日本発のタイヤブランド「SHIBATIRE」が、2026年2月にAliExpressへ正式出店しました。「AliExpress 16thアニバーサリーセール」においては、AliExpressのグローバルな運営力と大型セールの集客力を活かしてオンラインショップにおける販路を拡大し、好調な売上を記録しています。2026年4月初旬には、SHIBATIREの代表取締役である柴田達寛氏がAliExpress本社を訪問し、AliExpressの日本市場責任者と今後の協業の方向性について意見交換を行いました。これにより、自動車関連ブランドと当プラットフォームの協力関係をさらに進化させてまいります。- 日本市場における自動車用品カテゴリーが堅調な成長を記録AliExpressは、スキャンツール、車載電子機器、タイヤをはじめとする自動車用品の幅広い分野で堅調な成長を遂げています。これにより、AliExpressの日本市場における自動車関連分野の高いポテンシャルが改めて確認されました。今後も優良ブランドの誘致および商品カテゴリーの拡充を進めることで、AliExpressにおける中長期的な持続成長の基盤構築につながることが期待されます。

AliExpressは今後も、自動車関連アクセサリーカテゴリーの強化を続け、国内ブランド・海外ブランドを問わず、取扱商品のラインナップを拡充してまいります。また、キャンペーンや関連ブランドとの連携を通じて、日本のユーザーにより良い購買体験を提供してまいります。

■公式SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/AliExpress_JP

Instagram：https://www.instagram.com/aliexpress_official_jp/

■AliExpress（アリエクスプレス）について

AliExpress（アリエクスプレス）は、2010年にアリババ・インターナショナル・デジタルコマースグループによって設立されたグローバルな小売ECプラットフォームです。消費者は、世界中のメーカーから直接商品を購入でき、競争力のある価格で豊富な商品を提供しています。また、16言語に対応しており、幅広い製品ラインナップと質の高いショッピング体験を世界中のユーザーに提供しています。

AliExpress（アリエクスプレス）オフィシャルサイト

https://ja.aliexpress.com/